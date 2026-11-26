Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 25/11/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu là Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng là Phó Trưởng Ban.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu- Trưởng Ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, phù hợp với yêu cầu mới của cấp có thẩm quyền; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc mang tính liên ngành, khơi thông “điểm nghẽn” về thể chế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo gồm: Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật giao có tính chất quan trọng, liên ngành.

Chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành thuộc chức năng của Ban Chỉ đạo (Xử lý dứt điểm kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được chỉ ra tại các báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2020 đến năm 2025; Xử lý kết quả rà soát sau khi triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật; Kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế phát sinh trong thực tiễn (nếu có), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; Triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật; Xác định và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; sử dụng tổ chức bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; phối hợp, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các Bộ, ngành và địa phương; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ hoặc đột xuất.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định về Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo không có con dấu riêng. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ hoặc con dấu của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo ký văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan nơi mình công tác.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo định kỳ 6 tháng, báo cáo đột xuất theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện việc báo cáo định kỳ 06 tháng, báo cáo đột xuất theo đề nghị của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Kinh phí hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo tại các Bộ, cơ quan do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của các Bộ, cơ quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.