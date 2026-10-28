Khơi thông dòng vốn đầu tư công: Động lực tăng trưởng của thành phố Huế

Trong đó, ưu tiên xử lý vướng mắc về mặt bằng, chủ động ứng phó thời tiết bất lợi và tập trung nguồn lực cho các dự án có khả năng hoàn thành, phát huy hiệu quả.

Tập trung nguồn lực

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Những ngày này tại xã Phú Lộc, dự án hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương làm chủ đầu tư) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, với khối lượng thi công đạt trên 95%. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang khẩn trương triển khai những hạng mục bổ trợ, dự kiến bàn giao và đưa công trình vào sử dụng trong tháng 11/2026.

Ông Huỳnh Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, cho biết dự án được phê duyệt vào tháng 11/2025, thời gian thực hiện theo kế hoạch là hai năm. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của chủ đầu tư và nỗ lực của nhà thầu, công trình dự kiến hoàn thành trong khoảng một năm, sớm hơn kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời tạo điều kiện thực hiện các thủ tục nghiệm thu theo quy định. Mặc dù giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhà thầu vẫn duy trì thi công, tập trung hoàn thiện các hạng mục để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Trong khi đó, tại dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, các đơn vị thi công đang tranh thủ những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục nền, móng đường. Đây là công trình giao thông quan trọng của thành phố, có tổng mức đầu tư hơn 1.140 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện kết nối giao thông từ khu vực đô thị đến sân bay Phú Bài.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Trí, Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 350 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân 227,167 tỷ đồng, đạt 64,9% kế hoạch. Việc giải phóng mặt bằng đạt 59,31/60,2 ha, tương ứng khoảng 9,6km/10,1 km tuyến, đạt hơn 98,5%. Phần mặt bằng còn lại đang được xử lý, dự kiến hoàn thành phần lớn trong tháng 10/2026. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang chịu ảnh hưởng đáng kể bởi thời tiết mưa lũ. Tuyến đường đi qua khu vực thấp trũng, nhiều vị trí thường xuyên ngập nước, gây khó khăn cho việc triển khai các hạng mục, nhất là công tác bóc đất hữu cơ và xử lý nền đất yếu.

Tại gói thầu số 20, các đơn vị đã thi công nền, móng đường khoảng 1,8/3,4 km, đạt trên 53%; một số đoạn đã được thảm bê tông nhựa với tổng chiều dài khoảng 200 m. Trên công trường, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đang tổ chức các mũi thi công nền đường, tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh khối lượng thực hiện.

Ông Võ Kim Hữu, kỹ thuật hiện trường của đơn vị, cho biết nhà thầu bố trí hai tổ đội với 20 nhân công, cùng 4 máy đào, 2 máy san, 4 xe lu và 5 ô tô vận chuyển phục vụ thi công. Đơn vị đang tăng cường máy móc, nhân lực, tổ chức thi công ngày đêm để tận dụng thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ trước khi mưa bão diễn biến phức tạp.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Đối với gói thầu số 21, khối lượng thi công nền, móng đường đạt 87.912/297.480 m², tương đương khoảng 30%; khối lượng thực hiện tại 5 cầu trên tuyến đạt khoảng 45%. Ông Nguyễn Văn Trí cho hay, các hạng mục xử lý nền đất yếu tại những khu vực trũng thấp chưa thể triển khai do ngập nước. Đường công vụ phục vụ thi công cầu có cao độ thấp, từ 0,4-1,3 m, nhiều đoạn bị ngập cục bộ khiến phương tiện không thể tiếp cận vị trí thi công. Vì vậy, gói thầu này hiện chưa thể triển khai đồng bộ.

Trước những khó khăn trên, các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị tại những đoạn có cao độ nền cao, trong đó có khu vực từ đường Hoàng Hữu Thường đến đường Thuận Hóa. Một số đoạn đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường, tạo điều kiện tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo khi thời tiết thuận lợi.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, đơn vị đang đôn đốc các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, tập trung nhân lực và thiết bị tại những vị trí đủ điều kiện, đồng thời phối hợp với các địa phương xử lý vướng mắc về mặt bằng. Các giải pháp này nhằm tận dụng tối đa thời gian thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Dự án hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Chỉ số GRDP của thành phố Huế trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 8,72%, trong khi mục tiêu tăng trưởng cả năm phải đạt từ 10% trở lên. Điều này đòi hỏi thành phố tập trung nguồn lực, đẩy mạnh các giải pháp điều hành kinh tế trong những tháng cuối năm, trong đó có việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026 theo từng ngành, sản phẩm và dự án cụ thể. Theo tính toán, mức tăng trưởng cần đạt trong quý cuối năm khoảng 13,75%, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong các giải pháp trọng tâm, thành phố xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả thực hiện dự án. Hiện, thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 177 dự án tồn đọng, kéo dài; trong đó, hơn 40 dự án đã được tháo gỡ khó khăn, các dự án còn lại tiếp tục được phân loại, xác định nguyên nhân và phương án xử lý.

Dự án hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Đối với những dự án đã có mặt bằng, hoàn thiện thủ tục nhưng chưa tập trung đủ nhân lực, máy móc, thành phố yêu cầu tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Với các dự án vướng mắc về thủ tục, lãnh đạo thành phố trực tiếp chỉ đạo xử lý theo từng lĩnh vực, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, hạn chế tình trạng chậm trễ kéo dài.

Ngoài ra, những dự án chưa đủ điều kiện triển khai, thành phố xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn, ưu tiên bố trí cho các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn nhằm tránh phân tán nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt. Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố, các sở, ngành tăng cường phối hợp với địa phương để giải quyết vướng mắc phát sinh. Thành phố cũng kiện toàn nhân sự, các bộ phận tại ban quản lý dự án nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, kiểm soát tiến độ và trách nhiệm của nhà thầu.

Riêng các công trình chịu ảnh hưởng của mưa bão, thành phố yêu cầu các ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch thi công cụ thể theo tuần, tháng; phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi diễn biến thời tiết, lựa chọn thời điểm và vị trí thi công phù hợp. Các hạng mục có thể triển khai cần được tổ chức thực hiện để duy trì tiến độ; những hạng mục nền đường tại khu vực thấp trũng phải tận dụng tối đa thời gian thời tiết thuận lợi.

Dự án hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Trong lĩnh vực giao thông, thành phố tập trung hoàn thành các hạng mục đủ điều kiện thi công, nhất là công trình cầu và phần bê tông cấp phối trên các tuyến. Đối với các dự án ven biển, ven sông và công trình nông nghiệp, các ban quản lý dự án phối hợp với địa phương điều chỉnh phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, phần lớn các dự án nông nghiệp cơ bản đạt sản lượng trên 90%; các dự án kè biển, đê chắn sóng tại Thuận An đang được triển khai bảo đảm tiến độ. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho những công trình còn chậm trễ. Với quyết tâm và các giải pháp đồng bộ, Huế đang nỗ lực tăng tốc, đưa các dự án đầu tư công cán đích đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.