Không chỉ phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thành phố còn tập trung khơi thông nguồn lực đất đai, thu hút đầu tư tư nhân, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là những động lực quan trọng để tạo dư địa tăng trưởng mới, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Chuyển nguồn lực thành động lực tăng trưởng

Năm 2026, trong bối cảnh triển khai nhiều nhiệm vụ lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các định hướng phát triển mới, Hà Nội đã nỗ lực huy động các nguồn lực, duy trì đà tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh đầu tư phát triển. Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các quy hoạch chiến lược đang tạo nền tảng thể chế quan trọng để thành phố khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế.

Xã Phúc Thịnh nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Thái

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND thành phố trình tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 26-11, trong tổng số 50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, thành phố ước có 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, gồm 12 chỉ tiêu vượt và 20 chỉ tiêu đạt. GRDP cả năm ước tăng khoảng 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 201 triệu đồng, vượt mục tiêu 198 triệu đồng. Đáng chú ý, năng suất lao động tăng 8,69%, đạt khoảng 384 triệu đồng/lao động theo giá hiện hành.

Những kết quả về thu ngân sách, huy động vốn và đầu tư tiếp tục cho thấy quy mô, tiềm lực kinh tế của Thủ đô. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 821,8 nghìn tỷ đồng, bằng 126% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 730 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt khoảng 4,9 tỷ USD, bằng 108,9% kế hoạch. Vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 8.150 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng khoảng 7 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 199,9 nghìn tỷ đồng, bằng 158,7% dự toán Chính phủ giao và đạt khoảng 95% kế hoạch thành phố giao. Đây là nguồn lực quan trọng để thành phố thúc đẩy các công trình hạ tầng chiến lược, tạo sức lan tỏa tới các ngành kinh tế và khu vực tư nhân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hà Nội xác định là phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công để kích hoạt, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách. Theo đó, trong năm 2027, thành phố phấn đấu huy động khoảng 870 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 915,9 nghìn tỷ đồng. Đây là những mục tiêu đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đến nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực.

Thực tế cho thấy, Hà Nội đang tập trung nguồn lực cho hàng loạt dự án hạ tầng có tính kết nối và lan tỏa lớn. Thành phố triển khai đồng thời 7 dự án cầu qua sông Hồng; đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường vành đai, giao thông liên vùng; tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm. Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, 7/7 đoạn tuyến Vành đai 2,5 đã hoàn thành; toàn bộ 800,15ha phục vụ dự án Vành đai 4 đã được thu hồi.

Đặc biệt, phát triển đường sắt đô thị được xác định là một trong những khâu đột phá về hạ tầng. Thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 253,5km, đồng thời xây dựng, đề xuất các giải pháp bảo đảm nguồn vốn triển khai. Trong định hướng điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, Hà Nội đề xuất nâng mục tiêu hoàn thành đường sắt đô thị đến năm 2030 từ khoảng 100km lên khoảng 342km.

Đây không đơn thuần là việc mở rộng mạng lưới giao thông mà còn tạo điều kiện tái cấu trúc không gian đô thị, phát triển các khu vực đô thị gắn với giao thông công cộng, nâng cao giá trị sử dụng đất và mở ra cơ hội đầu tư mới. Khi các dự án hạ tầng chiến lược được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và tiềm năng phát triển của các khu vực sẽ được khai thác tốt hơn.

Đáng chú ý, một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong khơi thông nguồn lực là xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm triển khai trong và ngoài ngân sách. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ này chậm nhất trong quý II-2027. Kết quả xử lý không chỉ được đánh giá bằng số lượng dự án đã rà soát hay phương án được đề xuất, mà phải thể hiện ở việc dự án được tiếp tục thực hiện, hoàn thành hoặc nguồn lực được thu hồi để bố trí sử dụng hiệu quả.

Cách tiếp cận này thể hiện sự chuyển biến trong tư duy quản trị: Nguồn lực không thể tiếp tục bị lãng phí trong những dự án kéo dài, đất đai bỏ hoang hoặc các thủ tục chưa được tháo gỡ. Việc giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn sẽ tạo thêm dư địa cho đầu tư, đồng thời củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của Thủ đô.

