Tín hiệu tích cực từ những chuyến tàu

Sau gần 4 tháng kể từ khi đón chuyến tàu hàng đầu tiên vào ngày 15/7/2026, cảng quốc tế Mỹ Thủy từng bước khẳng định khả năng tiếp nhận, phục vụ các tàu vận tải. Những chuyến tàu cập bến, hoạt động bốc xếp và vận chuyển hàng hóa, tạo nên nhịp giao thương mới tại khu vực ven biển phía Nam Quảng Trị.

Cảng quốc tế Mỹ Thuỷ đang dần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng nhằm nâng cao năng lực giao thương, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất nhập khẩu - Ảnh: L.T

Có mặt tại Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thuỷ vào những ngày đầu tháng 11/2026 vừa qua, phóng viên ghi nhận không khí khá nhộn nhịp. Thời điểm này, có tàu TokiHime mang quốc tịch Philippines đến cảng nhận hơn 13.000 tấn cát xuất khẩu. Đây là một trong nhiều chuyến hàng có trọng tải lớn thông thương tại khu bến cảng mới này, tạo ra tín hiệu tích cực trong quá trình đưa hạ tầng cảng biển vào khai thác, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm tiến độ làm hàng và an toàn hàng hải để tạo niềm tin với các đối tác.

Việc đưa bến cảng số 1 và 2 vào vận hành từ tháng 7/2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao năng lực thông thương hàng hóa, kết nối Quảng Trị với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics ven biển.

Đầu tháng 11/2026, tàu TokiHime mang quốc tịch Philippines đến cảng quốc tế Mỹ Thuỷ để nhận hơn 13.000 tấn cát xuất khẩu - Ảnh: L.T

Theo thông tin từ Hải quan Cửa khẩu cảng Cửa Việt thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX, chỉ tính từ đầu năm đến ngày 31/10/2026, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng quốc tế Mỹ Thủy và cảng Cửa Việt đạt gần 475.300 tấn với kim ngạch trên 215,2 triệu USD, đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 145 tỉ đồng.

Cùng với Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cửa Việt tiếp tục khẳng định vai trò của một đầu mối giao thương đường biển ở phía Nam tỉnh Quảng Trị. Những dòng hàng qua cảng vừa phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vừa tạo nguồn thu ngân sách và duy trì các dịch vụ vận tải, kho bãi, bốc xếp. Tính đến cuối tháng 10/2026, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng Cửa Việt đạt 336.903 tấn, kim ngạch 204,56 triệu USD, đóng góp vào ngân sách nhà nước 113,2 tỉ đồng.

Hiện nay, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng tại khu vực cảng Cửa Việt, gắn với tiến độ triển khai Dự án CFG Nam Cửa Việt sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương đường thuỷ .

Đồng bộ hạ tầng để tăng năng lực kết nối

Với không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập, hiện nay, hàng hóa từ phía Tây Quảng Trị sẽ theo các hành lang kinh tế hội tụ về các cảng Cửa Việt, Mỹ Thủy và Hòn La để đi ra Biển Đông. Theo chiều ngược lại, các cảng biển sẽ mở thêm những tuyến kết nối ngắn và thuận lợi, giúp các khu vực nội địa tiếp cận với các chuỗi cung ứng quốc tế, biến lợi thế địa lý thành lợi thế kinh tế. Trong đó, tỉnh xác định chuyển từ phát triển từng ngành riêng lẻ sang phát triển một hệ sinh thái kinh tế biển. Cảng biển gắn với logistics; logistics gắn với khu kinh tế, khu công nghiệp; công nghiệp gắn với năng lượng; đô thị và du lịch gắn với văn hóa, sinh thái; các trung tâm kinh tế biển kết nối trực tiếp với cửa khẩu và hành lang quốc tế.

Hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cửa Việt tiếp tục khẳng định vai trò của một đầu mối giao thương đường biển ở phía Nam tỉnh Quảng Trị - Ảnh: L.T

Bởi vậy, cùng với hoàn thiện hệ thống cảng biển, việc đầu tư giao thông kết nối có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả khai thác. Các tuyến đường thông suốt sẽ tạo điều kiện tổ chức vận chuyển hàng hóa, mở rộng phạm vi phục vụ và tăng khả năng tiếp cận cảng của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để thu hút các hoạt động kho bãi, giao nhận, phân phối và những dịch vụ hỗ trợ khác.

Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt, Chi cục Hải quan khu vực IX Lê Mai Anh cho biết, cảng quốc tế Mỹ Thủy đi vào hoạt động đã mở ra những tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao năng lực giao thương, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất nhập khẩu. Cảng cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển và tăng cường kết nối hàng hóa trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Nhiều tàu hàng trọng tải lớn đến Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thuỷ nhận hàng - Ảnh: L.T

Trong thời gian tới, khi cảng được đầu tư hoàn thiện và khai thác đồng bộ, dự kiến sẽ thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, nguồn hàng trong nước và quốc tế, tạo đà tăng trưởng tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa quá cảnh và dịch vụ logistics. Do đó, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối, kho bãi, thiết bị xếp dỡ; phối hợp giữa doanh nghiệp cảng, đơn vị vận tải và cơ quan quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và tạo thuận lợi thương mại.

Ngoài ra, hoạt động khai thác cần bảo đảm an toàn hàng hải, kiểm soát bụi, nước thải, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư cũng là điều kiện để tăng sản lượng bền vững.

Để định hướng trở thành hiện thực, Quảng Trị cần tập trung nguồn lực hoàn thiện các dự án đang triển khai, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và thủ tục, đồng thời bảo đảm sự thống nhất về tiến độ giữa cảng biển với hạ tầng kết nối. Việc thu hút đầu tư cũng cần hướng đến những ngành sản xuất, dịch vụ có khả năng tạo nguồn hàng ổn định và giá trị gia tăng cho địa phương.