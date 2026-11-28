Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội tham quan các sản phẩm OCOP trưng bày bên lề cuộc gặp. (ảnh MINH LUÂN).

Chiều 27/11, tiết trời se lạnh cuối thu như ấm áp hơn bởi những cái bắt tay thân tình ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Xin chào Cà Mau” năm 2026, tỉnh Cà Mau cùng thành phố Hà Nội có buổi gặp gỡ, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt với sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham dự buổi gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: MINH LUÂN)

Phía tỉnh Cà Mau có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo chính quyền và đông đảo doanh nhân, nhà đầu tư hai địa phương.

Mở rộng không gian phát triển, đón dòng vốn lớn từ Thủ đô

Cà Mau hôm nay không còn là vùng đất xa xôi cách trở. Sau hợp nhất, địa phương không chỉ được mở rộng về quy mô mà còn hội tụ đủ điều kiện để tổ chức lại không gian phát triển một cách bài bản, khoa học, kết nối liền mạch vùng nguyên liệu trù phú với công nghiệp chế biến, năng lượng, cảng biển và thị trường tiêu thụ.

Công trình hạ tầng trọng điểm cầu vượt biển đang được triển khai ven biển Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đặc biệt, những công trình hạ tầng chiến lược đang được Trung ương quan tâm đầu tư tại cực vùng nam, cùng định hướng hình thành các trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và dịch vụ logistics hiện đại đang tạo nên cho Cà Mau một diện mạo mới đầy sức hút, mở ra dư địa rộng lớn để cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị mới.

Công trình hạ tầng cầu vượt biển nối đất liền với đảo Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ, bất chấp thời tiết mùa mưa bão bất lợi cho việc thi công. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhìn lại chặng đường từ Hội nghị xúc tiến hợp tác hồi tháng 7/2026 và Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương, những định hướng chiến lược trên giấy đang từng bước đi vào thực tiễn.

Chia sẻ tâm huyết tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi khẳng định mong muốn chuyển hóa những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và vị trí địa lý đặc thù của Đất Mũi/Cà Mau thành giá trị gia tăng bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) giới thiệu đôi nét về đặc sản Cà Mau đến lãnh đạo thành phố Hà Nội bên lề cuộc gặp. (Ảnh: MINH LUÂN)

Để làm được điều đó, Cà Mau rất cần sự cộng hưởng, bổ trợ từ thế mạnh vượt trội về thị trường, nguồn lực tài chính, khoa học-công nghệ, cũng như hệ thống phân phối chuyên nghiệp của Thủ đô Hà Nội.

Trên tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lâm Văn Bi đề xuất trọng tâm hợp tác trên ba trụ cột.

Thứ nhất, về thương mại, thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa các hệ thống phân phối, siêu thị, nhà hàng tại Hà Nội với nhà sản xuất Cà Mau, hướng tới các hợp đồng cung ứng ổn định, lâu dài để đưa thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 2 từ phải sang) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (bìa phải) Đặng Văn Dũng, trao tặng lãnh đạo thành phố Hà Nội lá cờ Tổ quốc từng được treo trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. (Ảnh: MINH LUÂN)

Thứ hai, về đầu tư, mời gọi doanh nghiệp tham gia hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản từ giống, vùng nuôi công nghệ cao đến chế biến sâu; đồng thời khảo sát các dự án năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics gắn với các trục giao thông chiến lược.

Các đại biểu tham quan đặc sản Cà Mau trưng bày bên lề cuộc họp mặt tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: MINH LUÂN)

Thứ ba, về du lịch, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch kết nối sinh thái rừng, biển, đảo với văn hóa, tâm linh; đầu tư hạ tầng lưu trú, nghỉ dưỡng và đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau mang đến Hà Nội một thông điệp hành động nhất quán và cầu thị, cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; công khai, minh bạch quy hoạch, danh mục dự án; luôn lắng nghe, chủ động tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính…

Những cái bắt tay mở ra hành trình mới

Ngay tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, cùng các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì nhịp cầu kết nối thường xuyên với phía Hà Nội, quyết tâm biến những thỏa thuận khung thành các hợp đồng kinh tế và dự án hiện hữu trên thực địa.

Đáp lại chân tình từ vùng đất phương nam, lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô bày tỏ sự đồng thuận và quyết tâm đồng hành. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của hai địa phương trong việc hiện thực hóa các chương trình hợp tác.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương. (Ảnh: MINH LUÂN)

Đồng chí đề nghị hai bên cần tập trung đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, chú trọng phát triển hạ tầng logistics chuỗi lạnh nhằm bảo đảm chất lượng nông, thủy sản tươi ngon nhất khi ra thị trường phía Bắc, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối các tour, tuyến du lịch liên vùng.

Đại diện doanh nghiệp Cà Mau và Hà Nội ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai địa phương và lãnh đạo Trung ương. (Ảnh: MINH LUÂN)

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh quan điểm thực chất trong hợp tác: Mọi nỗ lực kết nối phải được đo lường bằng những con số thực chất, thông qua số lượng doanh nghiệp tìm được đối tác, số lượng sản phẩm chính thức lên kệ tại các hệ thống phân phối, cùng những dự án được triển khai thực tế sau lễ ký kết.

Khoảnh khắc lắng đọng và ý nghĩa nhất của buổi gặp gỡ chính là nghi thức ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp hai địa phương, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau. Những nét bút ký xuống không chỉ là sự cam kết về mặt pháp lý, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào một tương lai cùng phát triển.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với ba doanh nghiệp lữ hành và hàng không hàng đầu tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: MINH LUÂN)

Trong đó, Sở Công thương thành phố Hà Nội và Sở Công thương tỉnh Cà Mau đã ký kết thỏa thuận phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, phát triển hệ thống phân phối và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng nhịp bước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và Hội Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau cũng thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ nhằm phát huy tối đa vai trò cầu nối, kịp thời chia sẻ thông tin thị trường và đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hội viên.

Đại diện lãnh đạo và các doanh nghiệp Cà Mau và Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại cuộc gặp vào chiều muộn 27/11/2026. (Ảnh: MINH LUÂN)

Đáng chú ý, lĩnh vực du lịch, cũng là ngành kinh tế xanh giàu triển vọng của Cà Mau ghi nhận bước tiến đột phá. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với ba doanh nghiệp lữ hành và hàng không hàng đầu tại Thủ đô, bao gồm: Công ty Lữ hành Hanoitourist (thuộc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội), Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) và Công ty cổ phần Flamingo Redtours.

Theo nội dung hợp tác, các bên sẽ cùng nhau nghiên cứu, xây dựng những dòng sản phẩm du lịch xanh, khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc hữu tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Sự bắt tay này còn hướng tới việc kiến tạo các tuyến du lịch liên kết đồng bộ cả đường không, đường bộ và đường thủy; tăng cường kết nối mạng lưới đường bay thuận tiện; tổ chức các đoàn khảo sát thực tế, kích cầu du lịch, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với du khách và phối hợp đào tạo nhân lực chuyên nghiệp...

Những biên bản ghi nhớ được ký kết tuy khép lại buổi gặp gỡ nhưng mở ra hành trình liên kết mới giữa hai đầu đất nước. Với sự đồng hành quyết liệt của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, tiềm năng vùng đất cực Nam hứa hẹn sẽ bứt phá mạnh mẽ ngay tại thị trường Thủ đô trong tương lai.