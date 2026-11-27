Cao Bằng có nhiều lợi thế đặc thù về vị trí địa kinh tế, kinh tế cửa khẩu, tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và lịch sử. Tuy nhiên, những lợi thế này chưa được chuyển hóa tương xứng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là vấn đề được TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phân tích trong tham luận “Các động lực tăng trưởng của tỉnh Cao Bằng để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Theo đánh giá, tốc độ tăng GRDP bình quân của tỉnh giảm từ 5,72%/năm giai đoạn 2016 - 2020 xuống 4,31%/năm giai đoạn 2021 - 2025. Mô hình tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào tích lũy vốn, phần lớn là vốn nhà nước, trong khi đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp còn hạn chế. Hệ số ICOR bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ở mức khoảng 10, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Đáng chú ý, khu vực dịch vụ đóng góp hơn 80% mức tăng trưởng trong giai đoạn này, trong khi công nghiệp - xây dựng gần như không tạo ra đóng góp đáng kể.

Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới” với sự tham dự của gần 300 đại biểu.

Một vấn đề khác được đặt ra là giá trị gia tăng giữ lại trên địa bàn còn thấp. Kinh tế cửa khẩu tạo nguồn thu ngân sách lớn nhưng phần lớn hàng hóa qua địa bàn vẫn mang tính chất trung chuyển, quá cảnh; hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất điện có giá trị kinh tế nhưng sử dụng ít lao động và liên kết với các ngành kinh tế địa phương còn hạn chế. Trong khi đó, khu vực kinh tế tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khoa học - công nghệ và kinh tế số chưa thực sự trở thành những động lực dẫn dắt.

Từ thực trạng trên, tham luận nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, không chỉ chú trọng mở rộng quy mô đầu tư hay khai thác lợi thế vị trí, mà phải nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng tạo giá trị tại chỗ. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất hệ thống 9 động lực tăng trưởng, chia thành 3 nhóm: động lực chủ lực, động lực mới và động lực nền tảng.

TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, trình bày tham luận tại Hội thảo.

Trong nhóm động lực chủ lực, hạ tầng chiến lược được xác định là yếu tố mở đường, tạo không gian và điều kiện kết nối cho các hoạt động kinh tế. Hai tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Kạn - Cao Bằng được kỳ vọng góp phần khắc phục điểm nghẽn giao thông, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, kết nối Cao Bằng với các trung tâm kinh tế trong vùng và cả nước. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư hạ tầng cần được đánh giá bằng khả năng tạo ra dòng chảy hàng hóa, hành khách, thu hút đầu tư sản xuất và hình thành các hoạt động kinh tế mới dọc tuyến, thay vì chỉ nhìn vào quy mô vốn hay tiến độ xây dựng.

Cùng với hạ tầng, kinh tế cửa khẩu - logistics - chế biến hàng xuất khẩu tiếp tục được xác định là động lực quan trọng. Giai đoạn 2021 - 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt trên 4.460 triệu USD, tăng bình quân 17%/năm, thu ngân sách từ hoạt động cửa khẩu đạt 6.866 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động logistics, kho lạnh, sơ chế, chế biến và liên kết sản xuất chưa phát triển tương xứng. Vì vậy, cần chuyển từ lợi thế giao thương đơn thuần sang phát triển hệ sinh thái kinh tế cửa khẩu, hình thành các trung tâm logistics, nâng cao năng lực chế biến, tạo thêm việc làm và giữ lại nhiều giá trị hơn tại địa phương.

Động lực chủ lực thứ ba là phát triển công nghiệp gắn với chế biến sâu khoáng sản và năng lượng. Cao Bằng có tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, thủy điện và một số nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, khai thác tài nguyên nếu không gắn với chế biến, ứng dụng công nghệ phù hợp và kiểm soát tác động môi trường sẽ khó tạo ra giá trị gia tăng bền vững. Do đó, cần thu hút các dự án chế biến sâu, phát triển công nghiệp theo hướng xanh, tăng cường liên kết với vùng nguyên liệu và cộng đồng địa phương.

Bên cạnh các động lực chủ lực, tham luận đề xuất những động lực mới nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, du lịch và công nghiệp văn hóa được đánh giá có nhiều tiềm năng nhờ hệ thống di sản, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, các di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh và các giá trị văn hóa truyền thống, tỉnh có điều kiện phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng. Vấn đề đặt ra là nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm và tăng sự tham gia của cộng đồng vào chuỗi dịch vụ du lịch.

