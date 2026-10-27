Khơi thông dòng vốn, tạo động lực tăng trưởng mới cho TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Tài chính Quốc tế hướng đến dẫn vốn cho nền kinh tế

Phát biểu tại diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết, quá trình phát triển và đổi mới của thành phố đặt ra nhu cầu lớn về vốn, đòi hỏi mở rộng các kênh huy động tài chính, tiếp cận những mô hình và phương thức phân bổ nguồn lực hiện đại, hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ.

Sau sáp nhập, TP Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng hơn, với hệ sinh thái công nghiệp, thương mại và dịch vụ đa dạng, cùng dư địa phát triển kinh tế biển, logistics và không gian ngầm. Đây là cơ sở để thành phố nghiên cứu các mô hình huy động vốn phù hợp với tiềm năng mới, đồng thời tăng cường kết nối với các dòng vốn quốc tế.

Khung pháp lý của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đã được hoàn tất và Trung tâm đã tiếp nhận những thành viên đầu tiên. Thời gian tới, các quy trình, quy chế tiếp nhận quỹ đầu tư sẽ tiếp tục được xây dựng, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn theo những mô hình phù hợp với thông lệ quốc tế.

TP Hồ Chí Minh kỳ vọng diễn đàn sẽ thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể giữa cơ quan quản lý, định chế tài chính, doanh nghiệp và giới nghiên cứu; qua đó hình thành những mô hình có khả năng triển khai thực tế, kết nối nguồn vốn với nhu cầu đầu tư và tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Nhu cầu vốn lớn, cần đa dạng hóa kênh huy động

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Marc Knapper - nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhiệm kỳ 2022–2026, Chủ tịch Knapper Global Advisors, cố vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của niềm tin, tính minh bạch và sự ổn định trong thu hút vốn quốc tế.

Ông Marc Knapper - nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch Knapper Global Advisors kiêm cố vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Marc Knapper, để xây dựng trung tâm tài chính có sức cạnh tranh, Việt Nam cần hoàn thiện nền tảng pháp lý, bảo đảm cơ chế giải quyết tranh chấp công bằng, nâng cao chất lượng dịch vụ và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, vận hành. Sự nhất quán của chính sách, khả năng kết nối thị trường và triển vọng của các dự án hạ tầng, năng lượng, công nghiệp cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

Ở góc độ huy động nguồn lực, TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia cho biết, Việt Nam cần trung bình khoảng 300 tỷ USD mỗi năm cho đầu tư tăng trưởng từ nay đến năm 2030.

Để đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, bao gồm tài chính xanh, tài chính bền vững quốc tế, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kiều hối và các nguồn lực từ hoạt động thương mại, du lịch. Việc phát huy vai trò của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời nghiên cứu phát triển thị trường carbon và tài sản số trong khuôn khổ pháp lý phù hợp, cũng được xem là những hướng đi cần quan tâm.

Bên cạnh nguồn vốn bên ngoài, việc khơi thông nguồn lực trong nước có ý nghĩa quan trọng, thông qua xử lý các dự án, tài sản tồn đọng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, thúc đẩy tiết kiệm và chống lãng phí, cải thiện chất lượng phân bổ vốn.

TS Cấn Văn Lực trình bày tham luận với chủ đề “Huy động và phân bổ nguồn lực cho tăng trưởng cao của thành phố”.

TS Cấn Văn Lực nhận định, quá trình huy động nguồn lực vẫn đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất, những hạn chế của thị trường vốn và hiệu quả phân bổ tín dụng. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và mở rộng các kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Từ góc độ quản lý nhà nước, bà Đào Thanh Hương - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Tài chính cho rằng, việc phát triển sản phẩm tài chính cần xuất phát từ nhu cầu thị trường và yêu cầu thực tế của nhà đầu tư. Quá trình hình thành, vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế cần có thời gian, đi cùng cơ chế quản lý, giám sát và quy trình hoạt động theo chuẩn mực quốc tế.

Trung tâm được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối thị trường vốn trong nước với nguồn vốn toàn cầu, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, khả năng thu hút dòng vốn còn phụ thuộc vào năng lực vận hành, mức độ hoàn thiện thể chế và niềm tin được xây dựng lâu dài với nhà đầu tư.

Ông Oscar Njuguna - Cố vấn cấp cao về thành viên của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng nhấn mạnh tính minh bạch, rõ ràng và nhất quán của quy định. Theo ông, các cơ chế, chính sách ưu đãi cần ổn định và có khả năng dự đoán, giúp nhà đầu tư đánh giá cơ hội, rủi ro trong dài hạn.

Các chuyên giao trao đổi tại các Phiên thảo luận.

Các chuyên gia cũng trao đổi về mô hình Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam theo hướng “một trung tâm, hai điểm đến”, phát huy lợi thế riêng của TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa hai địa phương. Việc thiết kế sản phẩm tài chính, cơ chế vận hành và danh mục dự án phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư quốc tế được xem là điều kiện quan trọng để nâng cao sức hấp dẫn của mô hình.

Tại phần thảo luận, các diễn giả tập trung vào giải pháp kết nối dòng vốn quốc tế với cơ hội đầu tư tại Việt Nam, phát triển sản phẩm và hệ sinh thái tài chính, mở rộng hoạt động giao dịch, tăng cường liên kết giữa Trung tâm Tài chính Quốc tế với các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Các ý kiến tại diễn đàn cho thấy, để nâng cao khả năng huy động vốn, TP Hồ Chí Minh cần kết hợp hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường tài chính, cải thiện chất lượng quản trị và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là những điều kiện quan trọng để chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng bền vững của thành phố, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.