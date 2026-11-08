Khơi thông dòng vốn FDI tại Lâm Đồng: Cơ hội và thách thức từ bài toán liên kết vùng và hạ tầng

Trong 10 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế - đầu tư của Lâm Đồng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc với 70 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký đạt 176.490 tỷ đồng, tăng 18 dự án so với cùng kỳ. Riêng khu vực các khu công nghiệp thu hút 21 dự án, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn 11.000 tỷ đồng và gần 25 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh duy trì 247 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn gần 9 tỷ USD. Dù số lượng dự án mới gia tăng, theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc đón đầu các tập đoàn đa quốc gia có tiềm lực lớn, sở hữu công nghệ nguồn và thân thiện với môi trường vẫn đang đứng trước không ít thách thức.

Có thể nói, chiến lược thu hút FDI của Lâm Đồng trong giai đoạn mới không thể tách rời các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và định hướng kinh tế xanh. Theo ông Nghiêm Đình Hiếu – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, địa phương xác định ưu tiên chọn lọc các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh và dịch vụ logistics.

Không gian sinh thái và cảnh quan thiên nhiên của tỉnh là nền tảng quan trọng để địa phương định hình chiến lược phát triển bền vững, thu hút dòng vốn đầu tư có chọn lọc. (Ảnh: C.H)

Định hướng này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh yêu cầu đối với dòng vốn FDI đang thay đổi. Bên cạnh năng lực tài chính và hiệu quả kinh tế, nhà đầu tư ngày càng phải quan tâm đến công nghệ sản xuất, hiệu quả sử dụng tài nguyên, tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng. Do đó, việc ưu tiên các dự án công nghệ cao, chế biến sâu và năng lượng tái tạo có thể giúp Lâm Đồng nâng cao giá trị sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, nếu được kết nối hiệu quả với hệ thống giao thông và các trung tâm kinh tế trong khu vực, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và kinh tế biển có thể tạo ra những cơ hội đầu tư liên ngành. Trong đó, logistics giữ vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp và sản phẩm địa phương.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay làm giảm sức cạnh tranh của địa phương nằm ở hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng chưa đồng bộ, chi phí logistics cao, quỹ đất sạch hạn chế do vướng mắc giải phóng mặt bằng, cũng như sự thiếu hụt các khu công nghiệp sinh thái đạt chuẩn hạ tầng kỹ thuật và xử lý môi trường.

Hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và các khu công nghiệp tại Lâm Đồng đang được tập trung đầu tư hoàn thiện nhằm cải thiện môi trường đầu tư, đón đầu dòng vốn FDI chất lượng cao. (Ảnh: C.H)

Trong những tháng cuối năm 2026, Lâm Đồng tập trung cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đầu tư, đất đai, tài chính; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, dự án giao thông trọng điểm. Đây là những điều kiện then chốt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch, năng lượng tái tạo và logistics; phấn đấu thu hút thêm một dự án FDI tại các khu công nghiệp trong 3 tháng cuối năm, với vốn đăng ký khoảng 10 triệu USD. Đồng thời, kiến nghị Cục Đầu tư nước ngoài hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, tài chính xanh và công nghệ cao.

Về dài hạn, hiệu quả thu hút FDI còn cần được nhìn nhận ở khả năng chuyển giao công nghệ, tạo việc làm, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường. Vì vậy, tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và nhân lực, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và trách nhiệm môi trường, sẽ giúp Lâm Đồng khai thác hiệu quả lợi thế liên kết vùng, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.