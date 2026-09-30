Khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh đầu tư công

Tỉnh Vĩnh Long tập trung phát triển công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng hai con số trong năm 2026. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030”. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm; khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn thu, ngân sách và vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công hằng năm.

Phát huy các động lực tăng trưởng

Tám tháng qua, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ bình quân dự toán được giao và tăng so với cùng kỳ. Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí được triển khai, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Chi ngân sách địa phương được bảo đảm, đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chính, tăng 9,76%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,44%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,34%.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến dừa Lương Quới, Tổng Giám đốc Cù Văn Thành cho biết: Công ty hiện có gần 2.000 lao động chính thức, mức lương bình quân tăng từ 11,4 triệu đồng/người/tháng năm 2025 lên 14,8 triệu đồng năm 2026, cùng khoảng 2.000 lao động thời vụ phục vụ sơ chế. Năm 2025, doanh thu công ty đạt hơn 4.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp hơn 130 triệu USD. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu khoảng 4.500 tỷ đồng, xuất khẩu 150 triệu USD và hướng tới 300 triệu USD vào năm 2029. Công ty liên kết với nông dân xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ khoảng 15.000 ha, mỗi ngày tiếp nhận, xử lý khoảng một triệu trái dừa. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, kho thông minh, tận dụng phụ phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành dừa.

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn, trong tám tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 2,82 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,44 tỷ USD, tăng 20%; mức xuất siêu đạt 1.371,7 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 17.296 tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm. Cùng với đẩy mạnh xuất khẩu, Vĩnh Long xác định phát triển năng lượng tái tạo là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Ngành công thương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 12 dự án đã có nhà đầu tư, với tổng công suất hơn 6.900MW, tổng vốn đầu tư ước khoảng 75.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, tỉnh phấn đấu đưa vào vận hành thêm bốn nhà máy năng lượng tái tạo, tổng công suất 254MW, đồng thời nghiên cứu xây dựng đề án đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm năng lượng sạch, hướng tới phát triển và xuất khẩu năng lượng tái tạo.

Theo kịch bản, tăng trưởng GRDP quý IV của Vĩnh Long cần tăng 13,57%, qua đó phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết: Năm 2026, Vĩnh Long xác định tăng trưởng GRDP 10% là mục tiêu trọng tâm, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026-2030. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung đồng bộ các giải pháp dựa trên ba trụ cột. Theo đó, nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, phấn đấu tăng trưởng tối thiểu 3%. Công nghiệp-xây dựng được xác định là động lực bứt phá, tập trung đưa các dự án điện gió vào vận hành, phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp và đẩy nhanh các công trình giao thông chiến lược, hướng tới tăng trưởng 15,65%. Dịch vụ thúc đẩy xuất khẩu đạt 4,1 tỷ USD, phát triển du lịch, xúc tiến thương mại số. Cùng với đó, tỉnh tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Đây được xác định là những giải pháp then chốt để tạo động lực mới, phấn đấu đạt và duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số.

Tăng tốc để tạo bứt phá

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 258 triển khai phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030”. Ngoài các chỉ tiêu cụ thể, địa phương sẽ tập trung cải thiện các chỉ số PAR INDEX, DTI, PCI, PAPI; phấn đấu 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến xã xử lý hồ sơ công việc đủ điều kiện trên môi trường số. Phong trào thi đua hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và giải quyết việc làm.

Tỉnh Vĩnh Long tập trung phát triển chế biến, xuất khẩu, tạo động lực tăng trưởng hai con số.(Ảnh: TRUNG HIẾU)

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phúc Linh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 258 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đã tổ chức phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, với gần 200 nghìn đoàn viên, người lao động. Phong trào được gắn với nâng cao năng suất, chất lượng và thực hành tiết kiệm; vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, sản phẩm lỗi và phế phẩm. Doanh nghiệp được khuyến khích tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, công nghệ để đổi mới sáng tạo; xây dựng các tổ hỗ trợ sáng kiến, câu lạc bộ lao động sáng tạo; có cơ chế minh bạch trong tiếp nhận, thử nghiệm, ứng dụng sáng kiến và khen thưởng tương xứng với giá trị làm lợi. Từ đó, phong trào góp sức đưa mục tiêu tăng trưởng bền vững “hai con số” của Vĩnh Long trở thành hiện thực.

Tỉnh xác định chuyển mạnh phương châm phát triển từ duy trì sang tăng tốc, tập trung nguồn lực cho các ngành, lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng. Các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp; bám sát kịch bản tăng trưởng, rà soát từng chỉ tiêu, lĩnh vực để bổ sung giải pháp phù hợp, phát huy hiệu quả ba động lực, gồm: đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết: Địa phương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 với 26 nội dung trọng tâm; trong đó, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số theo hướng thực chất, bền vững. Về lâu dài, tỉnh xác định hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá giai đoạn 2025-2030, tập trung xây dựng cao tốc CT 33, tuyến đường bộ ven biển, nâng cấp Quốc lộ 53, Quốc lộ 54 và triển khai dự án cầu Đình Khao. Tỉnh chú trọng giao thông đường thủy, cảng biển, kêu gọi đầu tư cảng nước sâu sẽ triển khai từ năm 2027 và quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ nền tảng tăng trưởng tích cực, Vĩnh Long đang bước vào chặng nước rút với yêu cầu cao hơn về tiến độ, hiệu quả và trách nhiệm. Khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh đầu tư công, đưa các dự án có khả năng tạo sản lượng sớm đi vào hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất và phát huy các động lực công nghiệp, năng lượng, thương mại, dịch vụ là những nhiệm vụ trọng tâm để tạo bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.