Khơi thông kênh 10 xã cho những mùa vàng nối tiếp bội thu

Nhà thầu gấp rút thi công DA kiên cố hóa kênh 10 xã (đoạn tại xã Đông Thành).

Từ mong mỏi của Nhân dân

Nhiều năm qua, sản xuất và đời sống của người dân vùng trũng một số xã huyện Hậu Lộc ( cũ) thường phải đối mặt với nỗi lo thiếu nước tưới vào mùa khô, ngập úng kéo dài khi mùa mưa bão đến. Địa hình thấp trũng, khả năng tiêu thoát nước hạn chế khiến việc canh tác bấp bênh. Có những diện tích đất gần như bỏ hoang trong vụ thu mùa vì ngập úng. Bởi vậy, một tuyến kênh được đầu tư đồng bộ là mong đợi thiết thực của người dân.

Khởi công từ tháng 1/2025, DA kiên cố hóa kênh 10 xã được đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Hậu Lộc trước đây. Chủ đầu tư là Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa. Quy mô đầu tư gồm xây dựng mới hơn 5,16km kênh bằng bê tông và bê tông cốt thép; làm mới, sửa chữa 60 công trình trên kênh. Tuyến kênh được xây dựng trên địa bàn các xã Triệu Lộc, Đông Thành, với nhiệm vụ phục vụ sản xuất và dân sinh, góp phần tạo thuận lợi cho giao thông, giao thương, cải thiện cảnh quan và môi trường trong vùng. Khi hoàn thành, DA sẽ cấp nước tưới cho 977ha cây trồng và tiêu úng cho 1.977ha đất sản xuất nông nghiệp, thổ cư. Khả năng tiêu thoát nước được cải thiện sẽ tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn những diện tích thường xuyên bị ngập, giảm thiệt hại do thiên tai, bảo vệ khu dân cư. Từ đó, người dân có thêm điều kiện tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chủ động hơn trước diễn biến thời tiết.

Gỡ từng điểm nghẽn để công trình về đích

Để tuyến kênh sớm hoàn thành, giải phóng mặt bằng (GPMB) là phần việc cần được tháo gỡ trước hết. Công việc này liên quan trực tiếp đến nơi ở, tài sản và sinh kế của người dân, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương. Ông Trịnh Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thành, cho biết: GPMB DA liên quan đến 83 tổ chức, cá nhân tại xã Đông Thành. Đến cuối tháng 9/2026, xã đã hoàn thành GPMB. Các xã liên quan DA cũng đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Ông Mai Văn Quân và nhiều người dân tại xã Đông Thành, chia sẻ: Khi các đơn vị, người dân đã bàn giao mặt bằng, các nhà thầu cần huy động các nguồn lực tổ chức thi công hiệu quả, hoàn thành các hạng mục công trình đúng cam kết, sớm đưa DA vào phục vụ sản xuất. Thước đo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công là đem lại lợi ích bền lâu cho cộng đồng.

Mặt bằng được bàn giao tạo điều kiện triển khai công việc, song quá trình thi công vẫn còn nhiều trở ngại. Theo ông Lê Văn Cường, Giám đốc Công ty CP Tân Trường Minh, một trong hai nhà thầu thực hiện DA, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng thời gian qua đã làm gián đoạn thi công. Giá một số loại vật liệu tăng khiến chi phí xây dựng đội lên, gây áp lực cho doanh nghiệp trong việc duy trì nguồn lực và bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh đó, việc bàn giao mặt bằng tại một số vị trí trước đây còn chậm; thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến thời gian thi công của các đơn vị. DA vừa xây dựng, vừa phải phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp và ưu tiên tiêu úng khi mưa to. Yêu cầu ấy đòi hỏi nhà thầu phải có phương án tổ chức công trường linh hoạt, lựa chọn trình tự thi công phù hợp, gắn tiến độ xây dựng với việc bảo đảm nhu cầu sản xuất của người dân.

Trước khó khăn về vật liệu, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ nhà thầu tiếp cận nguồn cung phục vụ xây dựng. Chủ đầu tư tăng cường cán bộ, kỹ sư tại công trường để chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, kiểm soát chất lượng từng hạng mục; phối hợp với các ngành, địa phương và nhà thầu xử lý vướng mắc phát sinh. Giải quyết kịp thời từng phần việc cụ thể là cơ sở để duy trì nhịp độ thi công.

Ông Đỗ Xuân Ngọc, chuyên viên Phòng điều hành Hậu Lộc (thuộc Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Thanh Hóa), cho biết: Ban đang tập trung chỉ đạo các đơn vị huy động nhân lực, xe máy thiết bị chuyên dùng, khẩn trương thi công bù tiến độ chậm trong các tháng đầu năm. Công tác kiểm tra hiện trường được tăng cường, gắn với yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể và kịp thời khắc phục những tồn tại. Kết quả, đến giữa tháng 11/2026, khối lượng thi công DA đạt hơn 60% tổng khối lượng hợp đồng.

Với mục tiêu cuối tháng 12/2026 hoàn thành DA kiên cố hóa kênh 10 xã, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, hiện nay các nhà thầu đang tập trung phương tiện cơ giới, cán bộ, kỹ sư, công nhân, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai các phần việc còn dở dang. Khối lượng còn lại đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa các bên, nhất là thời tiết mưa nhiều vẫn ảnh hưởng đến công trường. Mỗi vướng mắc được xử lý sớm sẽ tạo thêm điều kiện hoàn thành DA theo kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Cùng với kiểm soát kỹ thuật từng hạng mục, chủ đầu tư và nhà thầu cần chú trọng sự kết nối của hệ thống dẫn nước, tiêu thoát nước, bảo đảm DA hoàn thành phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư phục vụ sản xuất và dân sinh.