Khơi thông dòng vốn dài hạn cho tăng trưởng bền vững
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026–2030, Việt Nam không chỉ cần huy động nguồn lực đầu tư lớn hơn mà còn phải nâng cao chất lượng và hiệu quả phân bổ dòng vốn. Làm thế nào để kết nối những dự án tiềm năng với các nguồn vốn dài hạn, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững? Đây là vấn đề được đặt ra tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động do Báo Nhân Dân phối hợp với Công ty cổ phần Tài chính thông minh SmartF tổ chức sáng 25/11.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/khoi-thong-dong-von-dai-han-cho-tang-truong-ben-vung/7705.html