Điểm nghẽn liên thông từ vốn đến công trường

Khó khăn của doanh nghiệp xây dựng thường không dừng ở một khâu riêng lẻ. Từ tiếp cận vốn, huy động nhân công, cung ứng vật liệu đến điều chỉnh giá, nghiệm thu và thanh toán, mỗi khâu đều có tác động nhất định đến hoạt động thi công. Một khâu chậm trễ có thể làm gián đoạn dòng tiền, hạn chế khả năng huy động nguồn lực và kéo theo nguy cơ chậm tiến độ.

Giai đoạn 2026–2030, nhu cầu vốn xây dựng mới, mở rộng và hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc ước khoảng 1,269 triệu tỷ đồng; trong đó, khoảng 846.000 tỷ đồng cần huy động ngoài ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 5/11/2026, cả nước giải ngân 717.161,3 tỷ đồng, đạt 74,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, 27 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương vẫn có tỉ lệ thấp hơn bình quân chung. Khoảng cách về kết quả giải ngân cho thấy tiến độ triển khai giữa các đơn vị, địa phương chưa đồng đều, bên cạnh những khác biệt về điều kiện thực hiện còn có các vướng mắc cần được xử lý.

Một trong những áp lực đáng kể đối với doanh nghiệp là khả năng tiếp cận tín dụng và cân đối dòng tiền. Các dự án hạ tầng thường cần lượng vốn lớn, thời gian xây dựng và hoàn vốn kéo dài, trong khi kỳ hạn vay ngân hàng thường ngắn hơn. Khả năng tiếp cận vốn cũng phụ thuộc vào năng lực tài chính, phương án hoàn vốn và khả năng trả nợ của nhà đầu tư.

Vốn, nhân công, vật liệu và thanh toán là những khâu gắn chặt với tiến độ triển khai các dự án hạ tầng.

Trên công trường, chênh lệch giữa định mức, đơn giá và chi phí thực tế tiếp tục tạo sức ép. Theo phản ánh của một số nhà thầu, tại một số địa bàn, tiền công thực trả cao hơn đơn giá nhân công công bố, trong khi giá nhiên liệu, vật liệu và chi phí vận chuyển biến động.

Thông tư 37/2026/TT-BXD đã hướng dẫn phương pháp xác định định mức, khảo sát và công bố giá vật liệu, nhân công, ca máy, chỉ số giá xây dựng. Tuy nhiên, mức độ sát thực tế của các đơn giá vẫn phụ thuộc vào chất lượng khảo sát và khả năng cập nhật diễn biến thị trường.

Nguồn cung vật liệu cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Nhu cầu đất, cát, đá tăng nhanh, trong khi tại một số địa bàn, công suất mỏ, tiến độ cấp phép và điều kiện vận chuyển chưa theo kịp nhu cầu.

Khi phải tìm nguồn cung xa hơn dự kiến, doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí và phải điều chỉnh phương án thi công. Cùng với đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng còn phụ thuộc vào loại hợp đồng, điều khoản đã ký và quy định pháp luật, khiến việc xử lý không thể áp dụng một phương pháp chung cho mọi trường hợp.

Ở khâu nghiệm thu, thanh toán, tại một số dự án, việc xác nhận khối lượng hoàn thành còn mất nhiều thời gian hoặc hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, ảnh hưởng đến dòng tiền của nhà thầu. Trong khi chưa thu hồi được vốn, doanh nghiệp vẫn phải duy trì chi phí nhân công, vật liệu và thiết bị, làm giảm khả năng quay vòng vốn cho các hạng mục tiếp theo.

Thời gian qua, các cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp, từ điều hành lãi suất, hướng dẫn xác định chi phí đến xử lý thủ tục nguồn mỏ, cập nhật giá và đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán.

Tại Thông báo 634/TB-BXD ngày 20/10/2026, Bộ Xây dựng đề cập việc thống nhất hồ sơ nghiệm thu, phân công đầu mối và thời hạn xử lý; đồng thời nhấn mạnh việc thanh toán phần giá trị đã đủ căn cứ, tránh để những nội dung còn cần đối chiếu ảnh hưởng đến tiến độ xử lý toàn bộ hồ sơ.

Những giải pháp này cho thấy nỗ lực tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Mức độ chuyển biến sẽ được phản ánh rõ hơn qua thực tế cung ứng vật liệu, cập nhật chi phí, khả năng tiếp cận vốn và thời gian nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Những chuyển động trong tháo gỡ vướng mắc

Khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp xây dựng phụ thuộc vào chính sách tín dụng, điều kiện cho vay của ngân hàng và năng lực tài chính của nhà đầu tư. Với những dự án có nhu cầu vốn lớn, cho vay hợp vốn có thể là một lựa chọn.

