Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết, dự thảo sau tiếp thu, chỉnh lý còn 8 chương, 32 điều, giảm 7 điều so với bản trình Quốc hội. Trong 48 nội dung chính sách Chính phủ trình, có 23 nội dung được giữ lại, 5 nội dung thu hẹp và 20 nội dung đưa ra khỏi dự thảo.

Trước băn khoăn của đại biểu về việc các chính sách sau chỉnh lý có đủ sức khơi thông nguồn lực cho công nghiệp văn hóa hay không, ông Nguyễn Huy Dũng cho biết, các chính sách được thiết kế theo tám nhóm nội dung.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật (ảnh QH).

Thứ nhất, xác lập vị trí pháp lý và đo lường đóng góp của công nghiệp văn hóa. Dự thảo xác định đây là các ngành kinh tế dựa trên sáng tạo và khai thác yếu tố văn hóa, làm rõ phạm vi 10 ngành và có cơ chế linh hoạt để Chính phủ bổ sung ngành mới. Đóng góp của lĩnh vực này được đo bằng chỉ tiêu thống kê quốc gia về tỷ trọng giá trị tăng thêm trong GDP.

Thứ hai, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo hệ sinh thái, kết nối người sáng tạo, cộng đồng, nhà trường và doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi sáng tạo, sản xuất, phân phối, tiêu dùng và tái đầu tư. Sự liên kết giữa các ngành giúp một sản phẩm mở rộng thị trường cho nhiều sản phẩm khác, như phim ảnh có thể quảng bá âm nhạc và thu hút khách du lịch đến trường quay.

Thứ ba, đưa quyền sở hữu trí tuệ trở thành nguồn lực cho sáng tạo. Người sáng tạo được hỗ trợ công cụ số để ghi nhận quá trình sáng tạo, lập hồ sơ xác lập quyền và xác định giá trị quyền. Các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản liên quan được thực hiện theo Bộ luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Thứ tư, gắn đào tạo nhân lực với thực hành nghề nghiệp. Nhà nước hỗ trợ đầu tư cơ sở thực hành, thiết bị, học liệu cho các ngành ưu tiên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập. Các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật được tổ chức biểu diễn để giảng viên, người học thực hành và phục vụ công chúng.

Quang cảnh phiên họp (ảnh QH).

Thứ năm, đồng bộ hạ tầng vật chất và hạ tầng số, khuyến khích phát triển hạ tầng tính toán, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Thứ sáu, ưu tiên ưu đãi đối với sản phẩm mang bản sắc Việt Nam và sản phẩm trọng điểm có giá trị lan tỏa văn hóa Việt Nam, có sự đóng góp của người Việt Nam, giá trị tạo ra tại Việt Nam và phát huy chất liệu văn hóa Việt Nam.

Thứ bảy, mở rộng không gian thử nghiệm, đơn giản hóa thủ tục tổ chức sự kiện và hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa. Dự thảo cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới trong một số lĩnh vực sáng tạo. Tại các tổ hợp sáng tạo, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, sự kiện đã được thẩm định, cấp phép hoặc chấp thuận trong phương án vận hành chỉ cần thông báo trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trừ trường hợp có quy định riêng.

Thứ tám, đồng bộ chính sách với các luật chuyên ngành. “Nhiều nội dung quan trọng được đưa ra khỏi dự thảo luật không phải là bỏ chính sách mà được đưa vào đồng bộ với các dự án luật khác”, ông Dũng nói.

Cụ thể, dự thảo Luật đã được chỉnh lý cùng với các dự án luật về đầu tư, đất đai, nhà ở và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cách tiếp cận là xác định rõ đối tượng, nhu cầu đặc thù của ngành công nghiệp văn hóa, điều kiện thụ hưởng, đồng thời gắn từng chính sách với luật chuyên ngành, điều chỉnh việc giao đất, hưởng ưu đãi và tiếp cận hỗ trợ.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Báo cáo ý kiến về việc Chính phủ tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, việc rút khỏi dự thảo số lượng lớn nội dung chính sách so với đề xuất ban đầu có thể khiến mục tiêu tạo cơ chế, chính sách đủ mạnh để khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa như Tờ trình số 811/TTr-CP đặt ra khó đạt được đầy đủ. Việc đánh giá tác động các nội dung chính sách này cũng chưa được thực hiện kỹ lưỡng.

Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh, giải trình kỹ các nội dung rút khỏi dự thảo, đặc biệt là quy định về khung năng lực nhân lực công nghiệp văn hóa, bảo lãnh tín dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng không gian công cộng cho phát triển công nghiệp văn hóa.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu quy định trách nhiệm đầu tư trở lại, truyền nghề đối với cộng đồng nhằm bảo vệ quyền tham gia hoạt động công nghiệp văn hóa, chia sẻ lợi ích và tái đầu tư cho cộng đồng; đồng thời xem xét áp dụng khái niệm “tài sản sáng tạo văn hóa” để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng văn hóa bản địa, trong đó có các cộng đồng dân tộc thiểu số.