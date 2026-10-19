Khơi thông dòng Vĩnh Định

Hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Định vừa phối hợp với Hội Nông dân xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã và thôn Đan Hội tổ chức phát động ra quân vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy, chống ô nhiễm môi trường sông Vĩnh Định.

Lễ ra quân triển khai tại các đoạn sông đi qua xóm Cựu Vĩnh Định và Tân Vĩnh Định, thuộc thôn Đan Hội. Đây là những đoạn sông nằm ở cuối nguồn, thường xuyên tập kết bèo tây và các loại rác thải, xác động vật gây ách tắc dòng chảy, ô nhiễm môi trường.

Bèo tây xâm lấn dày đặc trên sông Vĩnh Định đoạn qua thôn Đan Hội, xã Vĩnh Định - Ảnh: Đ.V

Hàng trăm đoàn viên, hội viên và cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã hăng hái hưởng ứng lễ ra quân. Đợt này, các lực lượng tiến hành vớt bèo trên tổng chiều dài hơn 2.000m của sông Vĩnh Định, nơi có mật độ bèo bao phủ dày đặc. Từ sáng sớm, hàng trăm người đã dùng thuyền nhỏ, sào, vợt và các dụng cụ cần thiết khác tiến hành thu gom bèo, rác thải trên sông.

Anh Phạm Trung Quân, Bí thư Chi đoàn thôn Đan Hội cho biết, thực hiện kế hoạch ra quân, chi đoàn đã vận động hàng chục đoàn viên, thanh niên trong thôn tham gia. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống, sản xuất của người dân địa phương. Do đó việc hưởng ứng của đoàn viên cũng thể hiện trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với quê hương.

“Các bạn đã tranh thủ ngày nghỉ, cùng với các lực lượng khác xung kích vớt bèo, rác thải trên sông, tập kết lên bờ. Đây là công việc khá nặng nhọc nhưng hầu như các bạn đều rất nhiệt tình, năng nổ”, anh Quân vui vẻ nói.

Các lực lượng thay nhau trục vớt bèo - Ảnh: Đ.V

Ông Hồ Như Núi, Bí thư Chi bộ thôn Đan Hội cho biết, sông Vĩnh Định đoạn chảy qua thôn nằm phía hạ nguồn nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ bèo tây, rác thải và thậm chí xác các loại động vật bị vứt bừa bãi đang phân hủy. Thực trạng này đã cản trở dòng chảy của sông, hạn chế khả năng tiêu thoát lũ, ngập úng cũng như gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

“Nếu không có những buổi ra quân vớt bèo, vệ sinh môi trường như thế này thì sẽ rất khó khăn cho thôn. Bèo tây phát triển lan rộng rất nhanh, chỉ thời gian ngắn là đã phủ kín cả mặt sông. Nếu không vớt kịp thời, bèo già chết và phân hủy sẽ tạo mùn làm dòng chảy lưu thông kém đi. Ngoài ra, bèo dày tạo thành mảng lớn gặp nước lũ chảy về mạnh có thể va vào các trụ cầu trên sông đe dọa an toàn các cây cầu”, ông Núi cho hay.

Sinh sống lâu đời ở sông Vĩnh Định qua thôn Đan Hội, người dân hiểu rõ về thực trạng bèo xâm lấn và tác hại rất đáng ngại của loài thực vật ngoại lai này. Bởi vậy, khi có lễ phát động ra quân ai cũng hăng hái chung sức, chung lòng để khơi thông dòng chảy con sông quê mình.

Dùng ghe nhỏ để tách các mảng bèo lớn trên sông - Ảnh: Đ.V

Ông Hoàng Văn Binh, một nông dân thôn Đan Hội từ sáng sớm đã mang cào, cuốc cùng nhóm hộ trong xóm bám bờ sông vớt bèo không phút ngơi tay.

Ông cho rằng: “Dòng sông Vĩnh Định chảy ra địa bàn thôn cũng giống như "mạch máu" của đồng ruộng vậy. Nếu bị tắc thì ảnh hưởng lớn đến điều tiết thủy lợi, việc tiêu thoát nước cũng kém mỗi khi xảy ra mưa lũ. Bởi vậy, hầu như năm nào bà con cũng tích cực tham gia vớt bèo. Đây là việc làm rất cần thiết và cần được duy trì thường xuyên tại một số khu vực trên sông Vĩnh Định, nhất là đoạn qua thôn Đan Hội”, ông Binh nhìn nhận.

Tại buổi ra quân, mỗi người mỗi việc nhưng ai cũng hăng hái hết mình. Người chèo ghe ra giữa sông tách từng mảng bèo lớn, người dùng cào, cuốc kéo bèo vào bờ. Những người khác thì tập kết bèo lên bờ sông, chôn lấp rác thải. Dù tiết trời khá oi nóng, mệt nhọc nhưng ai cũng vui vẻ vì được góp sức mình chung tay khơi dòng chảy cho sông.

Sau một ngày nỗ lực chung sức, hàng trăm người đã trục vớt được hàng tấn bèo tây, các loại rác thải đưa lên bờ. Mặt nước với chiều dài hàng km của dòng sông Vĩnh Định đã được trả lại không gian thoáng đãng, nước chảy êm đềm.

Không chỉ khơi thông trên mặt sông, thời gian qua dọc chiều dài sông Vĩnh Định, nơi có những cây cầu bắc ngang, chính quyền địa phương, người dân cũng thường xuyên tổ chức thực hiện đẩy bèo tập kết ở các mố cầu để bảo đảm an toàn công trình, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia vớt bèo khơi thông sông Vĩnh Định - Ảnh: Đ.V

Chị Võ Thị Ngọc Diệp, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Định cho biết, sông Vĩnh Định có vai trò vô cùng quan trọng đối với môi trường sinh thái, đời sống dân sinh, kinh tế và sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng bèo tây phát triển quá nhanh, dày đặc cùng với rác thải tồn đọng đã làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, nguồn lợi thủy sản và nguy cơ gây ngập úng cục bộ trong mùa mưa bão. Do đó, Đoàn xã phối hợp với các đoàn thể, các lực lượng tổ chức hoạt động ra quân vớt bèo là việc làm rất cần thiết.

Theo chị Diệp, ngày ra quân được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình và đã diễn ra thành công. Một khối lượng lớn bèo tây, rác thải, cỏ dại, cành cây ngã đổ… đã được trục vớt, qua đó khôi phục lại dòng chảy cho sông Vĩnh Định.

“Đợt ra quân vớt bèo tại thôn Đan Hội lần này không đơn thuần là một hoạt động tổng vệ sinh môi trường, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã dọc theo tuyến sông Vĩnh Định. Qua đợt ra quân này, chúng tôi mong muốn khơi dậy tính chủ động, tự giác của từng hộ gia đình, từng thôn xóm nhằm giữ gìn vệ sinh dòng sông”, chị Diệp chia sẻ.