Khơi thông nguồn lực để xã Điện Bàn Tây tăng trưởng '2 con số'

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 17-4-2026, Đảng ủy xã Điện Bàn Tây ban hành Kế hoạch số 74-KH/ĐU, về thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026 – 2030; Chỉ đạo UBND xã xây dựng và triển khai kịch bản tăng trưởng “2 con số” theo chỉ đạo của UBND TP, với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 12-13%. Đến ngày 22-9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 374.777/339.154 triệu đồng, đạt 110,5% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 228.356/339.154 triệu đồng, đạt 67,33% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,53% (29,619/48,136 tỷ đồng); vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 48,84% (3,102/6,351 tỷ đồng); kinh phí khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đạt 67,92% (1,358/2 tỷ đồng). Hoàn thành công tác bàn giao tài sản, tài liệu sau khi sắp xếp xã.

Bên cạnh đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu mua bán, tiêu dùng của nhân dân.

Đối với công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, bồi thường-GPMB, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị (1/5.000) xã được UBND TP phê duyệt hiện đang triển khai lập hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch. Xã cũng phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện các thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Tây Điện Bàn; Tổ chức triển khai các nguồn vốn thành phố cấp bổ sung để sửa chữa, khắc phục, nâng cấp cơ sở hạ tầng; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn xã; Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; Phối hợp thực hiện hoàn thành 100% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn; hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam…

Theo Bí thư Đảng ủy xã Điện Bàn Tây Lê Văn Quang, bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế ở công tác thu ngân sách nội địa, giải ngân vốn chuyển đổi số, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết đơn thư kiến nghị, thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai… tác động rất lớn đến nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2026 của Đảng bộ xã đã đề ra.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, Đảng ủy xã Điện Bàn Tây xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm và kiến nghị thành phố quan tâm, chỉ đạo tiếp tục đầu tư hạ tầng cơ sở, công nghệ thông tin; hỗ trợ địa phương hoàn thiện hồ sơ để sớm khởi công Cụm công nghiệp Tây Điện Bàn; đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt để sớm đầu tư, khởi công các dự án khu dân cư, hạ tầng giao thông trọng điểm; cấp phép hoạt động khai thác mỏ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình nhìn nhận, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của xã Điện Bàn Tây còn nhiều khó khăn, trong đó chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp; chưa thấy mô hình kinh tế tiêu biểu, dẫn dắt cho sự phát triển chung, giải quyết bài toán việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Về những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xã đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, trong đó chú trọng đến giải phóng mặt bằng. Địa phương cần tìm hiểu nguyên nhân liên quan đến công tác thu ngân sách nội địa, đánh giá, tháo gỡ ngay những hạn chế, khó khăn để tạo đột phát cho phát triển; các kết quả đạt được cần nhân rộng, phát huy nhằm tạo tiền đề cho 3 tháng cuối năm 2026. Song song, xã cần tăng cường công tác phân cấp, phân quyền và giao nhiệm vụ.

Các nội dung liên quan đến đất đai chưa rõ, vượt thẩm quyền, xã Điện Bàn Tây cần khẩn trương tổng hợp, báo cáo gửi đến các sở, ngành có liên quan nhằm sớm hướng dẫn, giải quyết. Mùa mưa bão đang cận kề, vì vậy địa phương cũng cần chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng ngừa và hạn chế tối đa các nguy cơ gây thiệt hại về người, tài sản.