Khơi thông nguồn lực đầu tư qua thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Hà Nội xác định phát triển thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, chú trọng chất lượng giao dịch và giá trị gia tăng sau sáp nhập, góp phần huy động nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

*Tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Ngày 26/11, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) tổ chức Hội nghị M&A 2026 với chủ đề “Khơi thông nguồn lực và xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội”. Chương trình nhằm tạo diễn đàn đối thoại, không gian gặp gỡ, trao đổi giữa chính quyền các cấp, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời nhận diện tiềm năng, cơ hội và đề xuất giải pháp phát triển thị trường M&A trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, M&A không chỉ là hoạt động mua bán doanh nghiệp mà còn là công cụ tái phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thông qua các thương vụ M&A, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị hiện đại, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 118.200 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu cả nước, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Theo định hướng phát triển Thủ đô, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030 và từ 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2031-2035; phấn đấu đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh huy động nguồn vốn đầu tư, Hà Nội cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, công nghệ tiên tiến, năng lực quản trị hiện đại và mô hình kinh doanh sáng tạo.

Theo ông Lê Trung Hiếu, thành phố hướng tới không chỉ là địa bàn diễn ra nhiều thương vụ M&A mà còn là nơi hình thành, dẫn dắt các giao dịch đầu tư chiến lược có chất lượng, tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế Thủ đô.

*Hoàn thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản giao dịch

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhận diện 6 nhóm rào cản đối với thị trường M&A, gồm: bất cân xứng thông tin; mức độ sẵn sàng tham gia M&A của doanh nghiệp còn hạn chế; vướng mắc về pháp lý, thủ tục; khó khăn trong phân bổ rủi ro; hạn chế trong quá trình tích hợp doanh nghiệp sau sáp nhập và thiếu cơ chế hỗ trợ giải quyết tranh chấp chuyên biệt.

Để khắc phục những hạn chế này, hội nghị đề cập việc nghiên cứu, áp dụng bộ công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia M&A với 10 tiêu chí và mô hình “Bánh đà M&A”, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp chủ động chuẩn bị, nhận diện rủi ro và nâng cao hiệu quả giao dịch. Trong đó, nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy chú trọng quy mô giao dịch sang hiệu quả sau sáp nhập. Thành công của mỗi thương vụ không chỉ được đánh giá bằng giá trị chuyển nhượng mà còn ở khả năng nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, cải thiện quản trị và mở rộng thị trường.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, thuế và đăng ký doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công khai thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động đầu tư, chuyển nhượng và tái cơ cấu doanh nghiệp.

Thành phố cũng chú trọng tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các đơn vị tư vấn; từng bước xây dựng hệ sinh thái M&A chuyên nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Qua đó, Hà Nội hướng tới trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, trung tâm kết nối dòng vốn và các hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có uy tín trong khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững./.