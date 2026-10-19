Khơi thông dòng vốn chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn thực hiện giao dịch định kỳ.

Việc tập trung tăng trưởng tín dụng vào khối kinh tế tư nhân và các hộ sản xuất, kinh doanh đang là hướng đi chủ đạo tại địa phương, giúp hiện thực hóa các mục tiêu giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.

Anh Nguyễn Xuân Thắng, hộ kinh doanh ở tổ 3, phường Đức Xuân, chia sẻ: Tôi mới được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư máy móc phục vụ sản xuất nhôm kính, thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tôi mong muốn được vay thêm để mở rộng đầu tư.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế cho khách hàng vay vốn, dòng vốn tín dụng còn góp phần thực hiện công tác giải quyết việc làm tại chỗ. Nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn đã mạnh dạn mở rộng quy mô xưởng, tận dụng nguồn vốn vay hợp lý để mua sắm thêm trang thiết bị sản xuất, từ đó tạo thêm việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Ông Nguyễn Văn Vận, người dân tổ 4, phường Đức Xuân, bày tỏ: Nguồn vốn với lãi suất hợp lý đã giúp những hộ kinh doanh như chúng tôi có thêm điều kiện mở rộng xưởng, sắm thêm máy móc... Từ nguồn vốn đó, gia đình tôi đã thúc đẩy kinh doanh thành công và tạo điều kiện cho một số lao động ở địa phương.

Ông Long Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Đức Xuân, khẳng định: Chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội luôn phối hợp triển khai rất tốt, thường xuyên trao đổi để bàn giải pháp thực hiện và lồng ghép hiệu quả các chính sách tín dụng với chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn thường xuyên phối hợp kiểm tra để bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Sự sát sao của chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ tín dụng, tổ trưởng tổ vay vốn hoạt động hiệu quả, quản lý dòng vốn an toàn.

Bà Nguyễn Thị Thu, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 8, phường Đức Xuân, cho biết: Tổ hiện có 81 hội viên với tổng dư nợ hiện là gần 9 tỷ đồng, chủ yếu vay vốn kinh doanh và giải quyết việc làm. Chúng tôi luôn chủ động đến thông báo trực tiếp với từng tổ viên để đảm bảo không phát sinh lãi tồn đọng.

Bà Hoàng Thị Thơm, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn, nhấn mạnh: Hiện nay, dư nợ của phường Đức Xuân đạt 172 tỷ đồng với 27 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 1.706 hộ vay. Nguồn vốn giải ngân kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần thực hiện tốt các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn tiếp tục duy trì hiệu quả 9 điểm giao dịch, rà soát nhu cầu gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời tăng cường phối hợp để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Đến nay, dòng vốn tín dụng chính sách đang song hành cùng các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần quan trọng tạo ra những động lực mới, giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển toàn diện trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.