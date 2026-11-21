Thông tin chưa theo kịp nhu cầu việc làm

Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Dony cho biết, doanh nghiệp đã sử dụng nhiều kênh tuyển dụng như nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và dịch vụ tuyển dụng, song việc tìm kiếm ứng viên phù hợp vẫn gặp không ít khó khăn. Chẳng hạn, với vị trí thợ may, doanh nghiệp không chỉ cần người có nhu cầu tìm việc mà còn phải đáp ứng yêu cầu cụ thể về trình độ, tay nghề và năng lực thực tế. Vì vậy, việc thị trường có nhiều người tìm việc không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể tuyển được nhân sự phù hợp. “Vấn đề không chỉ là NLĐ có tiếp cận được thông tin tuyển dụng hay không, mà còn ở việc thông tin có được sàng lọc, phân loại phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp hay không”, ông Phạm Quang Anh nhấn mạnh.

Thực tế hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội là nơi quản lý thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm và hưởng chế độ, trong khi trung tâm dịch vụ việc làm nắm thông tin về người đăng ký thất nghiệp, còn doanh nghiệp và các nền tảng tuyển dụng là nơi có dữ liệu về vị trí cần tuyển. Nếu không có cơ chế chia sẻ phù hợp, NLĐ có thể phải khai báo lại nhiều lần, còn cán bộ tư vấn thiếu thông tin để xác định công việc phù hợp. Điều này dẫn tới doanh nghiệp vẫn khó tuyển được người phù hợp trong khi người thất nghiệp phải mất nhiều thời gian tìm việc.

Người dân tham gia phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức. Ảnh: HUYỀN TRANG

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả kết nối cung-cầu lao động, TP Hà Nội đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu việc làm với 4 nhóm thông tin, gồm hồ sơ người tìm việc, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, thông tin cơ sở đào tạo và dữ liệu thị trường lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ hơn 161.000 người tìm được việc làm và giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho hơn 51.000 người. Cùng với đó, Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 3-7-2026 của UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 số hóa 100% dữ liệu việc làm, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu người tìm việc, việc tìm người trên Cổng thông tin việc làm thành phố. Tuy nhiên, việc hình thành kho dữ liệu lớn mới chỉ là bước khởi đầu. Vấn đề quan trọng hơn là dữ liệu phải được cập nhật chính xác, có khả năng kết nối và chuyển hóa thành những cơ hội việc làm cụ thể.

Kết nối dữ liệu mở rộng cơ hội việc làm

Từ ngày 1-1-2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc xây dựng, quản lý và khai thác thông tin thị trường lao động. Luật quy định cơ sở dữ liệu về NLĐ được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời đặt ra yêu cầu kết nối, đồng bộ và chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu liên quan. Tuy nhiên, để những quy định này phát huy hiệu quả, vấn đề đặt ra không chỉ là kết nối các nguồn dữ liệu mà còn phải bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác, khai thác đúng mục đích và phục vụ trực tiếp nhu cầu tìm việc, tuyển dụng.

TS Phạm Ngọc Toàn, Giám đốc Trung tâm Thông tin, phân tích, dự báo chiến lược và dịch vụ công, Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ), nhận định: "Cần xác định trung tâm dịch vụ việc làm là đầu mối trực tiếp sử dụng thông tin để tư vấn và hỗ trợ NLĐ. Qua đó thiết lập cơ chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm quản lý và khai thác dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trên cơ sở đó, cần ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định mức độ phù hợp giữa hồ sơ người tìm việc với yêu cầu tuyển dụng, chỉ ra những kỹ năng còn thiếu và gợi ý khóa đào tạo bổ sung cho NLĐ. Đặc biệt, hiệu quả của hệ thống cần được đánh giá bằng kết quả thực tế NLĐ mất bao lâu để tìm được việc làm, tỷ lệ có việc làm sau tư vấn hoặc đào tạo là bao nhiêu và có duy trì được việc làm sau 6-12 tháng hay không".

Đồng tình với ý kiến trên, ông Phạm Quang Anh cũng cho rằng, các trung tâm dịch vụ việc làm cần chú trọng hơn đến việc phân loại NLĐ theo trình độ, tay nghề và khả năng đáp ứng công việc. Qua đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận đúng nhóm nhân sự cần tuyển, thay vì mất nhiều thời gian sàng lọc những hồ sơ không phù hợp. "Mục tiêu cuối cùng không phải là xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn, mà là giúp mỗi người thất nghiệp được tư vấn đúng nhu cầu, tiếp cận đúng cơ hội và sớm quay trở lại làm việc", TS Phạm Ngọc Toàn nhấn mạnh.