Cùng với đó, kinh tế rừng, dược liệu, nông nghiệp đặc sản và tín chỉ carbon được xác định là hướng phát triển giàu tiềm năng. Với diện tích đất lâm nghiệp lớn, tài nguyên sinh thái phong phú và nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc hữu, Cao Bằng có dư địa hình thành các chuỗi giá trị gắn với bảo vệ rừng và kinh tế xanh. Tham luận nhấn mạnh yêu cầu tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, thu hút doanh nghiệp chế biến, nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đồng thời chuẩn bị điều kiện tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng khi có đủ cơ chế.

Một động lực mới khác là kinh tế tư nhân và kinh tế số. Quy mô doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhỏ, khả năng tham gia các chuỗi giá trị và huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế. Vì vậy, cần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận đất đai, tín dụng và thị trường; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và cung cấp dịch vụ.

Để các động lực tăng trưởng phát huy hiệu quả, tham luận đồng thời đề cập ba nhóm động lực nền tảng gồm nhân lực và dịch chuyển lao động; thể chế, quản trị và dữ liệu; khả năng chống chịu trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây là những yếu tố có vai trò quyết định hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Đối với Cao Bằng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần gắn với nhu cầu thực tế của các lĩnh vực có tiềm năng như logistics, chế biến, du lịch và nông nghiệp. Công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ, kỹ năng số cần được chú trọng, tạo điều kiện để lao động địa phương tham gia vào các hoạt động kinh tế có năng suất cao hơn. Cùng với đó là đổi mới quản trị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành và chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe 5 tham luận trình bày trực tiếp và các ý kiến trao đổi, thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhận diện các tiềm năng, lợi thế, động lực và điểm nghẽn phát triển tỉnh Cao Bằng.

Cùng bàn về việc nhận diện và phát huy các động lực kinh tế mới, tham luận “Nhận diện các động lực kinh tế mới của tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn mới” của ThS. Phan Thị Bích Thảo tập trung vào bốn nhóm lĩnh vực: kinh tế cửa khẩu gắn với hải quan thông minh và logistics; công nghiệp chế biến, chế biến sâu khoáng sản; nông - lâm nghiệp xanh gắn với chuỗi giá trị và thị trường các-bon; du lịch di sản và dịch vụ. Các hướng tiếp cận này góp phần làm rõ hơn khả năng chuyển hóa lợi thế sẵn có thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế cụ thể.

Ở góc độ tổ chức không gian phát triển, tham luận “Tìm kiếm mô hình tăng trưởng kinh tế phù hợp với không gian phát triển đặc thù của tỉnh Cao Bằng” của TS. Lý Đại Hùng và ThS. Phạm Phú Minh đặt vấn đề xây dựng mô hình tăng trưởng đa cực, lấy các tuyến cao tốc làm trục kết nối, hướng tới nâng cao giá trị gia tăng được giữ lại tại địa phương. Trong khi đó, tham luận của Vụ Kinh tế vùng và địa phương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về định vị Cao Bằng trong không gian phát triển quốc gia và định hướng liên kết vùng gợi mở cách tiếp cận dựa trên hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng và vùng động lực. Những đề xuất này cung cấp thêm cơ sở tham khảo để tỉnh nghiên cứu tổ chức không gian kinh tế, xác định các địa bàn có tiềm năng phát triển và lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp.

Điểm chung nổi bật trong các tham luận là yêu cầu đổi mới tư duy phát triển: không chỉ khai thác lợi thế về vị trí, tài nguyên hay tăng quy mô đầu tư, mà phải chú trọng năng suất, chất lượng tăng trưởng, khả năng kết nối và giá trị gia tăng được tạo ra tại chỗ. Các động lực cần được tổ chức thành một hệ thống thống nhất, trong đó hạ tầng mở đường, kinh tế cửa khẩu và các ngành sản xuất tạo sức bật; du lịch, kinh tế rừng và kinh tế số mở rộng dư địa; còn nhân lực, thể chế, khoa học - công nghệ và năng lực chống chịu bảo đảm tính bền vững.

Những luận cứ khoa học và đề xuất tại hội thảo góp phần cung cấp thêm cơ sở để Cao Bằng nhìn nhận rõ hơn những điểm nghẽn, nhận diện dư địa tăng trưởng và lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với điều kiện đặc thù. Từ lợi thế biên giới, cửa khẩu đến tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa, yêu cầu đặt ra là khơi thông các nguồn lực, tăng cường liên kết giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương, chuyển hóa tiềm năng thành giá trị thực chất. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh nâng cao năng lực nội sinh, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực bứt phá trong kỷ nguyên mới.