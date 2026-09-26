Khơi thông, kết nối nguồn lực doanh nhân trẻ miền trung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính-tiền tệ quốc gia, tham luận tại phiên làm việc. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Phiên bàn tròn của VPSF luôn là nơi hội tụ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực Trung bộ, tập trung nhận diện những điểm nghẽn chung, khai thác cơ hội liên kết vùng và đề xuất giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân trong khu vực bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Tại Đà Nẵng, phiên làm việc có sự tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks.

Sau 9 vòng đối thoại địa phương trong khuôn khổ VPSF 2026, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổng hợp được hơn 400 ý kiến, kiến nghị và sáng kiến. Trong đó, hơn 43% nội dung đã được giải quyết, làm rõ hoặc định hướng xử lý ngay tại các phiên làm việc. Các nội dung trao đổi cho thấy những vấn đề lặp lại ở hầu hết địa phương: thể chế và thực thi; hạ tầng và logistics; thị trường và chuỗi cung ứng; công nghệ và dữ liệu; chuyển đổi xanh; vốn; nhân lực và quản trị.

Đông đảo đại biểu đến dự Phiên bàn tròn thứ 2 của VPSF năm nay. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Phát biểu khai mạc Phiên bàn tròn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026 Đặng Hồng Anh cho rằng, miền trung nước ta có cấu trúc kinh tế đặc biệt, với sự bổ trợ giữa biển, cảng, công nghiệp, đô thị ven biển với Tây Nguyên, vùng nguyên liệu, nông nghiệp, năng lượng và các hành lang Đông-Tây.

Vì vậy, bài toán đặt ra không còn là “có nguồn lực gì”, mà là những nguồn lực đó đang được kết nối với nhau như thế nào. Từ thực tiễn 9 phiên đối thoại địa phương đã tổ chức trong khu vực, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất 3 khoảng cách cần thu hẹp: từ chủ trương đến thực thi; từ hạ tầng đến hành lang kinh tế; và từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh trao đổi ý kiến tại phiên làm việc. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Đồng tình với nhận định trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính-tiền tệ quốc gia nêu rõ: Miền trung - nơi được coi là “đòn gánh gánh non sông” không thiếu lợi thế, nhưng mới đóng góp 19,26% tổng GDP cả nước. Hạ tầng miền trung còn dàn trải theo kỳ vọng của từng địa phương, chưa có trục ngang cao tốc hoàn chỉnh nối duyên hải với Tây Nguyên, nền doanh nghiệp còn mỏng. Các cực tăng trưởng hiện mới là “những hòn đảo công nghiệp”, chưa phải “một quần đảo có cầu nối”.

Ông Trần Đình Thiên đề xuất chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể và Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng; đồng thời kiến nghị 3 việc cần làm ngay: thiết lập cơ chế điều phối vùng và liên vùng; phân vai hệ thống cảng biển, logistics; và hình thành thiết chế thường trực của doanh nghiệp miền trung đặt tại Đà Nẵng.

Đại diện Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, ông Vũ Hồng Quân, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, mang đến góc nhìn từ khu vực có mối liên hệ chặt chẽ với vùng nguyên liệu, sản xuất, logistics và các hành lang kinh tế Đông-Tây.

Tham luận của ông Quân đề xuất 3 nhóm giải pháp: xây dựng dữ liệu, hồ sơ năng lực doanh nghiệp dùng chung toàn vùng; phát triển nhà cung ứng từ nhu cầu của các dự án, doanh nghiệp đầu chuỗi; và xây dựng mạng lưới Hội đồng hành xuyên địa phương, kết nối doanh nghiệp với vốn, công nghệ, tiêu chuẩn và thị trường.

Phiên tọa đàm "Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026: Đột phá thể chế-Hợp lực công tư". (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Sau Phiên bàn tròn, tại Phiên tọa đàm “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế-Hợp lực công tư”, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi về những điểm nghẽn thể chế, môi trường kinh doanh, khả năng kết nối nguồn lực và yêu cầu tăng cường hợp tác công-tư.

Các đại biểu đặt câu hỏi, kiến nghị những giải pháp phát triển kinh tế khu vực miền trung. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Phát biểu bế mạc phiên làm việc, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Trưởng Phiên bàn tròn khu vực miền trung Mai Minh Vương nhấn mạnh yêu cầu đưa liên kết vùng và hợp lực công-tư trở thành những cơ chế phối hợp thực chất, tạo động lực phát triển mới cho khu vực. Theo đó, liên kết cần đi vào cụ thể các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, thị trường, logistics, công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực và đầu tư, đồng thời xác định rõ đầu mối và tiêu chí đánh giá kết quả.