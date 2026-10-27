Khơi thông Dự án Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài

Dự án Khu đô thị - Công viên trung tâm Đồng Xoài (phường Bình Phước) được tái khởi động sau nhiều năm trì hoãn.

Với nhiều hộ dân thuộc diện giải tỏa, việc Dự án Khu đô thị - Công viên trung tâm Đồng Xoài tái khởi động hứa hẹn mang đến những đổi thay lớn trong cuộc sống. Người dân kỳ vọng dự án sớm hoàn thành, mở ra không gian sống tiện tích và hiện đại.

Kỳ vọng diện mạo mới

Thực hiện dự án, gia đình ông Lê Văn Vinh (ở khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước) phải giải tỏa 548m2 đất cùng nhà ở. Tháng 8-2026, ông Vinh nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc rời xa nơi đã gắn bó trong suốt nhiều thập kỷ khiến ông không khỏi tiếc nuối. Trước mắt, gia đình ông phải thuê nhà trọ ở tạm trong khi chờ được bố trí tái định cư.

Ông Lê Văn Vinh (giữa) ở khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước trước căn nhà đã tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án.

“Vì vướng giải tỏa nên ở đây dù là khu vực trung tâm nhưng chẳng khác gì vùng nông thôn. Do quy hoạch kéo dài gần 20 năm, toàn bộ hệ thống điện, nước máy chưa có, đường đất sình lầy, nhà cửa lụp xụp, xuống cấp không được sửa chữa... Chỉ mong dự án sớm hoàn thành để người dân yên tâm làm ăn, sinh sống” - ông Vinh chia sẻ.

Qua nhiều năm sống trong vùng quy hoạch, thiếu tiện ích công cộng, người dân rất mong dự án sớm được triển khai để ổn định cuộc sống. Điển hình như gia đình ông Võ Hoàng Huy (ở khu phố Tân Bình 2) là một trong những hộ đầu tiên bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiện tại, 4.000m2 đất cùng căn nhà của gia đình ông đã được tháo dỡ để làm con đường chính dẫn vào công viên. Ông Huy chia sẻ, người dân trên địa bàn rất cần có một không gian sống hiện đại, với công viên cây xanh và hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ.

Theo quy hoạch, dự án khi hoàn thành sẽ trở thành một quần thể không gian xanh gồm: công viên rộng gần 13ha, là nơi vui chơi, tập thể dục và sinh hoạt cộng đồng; kết hợp khu tái định cư, các khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại. Toàn khu được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và tiện ích công cộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Gỡ vướng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ dự án

Năm 2010, Dự án Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, với tên gọi ban đầu là Công viên văn hóa Đồng Xoài. Do khó khăn về nguồn ngân sách, qua nhiều lần thay đổi chủ đầu tư, tỉnh Bình Phước trước đây đã chuyển hướng từ đầu tư công sang xã hội hóa. Năm 2018, Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang được lựa chọn làm nhà đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai từ năm 2021. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kéo dài do nhiều nguyên nhân, trong đó có những vướng mắc liên quan đến chính sách đất đai, quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư qua các thời kỳ.

Tháng 6-2025, Dự án Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài được tỉnh Bình Phước trước đây phân kỳ đầu tư thành 5 giai đoạn, với tổng diện tích gần 50ha. Trong đó, giai đoạn 1 và 2, tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư, với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 20ha. Đáng chú ý, dự án dành hơn 5ha xây dựng khu tái định cư và đất hỗ trợ, với khoảng 600 lô đất ở phục vụ các hộ dân thuộc diện di dời. Đây là một trong những hạng mục có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Dự án được khởi động có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương, giúp khơi thông nguồn lực sẵn có, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tạo cảnh quan môi trường sống hiện đại. Phường Bình Phước đã thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, các tổ giúp việc, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được thực hiện dựa trên cơ sở công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân có đất thu hồi. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Phước NGÔ HỒNG KHANG

Sau 2 giai đoạn đầu, các phân khu chức năng sẽ tiếp tục được triển khai gồm: công viên trung tâm, khu nhà ở thương mại và khu nhà ở xã hội. Trong đó, gần 3,5ha đất được dành để xây dựng 1,7 ngàn căn nhà ở xã hội, hướng đến đáp ứng nhu cầu nhà ở của cán bộ, công chức, công nhân và người lao động trên địa bàn.

Để hiện thực hóa quy hoạch, nhiệm vụ trước mắt là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật và sớm bố trí đất tái định cư cho người dân. Theo thống kê, dự án có 1.180 hộ dân bị ảnh hưởng. Riêng giai đoạn 1 và 2 có 411 hộ/411 thửa đất, với tổng diện tích gần 20ha thuộc diện giải tỏa. Đến cuối tháng 8-2026, UBND phường Bình Phước đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 402 thửa đất. Trong tổng số 411 hộ, có 354 hộ gia đình, cá nhân đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 307 hộ đã bàn giao mặt bằng, tương ứng hơn 80% diện tích.

Theo ông Hoàng Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang, dự án được thực hiện theo phương thức “cuốn chiếu”, giải phóng mặt bằng đến đâu, tổ chức xây dựng đến đó. Cách làm này nhằm tập trung nguồn lực theo từng khu vực, hạn chế tình trạng mặt bằng chờ thi công kéo dài; đồng thời tạo điều kiện để các hạng mục thiết yếu sớm được hoàn thành.

Cuối tháng 8 vừa qua, dự án đã được khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và 2. Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai san lấp mặt bằng. Theo kế hoạch, đến giữa năm 2027, chủ đầu tư phải hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để bàn giao đất tái định cư cho người dân. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng giai đoạn 5 (hơn 12ha) cho nhà đầu tư và đơn vị thi công chậm nhất vào giữa năm 2029. Đến giữa năm 2030, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm kết nối đồng bộ toàn dự án.

“Trước mắt, doanh nghiệp đang phối hợp với chính quyền địa phương vận động những hộ còn lại bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công. Đơn vị cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo đúng kế hoạch. Trong thời gian ở trọ, các hộ dân sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ chi phí thuê nhà cho đến khi nhận đất tái định cư”- ông Hải cho biết.