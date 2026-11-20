Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tham gia thảo luận, các đại biểu đều thống nhất cao về sự cần thiết phải điều chỉnh dự án nhằm bảo đảm tính khả thi trong giai đoạn mới. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn rà soát chặt chẽ cơ sở pháp lý, làm rõ nguyên nhân biến động tổng mức đầu tư trên nguyên tắc đặt lợi ích của Nhà nước và hiệu quả sử dụng ngân sách lên hàng đầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu nhấn mạnh một số nội dung.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phải bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với nhà đầu tư. Mục tiêu là sớm tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án, hoàn thiện tuyến giao thông quan trọng kết nối Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group (nhà đầu tư) khẩn trương rà soát, hoàn thiện các phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Lập bảng so sánh chi tiết các nội dung thay đổi giữa các phương án, trong đó tập trung vào quy mô, phạm vi đầu tư; lưu lượng xe; giá vật liệu, nhân công, ca máy; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lãi suất ngân hàng và các yếu tố liên quan khác. Bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu tài chính, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất và có cơ sở tính toán.

Trên cơ sở đó, nhà đầu tư phân tích, đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế của từng phương án; xác định tính khả thi, hiệu quả kinh tế - tài chính và lựa chọn phương án tối ưu để đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tổ chức thẩm định theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo phương án dự kiến triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trực tiếp chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện đầy đủ các thông số tài chính của dự án.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu việc sử dụng đơn vị tư vấn độc lập để thẩm tra hồ sơ, đánh giá khách quan các phương án do nhà đầu tư đề xuất, làm cơ sở xem xét, lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2026.

Tiếp đó, hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đề xuất ý tưởng Chương trình kích hoạt và triển khai các động lực tăng trưởng ngành công nghiệp văn hóa và du lịch Phú Thọ.

Chương trình hướng tới mục tiêu kiến tạo chuỗi trải nghiệm du lịch xuyên suốt quanh năm gắn với chiều sâu giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc. Qua đó, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng tỷ trọng khách nghỉ qua đêm và thu hút mạnh mẽ dòng khách quốc tế, nâng cao giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch.

Đại diện tư vấn quốc tế đề xuất ý tưởng Chương trình kích hoạt và triển khai các động lực tăng trưởng ngành công nghiệp văn hóa và du lịch Phú Thọ.

Lãnh đạo các sở, ngành thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao những ý tưởng sáng tạo, cách tiếp cận mới và các định hướng phát triển do Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Sáng tạo và Truyền thông Dream Studio, đạo diễn Nguyễn Việt Tú và chuyên gia tư vấn cao cấp Chris Malone đề xuất, đặc biệt là tư duy khai thác giá trị văn hóa, lịch sử để hình thành các sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn và khả năng tạo giá trị kinh tế.

Đồng chí nhấn mạnh: Cuộc làm việc hôm nay là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình trao đổi, nghiên cứu và định hình các ý tưởng phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch của tỉnh.

Trên cơ sở các ý tưởng được đề xuất, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu, làm rõ định hướng phát triển, các sản phẩm trọng tâm, không gian triển khai, lộ trình và nguồn lực thực hiện, từng bước cụ thể hóa thành các đề xuất có tính khả thi, làm cơ sở định hướng thu hút đầu tư.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với 10 nhóm nội dung trọng tâm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu tổng thể, lựa chọn các ý tưởng có tiềm năng, phù hợp để xem xét tích hợp vào quy hoạch theo quy định; khai thác hiệu quả lợi thế văn hóa, lịch sử, cảnh quan và các dự án lớn trên địa bàn, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ, kết nối với các tuyến, điểm du lịch trọng điểm.

Đề nghị Dream Studio, đạo diễn Nguyễn Việt Tú và chuyên gia Chris Malone tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất ý tưởng để tỉnh có cơ sở trao đổi, tham vấn các doanh nghiệp lữ hành lớn tại hội nghị xúc tiến, hợp tác phát triển du lịch dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2026; đồng thời phục vụ quá trình nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các nội dung quy hoạch có liên quan, dự kiến trình phê duyệt vào đầu năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, trao đổi, hỗ trợ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện các phương án đề xuất, mô hình minh họa và định hướng triển khai; bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật, tạo cơ sở để tỉnh xem xét huy động các nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch trong thời gian tới.