Khơi thông nguồn lực đảng viên làm kinh tế- Bài 1: Gỡ vướng để đảng viên làm giàu chính đáng

Đảng viên làm kinh tế cần hướng dẫn rõ về quyền, trách nhiệm và hỗ trợ sát nhu cầu.

Bài 1: Gỡ vướng để đảng viên tự tin làm giàu chính đáng

Từ xưởng bao bì đến những sản phẩm nông sản Việt, đảng viên làm kinh tế phải vượt áp lực thị trường, giữ chữ tín và trách nhiệm nêu gương. Để tự tin đầu tư, họ cần hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình, được giải đáp vướng mắc và tiếp cận những hỗ trợ phù hợp với công việc kinh doanh.

Học làm chủ, giữ chữ tín trên thương trường

Ba tháng đầu về doanh nghiệp gia đình, ông Nguyễn Trọng Hoàng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bao bì Phúc Thịnh, gần như không biết bắt đầu từ đâu. Khoảng 12 năm làm công tác hỗ trợ sinh viên giúp ông quen tổ chức, kết nối, nhưng sản xuất bao bì lại là lĩnh vực khác. Ông xuống xưởng, hỏi công nhân từng công đoạn, tìm hiểu sản phẩm từ vị trí người học việc.

Theo ông Hoàng, thời gian đầu không phải ai cũng biết ông là con rể người sáng lập doanh nghiệp. Với ông, dù có lợi thế từ nền tảng gia đình, người tiếp quản vẫn phải học để hiểu quy trình sản xuất và cách điều hành. Vì vậy, ông chọn tìm hiểu công việc từ xưởng trước khi tham gia các quyết định liên quan đến đơn hàng, chi phí và việc làm của người lao động.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bao Bì Phúc Thịnh nhận giải thưởng “Dấu ấn thương hiệu Việt hướng đến tăng trưởng xanh 2026”.

Từ 5 máy ban đầu, doanh nghiệp từng bước đầu tư thêm thiết bị, sản xuất nhiều loại ly, tô, khay, hộp giấy và mở rộng thị trường. Theo ông Hoàng, mỗi lần đầu tư đều phải tính toán kỹ về vốn, nhu cầu khách hàng và nhân lực. Máy móc mới muốn phát huy hiệu quả phải đáp ứng yêu cầu đơn hàng, có người vận hành và phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Ông Hoàng nhìn nhận, ý thức kỷ luật, khả năng tập hợp và tinh thần trách nhiệm được rèn luyện trong tổ chức là lợi thế khi quản trị. Tuy nhiên, khách hàng và người lao động đánh giá người điều hành qua chất lượng sản phẩm, việc thực hiện cam kết. Trách nhiệm đảng viên vì thế phải thể hiện trong cách xử lý công việc, nhất là lúc doanh nghiệp gặp khó.

Theo ông Hoàng, đảng viên là chủ doanh nghiệp vừa chịu áp lực tìm kiếm khách hàng, duy trì đơn hàng, bảo đảm sản xuất và việc làm, vừa phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên. Trong điều hành, người chủ cần phân định rõ trách nhiệm quản lý doanh nghiệp với vai trò đảng viên, không lạm dụng vị trí của mình để áp đặt đối với các đảng viên khác trong đơn vị.

Để cân bằng các trách nhiệm này, ông chủ động sắp xếp công việc, bố trí thời gian tham gia sinh hoạt Đảng. Ông cũng cho rằng, tổ chức Đảng cần nắm rõ đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ phù hợp, giúp đảng viên hoàn thành trách nhiệm và bảo đảm chất lượng sinh hoạt.

Với ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Nguyên, hành trình kinh doanh gắn với sự kiên trì đưa mật ong và nông sản Việt đến người tiêu dùng. Khởi nghiệp tại Bến Tre năm 2004, phát triển thương hiệu tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2005, ông trải qua nhiều năm tìm thị trường, xây dựng hệ thống phân phối và tạo dựng niềm tin.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Nguyên.

Khi mới kinh doanh, hội chợ, chợ và khu dân cư là những nơi doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mời khách dùng thử rồi từng bước mở rộng tiêu thụ. Cách tiếp cận ấy thay đổi khi người tiêu dùng tìm kiếm, mua hàng trên internet nhiều hơn. Người làm kinh doanh phải học lại cách tiếp cận khách hàng, trong khi cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Điều khiến ông Vũ trăn trở là sự cạnh tranh giữa những doanh nghiệp đầu tư bài bản với cách làm thiếu trung thực, ảnh hưởng đến niềm tin đối với cả ngành hàng. Với sản phẩm nông nghiệp, một lần chất lượng không đạt cũng có thể khiến khách hàng rời bỏ. Bởi vậy, xây dựng thương hiệu cần sự bền bỉ trong kiểm soát nguyên liệu, chất lượng và giữ cam kết.

Tại Tập đoàn Xuân Nguyên, ông Vũ cũng quan tâm xây dựng chi bộ Đảng. Chi bộ được thành lập năm 2021, đến nay có 12 đảng viên, do ông làm bí thư. Theo ông, sinh hoạt chi bộ cần gắn với những vấn đề sát doanh nghiệp, vận động đảng viên đi đầu trong cải tiến, tuân thủ quy trình và lắng nghe người lao động. Trách nhiệm nêu gương được thể hiện từ công việc cụ thể của mỗi người.

