Quang cảnh hội thảo “Khơi thông nguồn vốn – Động lực thúc đẩy đầu tư bền vững cho doanh nghiệp”. Ảnh: PV.

Phát biểu khai mạc hội thảo “Khơi thông nguồn vốn – Động lực thúc đẩy đầu tư bền vững cho doanh nghiệp” diễn ra ngày 25/11/2026, do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính tổ chức, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhận định trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh quốc tế gay gắt và các tiêu chuẩn mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng khắt khe, nguồn lực tài chính giữ vai trò đặc biệt quan trọng để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất lao động.

Việc khơi thông nguồn vốn không chỉ giải quyết bài toán khó khăn trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

NHỮNG NÚT THẮT KHIẾN DOANH NGHIỆP “KHÁT” VỐN

Dù nhu cầu đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang gia tăng mạnh mẽ, khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn với chi phí hợp lý vẫn là rào cản lớn đối với khu vực doanh nghiệp. Phân tích sâu về thực trạng này, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chỉ ra 4 điểm nghẽn cốt lõi đang kìm hãm dòng vốn.

Thứ nhất, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận tín dụng ngân hàng. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tình trạng bất đối xứng thông tin giữa tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, cùng sự thiếu hụt tính minh bạch tài chính và cơ chế chia sẻ rủi ro hiệu quả.

Thứ hai, cấu trúc thị trường vốn hiện nay phụ thuộc quá lớn vào hệ thống ngân hàng thương mại. Doanh nghiệp cần vốn trung và dài hạn cho các dự án đầu tư, trong khi nguồn huy động của ngân hàng chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn của dân cư, dẫn đến sự lệch pha kỳ hạn và tiềm ẩn rủi ro hệ thống.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: PV.

Thứ ba, chi phí vốn thực tế của doanh nghiệp bị đội lên bởi hàng loạt rào cản phi lãi suất. Ngoài lãi vay, doanh nghiệp còn phải gánh chịu chi phí chuẩn bị hồ sơ, chi phí tuân thủ, thời gian chờ đợi thủ tục hành chính kéo dài và rủi ro thay đổi chính sách. Một dự án chậm hoàn tất thủ tục pháp lý sẽ làm phình to chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng, đánh mất cơ hội kinh doanh và làm suy yếu khả năng trả nợ.

Thứ tư, yêu cầu hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn phải đóng góp từ 3-5% vào tốc độ tăng trưởng chung. Quy mô chuyển dịch này đặt ra áp lực huy động một lượng vốn rất lớn, vượt xa khả năng đáp ứng hiện tại.

Đồng tình với nhận định về sự mất cân đối của thị trường tài chính, TS. Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới đưa ra những con số cụ thể để chứng minh sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2026, lượng vốn huy động bình quân qua hệ thống ngân hàng giai đoạn 2023 - 2026 ước tính lên tới khoảng 62 tỷ USD mỗi năm, bỏ xa con số khiêm tốn khoảng 2,9 tỷ USD từ thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khó chạm tay vào nguồn vốn do rào cản tài sản thế chấp. Khảo sát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy có khoảng 21% doanh nghiệp Việt Nam coi tiếp cận tài chính là trở ngại hàng đầu.

TS. Phí Vĩnh Tường phân tích, rất nhiều doanh nghiệp sở hữu dự án kinh doanh khả thi nhưng lại thất bại khi chứng minh năng lực tài chính do hệ thống kế toán thiếu chuẩn mực, thông tin thiếu minh bạch, còn ngân hàng lại thiếu công cụ thẩm định dòng tiền nên buộc phải bám chặt vào tài sản bảo đảm. Đặc biệt, điểm nghẽn nằm ở sự chậm trễ trong khâu thu hồi và luân chuyển dòng vốn. Tính đến tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 65,9% kế hoạch, để lại gần 350 nghìn tỷ đồng chưa được đưa vào nền kinh tế.

ĐỒNG BỘ GIẢI PHÁP KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY TÀI CHÍNH

Để tháo gỡ triệt để các rào cản và biến nguồn vốn thành động lực tăng trưởng thực chất, các chuyên gia đã đề xuất hệ thống giải pháp toàn diện từ cải cách thể chế, đổi mới phương thức cấp tín dụng đến phát triển thị trường vốn dài hạn.

Trước hết, về mặt thể chế và pháp lý, bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật về đầu tư, đất đai, tài sản và tín dụng, coi việc giảm rủi ro pháp lý là phương thức trực tiếp để hạ chi phí vốn cho doanh nghiệp.

Theo đó, cần nhanh chóng đưa vào cuộc sống các quy định về đăng ký, định giá và xử lý tài sản bảo đảm phi truyền thống như quyền sở hữu trí tuệ hay các khoản phải thu. Đồng thời, việc thực thi hiệu quả Luật Phục hồi, phá sản sẽ giúp tái cơ cấu sớm các khoản nợ trước khi biến thành nợ xấu, đồng thời giúp các doanh nghiệp ngừng hoạt động rút lui nhanh chóng để giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

TS. Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới trình bày tham luận - Ảnh: PV.

Tiếp đến, đối với khu vực tài chính ngân hàng, bà Phạm Thị Hồng Yến và TS.Phí Vĩnh Tường đều thống nhất cần cuộc cách mạng trong phương thức cấp tín dụng. Các ngân hàng cần chuyển dịch từ tư duy cho vay dựa trên tài sản thế chấp sang thẩm định dựa trên năng lực kinh doanh, dòng tiền tương lai, chất lượng đơn hàng và vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Việc khai thác dữ liệu từ hóa đơn điện tử, hải quan, bảo hiểm xã hội sẽ giúp hình thành hệ sinh thái đánh giá tín nhiệm chính xác. Bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phải chủ động nâng cấp hệ thống kế toán, minh bạch hóa thông tin tài chính để tạo dựng niềm tin với các định chế tài chính.

Bên cạnh đó, cơ chế bảo lãnh tín dụng cần được thiết kế lại theo hướng chuyên nghiệp và chia sẻ rủi ro có điều kiện. Bà Phạm Thị Hồng Yến đề xuất rà soát, sáp nhập hoặc giải thể các quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương hoạt động kém hiệu quả, thay vào đó tập trung nguồn lực ngân sách vào cơ chế đồng bảo lãnh, tái bảo lãnh cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia chuỗi cung ứng hoặc thực hiện dự án xanh.

Nhằm giảm tải cho hệ thống ngân hàng, việc phát triển cân bằng thị trường vốn trung và dài hạn là yêu cầu cấp thiết. TS. Phí Vĩnh Tường kiến nghị cần nâng cao chất lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập và mở rộng cơ sở nhà đầu tư định chế có nguồn vốn dài hạn.

Bổ sung thêm góc nhìn này, bà Phạm Thị Hồng Yến đề xuất thúc đẩy các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đồng đầu tư công tư với cơ chế thoái vốn minh bạch theo nguyên tắc chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Trong ngắn hạn, khu vực công cần khẩn trương thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đã nghiệm thu để khơi thông dòng tiền ngay lập tức cho doanh nghiệp.

Để các giải pháp đi vào thực chất, yếu tố then chốt nằm ở khâu tổ chức thực thi và giám sát. Bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết từ sau năm 2026, Quốc hội sẽ chuyển trọng tâm mạnh mẽ sang công tác giám sát tối cao việc thực thi chính sách tại các bộ ngành và địa phương. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá định kỳ cần được thiết lập dựa trên thực tế tiếp cận vốn của doanh nghiệp, bao gồm tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô tín dụng dựa trên dòng tiền và thời gian xử lý hồ sơ.