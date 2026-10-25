Khơi thông dòng chảy kinh tế từ cao tốc Bến Lức - Long Thành

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến đường từng bước phát huy hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Tại Khu công nghiệp Long Hậu (tỉnh Tây Ninh), doanh nghiệp logistics có thêm điều kiện chủ động vận chuyển, nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa.

Tuyến cao tốc không chỉ kết nối các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu với hệ thống cảng biển, mở rộng giao thương giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn mang lại cho Tây Ninh lợi thế phát triển công nghiệp, đồng thời tăng cơ hội kết nối nông, thủy sản cho tỉnh Đồng Tháp với các trung tâm chế biến và xuất nhập khẩu.

Biển chỉ dẫn lên tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, trục giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Cao tốc Bến Lức – Long Thành từng bước phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và phát triển logistics. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành mở rộng kết nối các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy giao thương liên vùng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tây Ninh, với hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ logistics. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Hạ tầng giao thông tỉnh Tây Ninh kết nối với cao tốc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, kết nối vùng sản xuất với các đầu mối giao thương và cảng biển. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Hoạt động thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tuyến đường. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, phát huy lợi thế kết nối từ cao tốc Bến Lức – Long Thành để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, được hưởng lợi từ khả năng kết nối giao thông liên vùng khi cao tốc Bến Lức – Long Thành đi vào khai thác. Ảnh: Giang Phương - TTXVN