Bên cạnh tín dụng ngân hàng, trái phiếu dự án, quỹ đầu tư và cơ chế chia sẻ rủi ro trong PPP cũng được xem là những kênh có tiềm năng bổ sung nguồn vốn dài hạn.

Về chi phí xây dựng, việc triển khai Thông tư 37/2026/TT-BXD tại từng địa phương gắn với dữ liệu khảo sát thực tế, trong bối cảnh giá nhân công, vật liệu và ca máy có thể biến động theo khu vực, thời điểm. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán và điều chỉnh giá hợp đồng.

Vướng mắc về nguồn cung vật liệu tại một số địa phương cũng đang được xử lý. Tại Lạng Sơn, ngày 12/11/2026, UBND tỉnh ban hành Công văn 3227/UBND-KTCN về việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục nâng công suất mỏ đá phục vụ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Khi nhiều chính sách tháo gỡ đã được ban hành, vấn đề đặt ra là hiệu quả thực thi trên công trường, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

Một số hồ sơ được xác định thời hạn xử lý trước ngày 17/11 và 20/11/2026. Các cơ sở khai thác được yêu cầu ưu tiên sản lượng, niêm yết công khai và bán đúng giá; doanh nghiệp dự án xây dựng kế hoạch tiếp nhận, thanh toán vật liệu.

Thực tế này cho thấy nguồn cung vật liệu không chỉ phụ thuộc vào công suất khai thác mà còn liên quan đến thủ tục cấp phép và sự phối hợp giữa các đơn vị cung ứng với doanh nghiệp dự án.

Ở khâu nghiệm thu, thanh toán, việc thống nhất thành phần hồ sơ, phân công đầu mối và thanh toán trước phần giá trị đã đủ căn cứ theo tinh thần Thông báo 634/TB-BXD được kỳ vọng giúp nhà thầu sớm thu hồi vốn, có thêm nguồn lực cho các hạng mục tiếp theo.

Tại cuộc làm việc với Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam và một số doanh nghiệp ngày 10/9/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: "Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chủ động xem xét, giải quyết ngay, không chờ đến các cuộc họp hay hội nghị đối thoại".

Phó Thủ tướng đồng thời lưu ý việc xử lý kiến nghị cần rõ ràng, thực chất, tránh viện dẫn chung chung các quy định pháp luật.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý, năng lực tài chính, nhân lực, thiết bị, chất lượng và an toàn thi công của nhà thầu vẫn là những yếu tố quyết định khả năng bảo đảm tiến độ theo hợp đồng.

Đo hiệu quả bằng chuyển biến tại công trường

Hiệu quả tháo gỡ vướng mắc không chỉ thể hiện qua tỉ lệ giải ngân, mà còn ở những chuyển biến cụ thể tại từng dự án.

Có thể nhìn nhận qua thời gian xử lý thủ tục đất đai, giấy phép mỏ và hồ sơ điều chỉnh; sản lượng vật liệu cung ứng so với nhu cầu; tiến độ công bố giá, nghiệm thu và thanh toán; giá trị khối lượng tồn đọng đã được giải quyết. Khả năng tiếp cận vốn và khối lượng thi công thực tế so với kế hoạch cũng là những chỉ dấu quan trọng.

Từ góc độ đánh giá hiệu quả đầu tư, PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định đầu tư công cần được nhìn từ khả năng tạo ra thế phát triển mới, giảm chi phí và khơi thông các nguồn lực xã hội, chứ không chỉ dựa vào tỉ lệ vốn đã chi.

Theo ông, tiến độ giải ngân cần được đặt trong mối tương quan với chất lượng công trình và hiệu quả sau khi đưa vào khai thác.

Về phía doanh nghiệp, việc chủ động dự báo chi phí, tìm nguồn vật liệu ổn định, đúng quy định, quản trị dòng tiền và tổ chức thi công phù hợp vẫn có ý nghĩa quan trọng. Cùng với đó, tiến độ xử lý các vướng mắc từ phía cơ quan quản lý, chủ đầu tư và địa phương cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai dự án.

Nhìn tổng thể, các điểm nghẽn về vốn, nhân công, vật liệu và thanh toán có mối liên hệ chặt chẽ. Khi nguồn vốn được bố trí phù hợp, chi phí phản ánh sát thực tế, vật liệu được cung ứng ổn định và khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán kịp thời, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện duy trì tiến độ thi công.

Quan trọng hơn, mỗi đồng vốn đầu tư cần được chuyển hóa thành chất lượng và giá trị khai thác thực tế của công trình. Đó cũng là thước đo bền vững nhất của hiệu quả đầu tư hạ tầng.