Cùng với nguồn lực đầu tư, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.609 thủ tục hành chính, ước tiết kiệm 573,9 tỷ đồng mỗi năm chi phí tuân thủ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 943/995 thủ tục đủ điều kiện. Đây là những kết quả thiết thực góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh hơn.

Phát huy động lực mới, hướng tới tăng trưởng bền vững

Nếu đầu tư công và hạ tầng chiến lược tạo nền tảng vật chất thì khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Hà Nội xác định là động lực chủ yếu cho mô hình tăng trưởng mới. Đây là yêu cầu có ý nghĩa lâu dài, nhất là trong bối cảnh dư địa tăng trưởng từ các ngành kinh tế truyền thống dần bộc lộ những giới hạn.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố và tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố năm 2026 chiều 27-11. Ảnh: Viết Thành

Năm 2026, kinh tế số ước đóng góp 22% GRDP; hơn 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước 4 năm liên tiếp về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút 115 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 171 nghìn tỷ đồng. Thành phố cũng khởi công 3 khu công nghiệp mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp bán dẫn.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục có bước phát triển với khoảng 33.000 doanh nghiệp đăng ký mới, tổng vốn đăng ký 644 nghìn tỷ đồng. Những con số này cho thấy tiềm lực và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng và lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Trên cơ sở đó, năm 2027, Hà Nội xác định tập trung cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển từ huy động nguồn lực sang quản trị nguồn lực phục vụ phát triển. Thành phố ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, logistics, thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, du lịch văn hóa và nông nghiệp đô thị; đồng thời vận hành các quỹ đổi mới sáng tạo, tập trung giải quyết 30 bài toán lớn của Thủ đô.

Mục tiêu đặt ra là GRDP năm 2027 tăng 11,1%, GRDP bình quân đầu người đạt 229 triệu đồng; tỷ trọng kinh tế số đạt 25% GRDP. Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố sẽ điều hành kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý và từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ động lực, dư địa tăng trưởng, xây dựng phương án dự phòng, không dồn áp lực vào những tháng cuối năm. Các nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc "6 rõ", gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Bên cạnh những động lực kinh tế mới, việc xử lý 5 điểm nghẽn lớn của Thủ đô tiếp tục được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm giải phóng nguồn lực và cải thiện chất lượng sống. Đến nay, 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông đã được xử lý; 10/10 công trình khẩn cấp chống úng ngập được đưa vào vận hành; tình trạng úng ngập được cải thiện tại 120/160 điểm nội đô; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt 52,8%; 224/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát đã được giải tỏa.

Năm 2027, thành phố tiếp tục đẩy nhanh các dự án chống úng ngập, xử lý rác thải, nước thải, ô nhiễm môi trường, bảo đảm cấp nước sạch; đồng thời phấn đấu hoàn thành 20.000 căn nhà ở xã hội, nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng lên 23%. Đây là những nhiệm vụ vừa tạo thêm động lực cho các ngành xây dựng, dịch vụ, vừa trực tiếp cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố và tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố năm 2026 do Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều 27-11, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội bày tỏ tin tưởng Hà Nội có cơ sở phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2027; yêu cầu khai thác hiệu quả dư địa từ đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt đô thị và dự án trọng điểm, đặc biệt bảo đảm giải ngân phải gắn với khối lượng thực tế hoàn thành, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Từ những định hướng và nhiệm vụ đặt ra có thể thấy, khơi thông nguồn lực không chỉ là huy động thêm vốn hay đẩy nhanh tiến độ các dự án, mà quan trọng hơn là thay đổi cách thức quản trị, phân bổ và sử dụng nguồn lực. Với nền tảng thể chế mới, hạ tầng chiến lược được ưu tiên, khu vực tư nhân được tạo điều kiện phát triển và khoa học, công nghệ trở thành động lực chủ yếu, Hà Nội đang từng bước tạo lập những dư địa tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.