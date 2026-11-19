Nhiều hệ thống kênh mương nội đồng tại Hà Tĩnh được kiên cố hóa.

Gỡ 'nút thắt' thiếu nước trên đồng ruộng

Hệ thống kênh mương nội đồng giữ vai trò huyết mạch trong việc điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, qua thời gian dài khai thác cùng tác động của thời tiết khắc nghiệt, nhiều tuyến mương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bộc lộ dấu hiệu hư hỏng, sạt lở hoặc chưa được đầu tư đồng bộ, làm giảm hiệu suất tưới tiêu và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng của bà con nông dân.

Tại xã Mai Phụ, bài toán thiếu nước sản xuất suốt nhiều năm qua luôn là nỗi trăn trở của người dân địa phương. Trên diện tích khoảng 30 ha đất trồng lúa tập trung ở các cánh đồng Đồng Rậm, Nhà Toản và Nhà Móc thuộc thôn Thạch Mỹ, việc canh tác gặp vô vàn khó khăn do thiếu hệ thống dẫn nước ổn định. Đặc biệt, vào giai đoạn cao điểm nắng nóng của vụ hè thu, tình trạng khô hạn khiến nông dân chỉ có thể đưa vào gieo cấy khoảng một nửa diện tích, phần đất còn lại buộc phải bỏ trống vì không chủ động được nguồn tưới.

Trao đổi về thực tế này, Trưởng thôn Thạch Mỹ (xã Mai Phụ) Lê Tiến Sỹ cho biết, việc thiếu vắng các tuyến mương dẫn nước kiên cố khiến quá trình sản xuất của bà con bị động, nhất là trong mùa khô hạn. Nhiều thửa ruộng màu mỡ không thể canh tác hoặc cho năng suất thấp do thiếu nước tưới kịp thời. Do đó, khi tuyến mương mới được đầu tư xây dựng, người dân địa phương rất phấn khởi vì có thêm điều kiện thuận lợi để khôi phục diện tích sản xuất, thâm canh tăng vụ và nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.

Song song với việc đầu tư xây dựng các tuyến dẫn mới, công tác duy tu, cải tạo và nâng cấp hệ thống mương cũ xuống cấp cũng được các địa phương tại Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng. Ghi nhận tại xã Toàn Lưu, trước đây nhiều đoạn kênh mương ở các vùng sản xuất trọng điểm như cánh đồng Vẽ, đồng Râm, đồng Cửa Trập (thôn Tân Đình); đồng Đại Liệu (thôn Bến Toàn); đồng Cơn Chim (thôn Song Hoành) hay đồng Đùng (thôn Yên Nghĩa) chủ yếu là mương đất hoặc công trình xây dựng từ lâu đã nứt vỡ, bồi lắng. Việc triển khai bê tông hóa các tuyến kênh này đã giúp khắc phục triệt để tình trạng rò rỉ, thất thoát nguồn nước, đồng thời rút ngắn thời gian dẫn nước về tận mặt ruộng.

Việc kiên cố hóa các tuyến mương góp phần khắc phục tình trạng thất thoát nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu.

Hướng tới đồng bộ mạng lưới thủy lợi toàn tỉnh

Theo thống kê từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, tổng chiều dài hệ thống kênh mương nội đồng trên toàn tỉnh hiện đạt hơn 6.300 km. Trong số này, gần 5.400 km đã được đầu tư kiên cố hóa, đáp ứng cơ bản nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Dẫu vậy, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 900 km kênh mương chưa được nâng cấp hoàn chỉnh, tập trung ở nhiều vùng sản xuất xa đầu mối công trình thủy lợi.

Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong việc tiếp tục rà soát, huy động và phân bổ hợp lý các nguồn lực đầu tư. Chủ động được nguồn nước tưới chính là yếu tố tiên quyết giúp nông dân ổn định lịch thời vụ, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng nông sản.

Việc kiên cố hóa kênh mương nội đồng không đơn thuần chỉ là hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, mà còn là giải pháp chiến lược để đánh thức tiềm năng đất đai. Khi những dòng nước mát được khơi thông đến từng thửa ruộng, những cánh đồng tại Hà Tĩnh sẽ có thêm động lực bứt phá về năng suất và giá trị, qua đó cải thiện trực tiếp thu nhập và nâng cao đời sống vật chất cho người dân khu vực nông thôn.