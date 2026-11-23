Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý phát biểu. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), công nghệ hiện đại, tài chính xanh và năng lực quản trị quốc tế được xác định là động lực then chốt để tái cấu trúc ngành hàng lúa gạo Việt Nam theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp. Để dòng vốn này chuyển hóa thành giá trị thực chất, vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần chuyển mạnh từ việc giới thiệu tiềm năng sang chuẩn bị danh mục dự án khả thi, chuẩn hóa vùng nguyên liệu và thiết lập chuỗi liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Đây là thông điệp xuyên suốt tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2026 với chủ đề "Đầu tư Lúa gạo Xanh Việt Nam - Đón dòng vốn mới, kiến tạo chuỗi giá trị bền vững", diễn ra chiều 23/11 trong khuôn khổ Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Lúa gạo xanh phải mang lại giá trị xanh

"Lúa gạo xanh phải mang lại giá trị xanh - cho người sản xuất, cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế", ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định, đồng thời nêu rõ ba trọng tâm để hiện thực hóa cơ hội đầu tư gồm: lựa chọn nhà đầu tư mang lại công nghệ, năng lực quản trị và thị trường để giải quyết các điểm nghẽn của ngành; chuyển từ giới thiệu tiềm năng sang xây dựng các dự án có địa điểm, quy mô, hạ tầng và cơ chế hợp tác rõ ràng; thiết lập mô hình đầu tư bền vững gắn với cơ chế tài chính, chia sẻ rủi ro và bao tiêu ổn định.

Dẫn chứng lợi thế ngay tại địa phương đăng cai, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Thành phố Cần Thơ hiện có diện tích gieo trồng lúa trên 708.000 ha, sản lượng khoảng 4,66 triệu tấn mỗi năm; tỷ lệ sử dụng giống lúa thơm, chất lượng cao đạt trên 92% và cơ giới hóa các khâu làm đất, bơm tưới, thu hoạch đạt 100%. Thành phố có 34 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu gạo trực tiếp, định hướng phát triển khoảng 170.877 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại 64 xã, phường đến năm 2030. Bên cạnh đó, nguồn phụ phẩm dồi dào với khoảng 4,0 - 4,6 triệu tấn rơm rạ và 920.000 tấn trấu mỗi năm đang mở ra dư địa lớn cho các dự án kinh tế tuần hoàn.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Cùng chung định hướng này, phát biểu chào mừng Diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý khẳng định, với vị thế là cực tăng trưởng và trung tâm dịch vụ, thương mại, logistics, nông nghiệp công nghệ cao của vùng theo Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ sẵn sàng đón dòng vốn FDI vào các khâu tạo giá trị cao xuyên suốt chuỗi. Thành phố cam kết cải cách thực chất thủ tục hành chính, minh bạch thông tin quy hoạch và xác định rõ ba tiêu chí lựa chọn dự án: phù hợp quy hoạch và tiết kiệm tài nguyên; gắn với chuyển giao công nghệ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và người trồng lúa.

Cập nhật tiến độ triển khai Đề án một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến tháng 8/2026, toàn vùng đã có trên 420.000 ha áp dụng quy trình canh tác bền vững (trong đó gần 68.000 ha đáp ứng đầy đủ bộ tiêu chí) và hơn 200.000 tấn gạo được cấp nhãn hiệu "Gạo Việt xanh, phát thải thấp". Các mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong cắt giảm vật tư đầu vào, gia tăng lợi nhuận cho nông dân và giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Reginald Lee, Phó Giám đốc, Liên minh Thiện nguyện châu Á (Philanthropy Asia Alliance – PAA) phát biểu. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng nội đồng, cơ giới hóa và năng lực hợp tác xã để mở rộng quy mô, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh Quyết định số 1490/QĐ-TTg theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng ra toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (không giới hạn ở ngưỡng một triệu ha) và đơn giản hóa điều kiện tham gia. Song song đó, thông qua Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, quy trình canh tác giảm phát thải sẽ được nhân rộng ra các vùng sản xuất lúa trọng điểm trên cả nước, tạo thị trường dài hạn cho nhà đầu tư.

Từ đối thoại chính sách đến dự án đầu tư thực chất

Tại phiên chuyên đề và tọa đàm "Từ cơ hội đến dự án - Điều kiện thu hút dòng vốn xanh", đại diện ngành nông nghiệp và môi trường các địa phương trọng điểm như: Cần Thơ (bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường), Đồng Tháp (ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường) và An Giang (ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã giới thiệu danh mục dự án ưu tiên, làm rõ mức độ sẵn sàng về quỹ đất, vùng nguyên liệu tập trung và cơ chế hỗ trợ thủ tục tại địa phương.

Ở góc độ chuyên môn và thực tiễn doanh nghiệp, Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) kiêm Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo các doanh nghiệp tiên phong như: ông Nguyễn Văn Bé Hai (Tổng Giám đốc Công ty Vinarice), ông Trần Đức Hải Du (Giám đốc Công ty Lúa GPT), ông Phạm Thái Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An) và bà Trần Phương Hi (Phó Giám đốc mảng lúa gạo, Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam) đã phân tích các điều kiện thương mại để nhân rộng mô hình liên kết.

Đối thoại giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và đối tác phát triển. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Trọng tâm là nhu cầu vốn trung và dài hạn, công nghệ chế biến sâu sau thu hoạch và cam kết bao tiêu ổn định nhằm chia sẻ rủi ro với nông dân.

Về phía định chế tài chính quốc tế, ông Alex Downs, Chuyên viên Kinh doanh và Đầu tư Khu vực thuộc Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan (DFCD) chia sẻ các tiêu chuẩn kỹ thuật và lộ trình tiếp cận nguồn tài chính khí hậu, gói hỗ trợ chuẩn bị dự án cho các doanh nghiệp có phương án sản xuất xanh, tác động xã hội rõ nét.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Đối tác Phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV) và Philanthropy Asia Alliance (PAA) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường kết nối đối tác, chia sẻ kiến thức, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác công - tư và huy động nguồn lực cho phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp.