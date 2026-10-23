Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Cùng chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Phó thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh. Ngoài ra, tham dự còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN, đại diện chính quyền các địa phương vùng Đông Nam Bộ, các tổ chức tín dụng (TCTD), hiệp hội doanh nghiệp và chủ đầu tư các dự án trọng điểm.

Thống đốc NHNN Việt Nam - Ông Phạm Đức Ấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, năm 2026 là năm mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030, đặt ra yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Thống đốc, điều hành chính sách tiền tệ phải thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu, vừa góp phần kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngay từ cuối năm 2025, NHNN đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 khoảng 15%, đồng thời chỉ đạo các TCTD đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường chuyển đổi số và phấn đấu giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đến cuối tháng 9/2026, tổng vốn huy động của các TCTD trên toàn quốc đạt 19,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,7%. Riêng vùng Đông Nam Bộ, dư nợ tín dụng ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, tăng 10,93% so với cuối năm 2025, chiếm gần 35% dư nợ toàn quốc.

Thống đốc cho biết, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị xác định Đông Nam Bộ là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và logistics quốc tế. Năm 2026, khu vực này tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp 31,4% vào tăng trưởng chung của cả nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Tây Ninh tăng 10,3%, Đồng Nai tăng 10,01% và TP. Hồ Chí Minh tăng 9,06%- đều cao hơn mức tăng GDP 9,01% của cả nước. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10–10,04% được Chính phủ giao cho các địa phương trong vùng đòi hỏi sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp, trong đó có hệ thống ngân hàng.

NHNN đã xây dựng chương trình làm việc chuyên đề tại các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó Đông Nam Bộ là địa bàn trọng tâm hàng đầu. Hội nghị lần này nhằm đánh giá thực trạng huy động nguồn lực tài chính, nhận diện các khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn và bàn giải pháp khơi thông dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế vùng trong giai đoạn 2026–2030.

Đáng chú ý, NHNN đã có cơ chế loại trừ hoặc cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ 35 công trình, dự án trọng điểm, có tính lan tỏa và liên kết vùng, với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, riêng vùng Đông Nam Bộ có 15 dự án, tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757.000 tỷ đồng.

Ông Võ Minh Tuấn (người đứng) - Giám đốc NHNN Khu vực II, phát biểu tại hội nghị.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là hoạt động kết nối, hợp tác tài trợ vốn giữa các ngân hàng và doanh nghiệp. Theo thông tin từ Ban tổ chức, các bên đã trao 18 thỏa thuận hợp tác cho các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và nhà ở xã hội.

Trong đó, VietinBank và NCB đồng tài trợ cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn thực hiện dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính, có tổng mức đầu tư 29.591 tỷ đồng. HDBank và Vikki Bank đồng tài trợ cho Tập đoàn Sovico thực hiện dự án tuyến Metro số 4–5 tại TP. Hồ Chí Minh.

Agribank có thỏa thuận tài trợ trị giá 4.867 tỷ đồng cho dự án thành phần đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai. MB tài trợ 6.050 tỷ đồng cho dự án nhà máy sản xuất vải dệt của Công ty TNHH Future Textile Việt Nam. Vietcombank tài trợ 1.113 tỷ đồng cho các dự án nhà ở xã hội Việt Sing của Becamex. BIDV và VietinBank cũng đồng tài trợ gói thầu EPIC 1 thuộc dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam với tổng giá trị thỏa thuận 2,8 tỷ USD.

Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng, NHNN định hướng các TCTD cân đối nguồn vốn, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng và những công trình trọng điểm của vùng. Trong đó, ưu tiên các dự án hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, đường vành đai, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và logistics quốc tế.

Các ngân hàng được yêu cầu chủ động xây dựng chương trình tín dụng với lãi suất hợp lý, đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tiếp cận và sử dụng vốn vay.

Bên cạnh nguồn vốn tín dụng ngân hàng, việc phát triển kinh tế Đông Nam Bộ còn đòi hỏi sự kết hợp hiệu quả giữa vốn đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), thị trường vốn và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Các địa phương cần công khai danh mục dự án trọng điểm, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án.

Đối với doanh nghiệp và chủ đầu tư, việc minh bạch thông tin tài chính, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý, bảo đảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu và xây dựng phương án trả nợ khả thi là những điều kiện quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

Thông qua hội nghị, NHNN cùng các địa phương, TCTD và doanh nghiệp tiếp tục tăng cường phối hợp, tháo gỡ các điểm nghẽn trong huy động và sử dụng nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026–2030.