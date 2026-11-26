Giá dầu thô giảm hơn 20% kể từ đầu tháng 11, kéo theo giá xăng và dầu diesel bán lẻ đi xuống. Tuy nhiên, nguồn cung dầu diesel toàn cầu vẫn thiếu hụt, khi xuất khẩu từ Trung Đông chưa phục hồi hoàn toàn và hoạt động lọc dầu của Nga tiếp tục bị gián đoạn. Giới phân tích cảnh báo thị trường có thể cần nhiều tháng để cân bằng trở lại.