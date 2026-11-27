Trung tâm điều hành IOC, áp dụng nền tảng quản lí thông minh tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VNTT

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới, Đảng ta xác định chuyển đổi số là phương thức sản xuất mới, trong đó dữ liệu là nguồn tài nguyên chiến lược, một tư liệu sản xuất đặc biệt thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Cụ thể hóa tầm nhìn ấy, từ tháng 12/2026, nhiều hành lang pháp lý quan trọng chính thức đi vào cuộc sống, nổi bật là Nghị định 386/2026/NĐ-CP về cơ chế đột phá phát triển hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia (hiệu lực từ ngày 1/12/2026) cùng Nghị định 401/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số (hiệu lực từ ngày 22/12/2026).

Trong bối cảnh giá trị tăng thêm của kinh tế số năm 2025 đạt 14,02% GDP, tương đương khoảng 72,1 tỷ USD và hướng tới mục tiêu tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết 57-NQ/TW, các chính sách mới là lời giải thiết thực để biến tài nguyên số thành động lực tăng trưởng. Điểm đột phá lớn nhất của cơ chế mới nằm ở tư duy chuyển dịch từ lưu trữ tĩnh sang chia sẻ, khai thác giá trị gia tăng theo chuẩn mực "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Theo đó, thay vì mỗi bộ, ngành, địa phương giữ một hệ thống riêng lẻ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 18 bộ, ngành, các địa phương và 4 doanh nghiệp nhà nước, đồng thời 34/34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đều đáp ứng an toàn thông tin cấp độ 3 để liên thông với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ trục kết nối này, dữ liệu không còn nằm im trên máy chủ mà trực tiếp vận hành dịch vụ công và giao dịch dân sự.

Nhìn từ đời sống thực tiễn, người dân chính là đối tượng thụ hưởng rõ nét nhất qua mạng lưới ứng dụng liên thông hằng ngày. Trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID kết nối thẳng với Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hệ thống ngân hàng, hơn 65 triệu tài khoản định danh mức độ 2 đã được kích hoạt với hơn 40 tiện ích.

Ngoài ra, còn có hơn 18,7 triệu giấy phép lái xe điện tử, 7 triệu đăng ký xe, 25 triệu thẻ bảo hiểm y tế cùng sổ sức khỏe điện tử và gần 582.000 phiếu lý lịch tư pháp được đưa lên không gian số, giúp người dân xin cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ mất khoảng 5 phút tại nhà hay làm thủ tục bay tại 18 cảng hàng không bằng sinh trắc học mà không cần giấy tờ rườm rà.

Một khi hạ tầng dữ liệu liên thông thông suốt, "mỏ vàng" dữ liệu sẽ tạo xung lực mới cho kinh tế số Việt Nam. Ảnh minh họa

Riêng 23/25 dịch vụ công thiết yếu vận hành toàn trình đã tiết kiệm cho xã hội gần 3,5 nghìn tỷ đồng mỗi năm; việc đối chiếu sinh trắc học của 87 triệu công dân với 57 tổ chức tín dụng và 39 trung gian thanh toán giúp giảm gần 60% vụ việc lừa đảo tài khoản, tiết kiệm thêm 1.300 tỷ đồng mỗi năm.

Ở tầm điều hành vĩ mô, tinh thần xóa bỏ tư duy "cát cứ dữ liệu", thực hiện nguyên tắc "khai báo một lần, sử dụng nhiều lần" được Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt. Tại phiên họp Ban Chỉ đạo ngày 26/11/2026 về hoàn thiện thể chế phát huy các nguồn lực nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ rõ những nguồn lực phi truyền thống như dữ liệu, tài sản trí tuệ chưa được khai thác tương xứng tiềm năng, đồng thời yêu cầu chuyển mạnh sang phát triển kinh tế dữ liệu, đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia để chuyển hóa dữ liệu thành động lực tăng trưởng bền vững.

Bám sát chỉ đạo đó, hai đô thị đầu tàu là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang cho thấy hiệu quả rõ rệt khi đưa dữ liệu dùng chung thành "trục xương sống" quản trị đô thị thông minh. Tại Hà Nội, việc kết nối dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông qua nền tảng số dùng chung và ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) đã tạo kênh tương tác trực tiếp giữa chính quyền với người dân, giúp phản ánh hiện trường, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu mở phục vụ sản xuất thông minh.

Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Kho dữ liệu dùng chung đã thiết lập 891 giao diện lập trình ứng dụng (API), đồng bộ 223 chỉ tiêu điều hành từ 15 sở, ban, ngành xuống 168/168 xã, phường, đặc khu. Qua ứng dụng Công dân số TP Hồ Chí Minh liên thông VNeID với hơn 2,03 triệu lượt tải và hơn 15 triệu lượt tương tác, người dân dễ dàng tra cứu quy hoạch, hồ sơ sức khỏe điện tử, đăng ký vé miễn giảm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đồng thời Thành phố từng bước ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và bản sao số đô thị (Digital Twin) để điều hành giao thông, chống ngập theo thời gian thực.

Song hành với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và gói hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tới 1 tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp khởi nghiệp dữ liệu tại Nghị định 386/2026/NĐ-CP, Nghị định 401/2026/NĐ-CP với mức phạt tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức đóng vai trò "hàng rào kỹ thuật" giữ kỷ cương thị trường, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Dù vậy, thực tế triển khai vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hiện dữ liệu ở một số khâu cơ sở còn phân tán; nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa lúng túng trước chuẩn mực kết nối, định giá dữ liệu mở; tình trạng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng do lừa đảo trực tuyến năm 2025 đòi hỏi phải siết chặt lớp bảo vệ quyền riêng tư.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, cơ quan quản lý cần hoàn thiện khâu thực thi theo hướng lấy sự hài lòng của người dân và sức sáng tạo của doanh nghiệp làm thước đo. Cụ thể, Nhà nước cần sớm ban hành quy chuẩn phân tầng rõ ràng giữa dữ liệu mở với dữ liệu cá nhân nhạy cảm, vận hành thực chất sàn giao dịch dữ liệu và mở rộng cơ chế sandbox cho doanh nghiệp nhỏ. Một khi hạ tầng dữ liệu liên thông thông suốt, kỷ luật cập nhật "đúng, đủ, sạch, sống" gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu và quyền riêng tư của công dân được bảo vệ trọn vẹn, "mỏ vàng" dữ liệu sẽ tạo xung lực mới cho kinh tế số Việt Nam.