Doanh nghiệp khát dòng vốn dài hạn. Ảnh: K.T

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn

GDP 9 tháng năm 2026 tăng khoảng 9%, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới, bài toán nguồn lực tài chính đang đặt ra rất cấp bách. Giai đoạn 2026-2030, nền kinh tế cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 1/5, phần còn lại phải huy động từ doanh nghiệp, người dân, thị trường tài chính và nhà đầu tư quốc tế.

Áp lực huy động vốn ngày càng lớn trong khi cấu trúc thị trường tài chính vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống tương đương khoảng 146% GDP, nhưng vốn hóa thị trường chứng khoán mới đạt khoảng 80% GDP, còn cách xa mục tiêu 120% GDP vào năm 2030. Sự mất cân đối này khiến ngân hàng phải gánh phần lớn nhu cầu vốn của nền kinh tế, kể cả những khoản đầu tư trung và dài hạn, trong khi nguồn huy động chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro lệch pha kỳ hạn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số DN nhưng chỉ tiếp cận khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng. Trong khi Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu có 2 triệu DN vào năm 2030, hiện cả nước mới có khoảng 1,1 triệu DN đang hoạt động. Khó khăn về vốn vì thế không chỉ ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất mà còn cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, một trong những điểm nghẽn lớn nhất là tình trạng bất đối xứng thông tin giữa ngân hàng và DN. Nhiều DN nhỏ và vừa thiếu minh bạch tài chính, chưa có hệ thống kế toán chuẩn mực nên khó chứng minh năng lực trả nợ. Trong khi đó, ngân hàng vẫn chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm thay vì đánh giá đầy đủ phương án kinh doanh và dòng tiền tương lai.

Theo TS Phí Vĩnh Tường - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2026 cho thấy, lượng vốn huy động bình quân qua hệ thống ngân hàng giai đoạn 2023-2026 ước khoảng 62 tỷ USD mỗi năm, trong khi thị trường chứng khoán chỉ huy động được khoảng 2,9 tỷ USD. Hơn 90% DN nhỏ và vừa Việt Nam gặp khó khăn khi tiếp cận vốn do rào cản tài sản thế chấp. Khảo sát của OECD cũng cho thấy khoảng 21% DN Việt Nam coi tiếp cận tài chính là trở ngại hàng đầu.

Ông Trịnh Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Hải Sơn cho biết, nhiều DN gặp khó khi vay vốn do vướng hồ sơ đất đai, thủ tục gia hạn sử dụng đất hoặc pháp lý tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm. Với DN chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, việc thiếu cơ chế định giá phần mềm, tài sản trí tuệ, hợp đồng đơn hàng, nhà màng, nhà kính cũng khiến khả năng tiếp cận tín dụng bị hạn chế.

Khơi thông dòng vốn

Nhu cầu vốn của nền kinh tế không chỉ phục vụ mở rộng sản xuất truyền thống mà còn gắn với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn đang đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn hơn, trong khi các kênh cung ứng vốn hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ.

WB ước tính Việt Nam cần bổ sung khoảng 368 tỷ USD đến năm 2040 cho thích ứng và giảm phát thải, tương đương khoảng 6,8% GDP mỗi năm. Tuy nhiên, tín dụng xanh hiện mới chiếm khoảng 4,5% tổng dư nợ toàn hệ thống.

Với chuyển đổi số, DN phải đầu tư ngày càng nhiều vào phần mềm, dữ liệu, công nghệ và tài sản trí tuệ. Đây là những tài sản khó định giá, khó sử dụng làm tài sản bảo đảm và có thời gian thu hồi vốn khác với nhà xưởng, máy móc. Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, các động lực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn cần đóng góp khoảng 3-5% vào tốc độ tăng trưởng chung. Điều này đặt ra áp lực huy động lượng vốn rất lớn, vượt xa khả năng đáp ứng hiện tại.

Một nghịch lý khác, trong khi DN khát vốn, nguồn lực đầu tư công vẫn chậm được đưa vào nền kinh tế. Việc dòng vốn công chậm luân chuyển không chỉ ảnh hưởng tiến độ dự án mà còn làm giảm hiệu ứng lan tỏa tới các DN xây dựng, vật liệu và những ngành nghề liên quan.

Từ thực tế này, các chuyên gia cho rằng không thể tiếp tục đặt toàn bộ gánh nặng cung ứng vốn lên hệ thống ngân hàng. Theo bà Yến, cần giảm rủi ro pháp lý, chi phí tuân thủ và hoàn thiện cơ chế định giá, xử lý tài sản bảo đảm phi truyền thống như quyền sở hữu trí tuệ, các khoản phải thu. Đây là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho DN, nhất là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, phương thức cho vay cần chuyển dần từ dựa trên tài sản thế chấp sang đánh giá năng lực kinh doanh, dòng tiền tương lai và chất lượng đơn hàng. Còn theo TS Phí Vĩnh Tường, nếu ngân hàng có công cụ thẩm định dòng tiền tốt hơn, kết hợp khai thác dữ liệu từ hóa đơn điện tử, hải quan và bảo hiểm xã hội, nhiều DN có phương án kinh doanh khả thi sẽ có thêm cơ hội tiếp cận tín dụng.