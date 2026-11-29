Phát triển nhà máy điện rác góp phần nâng cao hiệu quả xử lý chất thải và bổ sung nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế. (Ảnh minh họa).

Khai thác giá trị kinh tế từ chất thải

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đặt ra yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù đối với các hệ thống xử lý rác có thu hồi năng lượng.

Theo định hướng của Nghị quyết, nguồn điện từ xử lý chất thải và sinh khối được phát triển không giới hạn về quy mô quy hoạch. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển điện rác tại Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Quá trình đô thị hóa và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý chất thải. Việc phụ thuộc vào phương thức chôn lấp không chỉ gây áp lực lên quỹ đất mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Trong điều kiện phù hợp, công nghệ xử lý rác kết hợp phát điện có thể giảm lượng chất thải phải chôn lấp, đồng thời bổ sung nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế.

Đối với doanh nghiệp, điện rác mở ra cơ hội đầu tư kết hợp giữa cung ứng dịch vụ môi trường và sản xuất điện. Tuy nhiên, hiệu quả dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chi phí công nghệ, chất lượng rác đầu vào, năng lực vận hành, doanh thu bán điện và nguồn thu từ dịch vụ xử lý chất thải.

Khác với các dự án phát điện thông thường, nhà máy điện rác còn phải thực hiện nhiệm vụ xử lý chất thải, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và bảo đảm vận hành ổn định trong dài hạn.

Tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch

Để huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển điện rác, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách cần được thực hiện đồng bộ giữa các lĩnh vực năng lượng, môi trường và đầu tư.

Trong đó, việc bảo đảm nguồn rác đầu vào, cơ chế xác định chi phí xử lý chất thải, điều kiện đấu nối và tiêu thụ điện là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phương án tài chính của doanh nghiệp.

Ngay cả khi được đầu tư công nghệ hiện đại, dự án vẫn có thể gặp khó khăn nếu nguồn rác đầu vào thiếu ổn định hoặc cơ chế doanh thu chưa phù hợp.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế đầu tư, cần đẩy mạnh phân loại chất thải tại nguồn, nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp.

Phát triển điện rác cũng cần gắn với mục tiêu xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Đốt rác phát điện không thay thế các hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế mà cần được triển khai phù hợp với đặc điểm của từng nhóm chất thải.

Đối với nhà đầu tư, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, kiểm soát khí thải và minh bạch thông tin vận hành là những yêu cầu quan trọng để tạo dựng niềm tin với cộng đồng.

Một hành lang pháp lý đồng bộ, cơ chế đầu tư ổn định và sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ tạo điều kiện để khai thác hiệu quả tiềm năng điện rác, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.