Từ trải nghiệm khởi nghiệp, ông Vũ cho rằng người có ý tưởng kinh doanh còn cần kiến thức quản trị, tư vấn pháp lý và khả năng tiếp cận thị trường. Được hướng dẫn đúng ngay từ đầu sẽ giúp họ giảm sai sót, chi phí phát sinh để tập trung nguồn lực cho sản xuất. Đó cũng là những nhu cầu thiết thực khi đảng viên bắt đầu bước vào thương trường.

Hiểu rõ trách nhiệm để yên tâm đầu tư

Vừa là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 16, phường Tân Bình, vừa là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Ngọc, ông Lưu Văn Ngọc quan tâm đến việc phân định trách nhiệm giữa các vai trò. Ông Ngọc cho biết, công việc khu phố và doanh nghiệp có yêu cầu riêng, vì vậy người đảm nhiệm phải hiểu giới hạn, giữ sự minh bạch khi xử lý.

Ông Lưu Văn Ngọc được nhận bằng khen của UBND TP Hồ Chí Mình vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Theo ông Ngọc, điều đảng viên cần được giải đáp là phạm vi tham gia kinh doanh, nghĩa vụ kê khai, báo cáo và những giới hạn gắn với vị trí công tác. Những băn khoăn này cần được làm rõ trước khi quyết định đầu tư. Với người mới kinh doanh, thủ tục thành lập doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng lao động cũng là những việc cần hướng dẫn.

Ông Ngọc chia sẻ: "Chi bộ cần phổ biến quy định dễ hiểu, tiếp nhận câu hỏi và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp nội dung còn vướng. Người đã có kinh nghiệm có thể chia sẻ cách quản lý, nhận diện rủi ro. Trao đổi từ những tình huống thực tế sẽ giúp đảng viên hiểu trách nhiệm, có căn cứ triển khai ý tưởng kinh doanh".

Trong lĩnh vực xây dựng, ông Ngọc nhìn nhận một doanh nghiệp có công việc sẽ kéo theo nhu cầu về thợ, vận chuyển, vật liệu và dịch vụ. "Người chủ cần chú trọng trả lương đúng hạn, đào tạo tay nghề, bảo đảm an toàn lao động. Đồng thời, khi làm công tác khu phố, phải xác định phải tách bạch vai trò, giữ công khai, tự nguyện trong vận động an sinh", ông Ngọc nhấn mạnh.

Những băn khoăn từ thực tế kinh doanh cho thấy, cùng với cơ hội thị trường, đảng viên cần có căn cứ rõ ràng để lựa chọn cách tham gia phù hợp. Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh xác định quyền, giới hạn theo chức danh, vị trí công tác, nhiệm vụ được giao, gắn với yêu cầu kiểm soát xung đột lợi ích.

Quy định cũng nêu rõ cấp ủy, tổ chức Đảng không đặt thêm điều kiện, thủ tục hạn chế quyền đầu tư, kinh doanh hợp pháp ngoài quy định và hướng dẫn của Ban Bí thư; việc chấp thuận trong nội bộ Đảng không thay thế các điều kiện, trình tự, thủ tục pháp luật. Hiểu đúng những yêu cầu này giúp người có nhu cầu kinh doanh chủ động chuẩn bị, tránh tâm lý e ngại hoặc lúng túng khi thực hiện.

Chủ doanh nghiệp là đảng viên có nhiều lợi thế trong việc sản xuất, kinh doanh.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thời trang TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3, cho rằng người làm kinh tế cần thấy tinh thần khuyến khích được cụ thể hóa qua việc hướng dẫn, tiếp nhận kiến nghị và bảo vệ hoạt động kinh doanh đúng quy định.

Theo ông Hồng, nhu cầu của doanh nghiệp rất cụ thể: Thông tin công nghệ, kiến thức quản trị, thị trường và tư vấn thủ tục. Với doanh nghiệp nhỏ, nguồn lực có hạn, được hướng dẫn đúng ngay từ đầu giúp giảm thời gian và tránh sai sót. Muốn hỗ trợ sát nhu cầu, trước hết phải hiểu doanh nghiệp đang vướng ở đâu.

"Khó khăn về thị trường cần sự kết nối của hiệp hội ngành nghề; nhu cầu đổi mới thiết bị cần tư vấn kỹ thuật; vấn đề thuế, lao động cần cơ quan có thẩm quyền giải đáp. Tổ chức Đảng có thể góp phần bằng việc tổng hợp vướng mắc, chuyển đến cơ quan chuyên môn và thông tin lại kết quả để người kiến nghị biết vấn đề của mình được xử lý ra sao", ông Ngọc chia sẻ.

Từ góc nhìn của ông Hồng, sự đồng hành được người làm kinh tế cảm nhận qua từng thủ tục được hướng dẫn đúng, từng kiến nghị có câu trả lời và cơ hội tiếp cận hỗ trợ bình đẳng. Có căn cứ để quyết định, có nơi giải đáp khi gặp vướng mắc, đảng viên sẽ yên tâm hơn khi tính toán đầu tư, duy trì việc làm và phát triển doanh nghiệp.

Bài 2: Để chủ trương thành động lực phát triển