Khơi thông mặt bằng, tăng tốc các dự án

Thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.769 đoạn qua phường Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Phường Long Thành là địa bàn có hàng loạt dự án trọng điểm, nhất là các dự án giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang được triển khai thực hiện thời gian qua.

Nhiều dự án sắp về đích

Giữa tháng 10-2026, phường Long Thành đã tổ chức bàn giao cho các đơn vị liên quan toàn bộ phần diện tích mặt bằng các dự án mở rộng đoạn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thuộc tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn đoạn qua địa bàn.

Trước đó, vào cuối tháng 9-2026, phường Long Thành tổ chức gặp gỡ, vận động những trường hợp cuối cùng chưa thực hiện bàn giao mặt bằng Dự án Mở rộng đoạn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành đoạn qua địa bàn. Qua buổi gặp gỡ, vận động, tất cả trường hợp đều đã đồng thuận ký biên bản nhận tiền đền bù, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng.

Theo UBND phường Long Thành, các dự án mở rộng đoạn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành và nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn là những dự án giao thông quan trọng được triển khai thực hiện trên địa bàn phường Long Thành nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ nhu cầu phát triển. Đồng thời góp phần tăng cường kết nối giao thông phục vụ Sân bay Long Thành. Tổng diện tích đất thu hồi của 2 dự án này là hơn 5ha. Dù diện tích đất thu hồi không lớn, tuy nhiên lại ảnh hưởng đến hàng trăm trường hợp. Do đó, cùng với việc công khai, minh bạch các quy trình thủ tục thu hồi đất, bồi thường, GPMB, phường Long Thành cũng đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện.

Theo UBND phường Long Thành, hiện địa phương đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ thuộc Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất sạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất thuộc phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành tại xã Bình An và phường Long Thành.

Trước 2 dự án nêu trên, phường Long Thành đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 25B đoạn qua địa bàn. Đây là dự án trọng điểm, quan trọng phục vụ kết nối giao thông cho Sân bay Long Thành.

Ông Lê Hoàng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thành cho biết: Trên địa bàn phường có nhiều công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố đang triển khai thực hiện. Do đó, địa phương phải phối hợp để xử lý khối lượng công việc rất lớn liên quan đến công tác GPMB. Xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, phường Long Thành ưu tiên tối đa nhân lực cho công tác này. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, địa phương thành lập các tổ vận động để tuyên truyền, vận động người dân bàn giao sớm mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

Tăng tốc khi “thông” mặt bằng

Cuối tháng 10-2026, sau khi đã cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng, nhà thầu thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 25B đang tập trung các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 25B.

Ông Lương Thế Hoàng, Giám đốc điều hành liên danh gói thầu số 10, Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 25B cho biết: Trước đây, do vướng mặt bằng nên việc thi công dự án gặp nhiều khó khăn, không liền mạch. Đến nay, khi các phường Long Thành, Nhơn Trạch đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng, dự án có điều kiện thuận lợi để tăng tốc thi công. Với phần mặt bằng vừa được bàn giao, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công “3 ca, 4 kíp” để sớm hoàn thành hệ thống cống, sau đó sẽ đắp nền, cấp phối đá dăm, thảm nhựa. Theo kế hoạch, đầu tháng 11-2026, khi điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ triển khai 5 mũi thi công đường, 4 mũi thi công cống thoát nước, 1 mũi thi công cầu, 1 mũi thi công trồng cây xanh, 1 mũi thi công thảm bê tông nhựa và 3 mũi thi công phần vỉa hè đường. Mục tiêu là sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn dự án vào cuối năm 2026.

Tại Dự án Mở rộng đoạn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, theo ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hiện nay, các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để nỗ lực hoàn thành dự án theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu kết nối và phục vụ giai đoạn vận hành Sân bay Long Thành. Mục tiêu của dự án là cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026, riêng hạng mục cầu Long Thành sẽ hoàn thành trong quý I-2027.

Theo ông Lê Hoàng Sơn, bên cạnh các dự án đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng, địa phương đang tập trung đẩy nhanh công tác GPMB các dự án trọng điểm khác như: nâng cấp, mở rộng ĐT.769; hệ thống tiêu thoát nước ngoài hàng rào Sân bay Long Thành… Với Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.769 qua địa bàn, địa phương đã bàn giao hơn 93% diện tích mặt bằng. Với dự án này, địa phương phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng vào đầu tháng 11-2026.