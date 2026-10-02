Khơi thông động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ

Giảng viên, chuyên gia, khách mời tham dự Hội thảo khoa học cấp vùng với chủ đề “Tăng trưởng hai con số ở vùng Đông Nam Bộ"

Đông Nam Bộ lâu nay vẫn giữ vị trí là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp khoảng 31,4% vào GDP toàn quốc. Tuy nhiên, trước yêu cầu bước ngoặt giai đoạn 2026 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên, vùng kinh tế trọng điểm này đang đứng trước một số vấn đề như tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại, chi phí logistics gia tăng, hạ tầng kết nối quá tải và mô hình tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ dần cạn kiệt dư địa.

Thêm vào đó, việc tái cấu trúc không gian hành chính từ 6 còn 3 đơn vị cấp tỉnh (TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh) từ giữa năm 2025 vừa mở ra không gian phát triển mới, vừa đặt ra thách thức lớn về năng lực quản trị và liên kết vùng.

Trải qua hai phiên làm việc khẩn trương với 6 tham luận chuyên sâu và hàng chục ý kiến thảo luận sôi nổi từ các nhà khoa học, hội thảo đã chỉ ra bản chất cốt lõi của bài toán tăng trưởng: Đột phá từ thể chế; Thể chế được nhìn nhận là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Sự phân mảnh trong quản lý, thủ tục hành chính phức tạp và chi phí tuân thủ cao đang kìm hãm nguồn lực xã hội. Tái định hình không gian và dòng vốn. Các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển dịch dòng vốn FDI sang thế hệ mới, gắn liền với tiêu chuẩn xanh (như CBAM, EUDR), đồng thời biến đầu tư công thành “vốn mồi” để dẫn dắt đầu tư tư nhân.

TS Mai Chiếm Hiếu, Phó Trưởng khoa Kinh tế Chính Trị, Học viện Chính trị khu vực II

Bên cạnh đó, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực lõi được khẳng định là hai trục xoay chính để bảo đảm tăng trưởng không chỉ nhanh mà còn thực chất, bền vững.

TS. Nguyễn Văn Điển, Trưởng Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực II Phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu tổng kết hội thảo, TS. Nguyễn Văn Điển, Trưởng Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực II nhấn mạnh: "Tăng trưởng hai con số không phải là sự nóng vội duy ý chí, mà là đòi hỏi tất yếu để vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Sự kiện khép lại với những kiến nghị chính sách mang tính thực tiễn cao, hướng tới việc hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, gắn liền với việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm".

"Kết quả của hội thảo không chỉ cung cấp luận cứ khoa học quan trọng cho các cơ quan hoạch định chính sách, mà còn là nguồn tài liệu thực tiễn sinh động để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu tại Học viện trong giai đoạn mới", TS. Nguyễn Văn Điển, Trưởng Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực II chia sẻ.