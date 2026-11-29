Công trường Dự án gia cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao (xã Hạ Hòa).

Những năm qua, công tác đầu tư, nâng cấp hệ thống hồ chứa, kênh mương, đê điều luôn được tỉnh Phú Thọ xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, giải phóng mặt bằng vẫn là “nút thắt” kìm hãm tiến độ nhiều công trình. Ở không ít địa phương, việc xác định nguồn gốc đất, quy chủ sử dụng hay thống nhất phương án bồi thường còn lúng túng, kéo dài.

Để khắc phục tình trạng này, yêu cầu đặt ra là từng cấp, từng ngành phải nâng cao trách nhiệm, bám sát cơ sở, kiên trì vận động, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo tỉnh tháo gỡ, tuyệt đối không để ách tắc kéo dài.

Trên công trường Dự án gia cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao (kết hợp Quốc lộ 2D và 32C), không khí thi công đang được khẩn trương thúc đẩy.

Có tổng mức đầu tư 228 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026, công trình trải dài khoảng 19,7km qua các xã Hạ Hòa, Đan Thượng, Vĩnh Chân, Văn Lang và Hiền Lương (thuộc địa bàn huyện Hạ Hòa cũ). Dự án mang sứ mệnh gia cố vững chắc chân kè, ngăn chặn tình trạng tràn đê, sạt lở bờ sông, bảo đảm chống chịu được lũ, che chở cho khu dân cư và tuyến giao thông huyết mạch.

Tính đến hết tháng 10/2026, giá trị xây lắp của dự án đạt 141 tỷ đồng, phần việc còn lại theo hợp đồng là 39,2 tỷ đồng. Từng có thời điểm, mặt bằng tại tuyến đê hữu Ngòi Vần (xã Hiền Lương) và tuyến đê tả sông Thao qua xã Hạ Hòa, Đan Thượng chưa bàn giao được mặt bằng thi công cho nhà thầu.

Ngay sau chỉ đạo của tỉnh, UBND hai xã Hạ Hòa và Đan Thượng đã khẩn trương rà soát, gỡ từng nút thắt, đến ngày 15/11/2026 đã bàn giao sạch toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.

Song song với đó, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ đã chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án điều chỉnh một số hạng mục cho sát với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và mục tiêu đề ra.

Tương tự, Dự án Hồ chứa nước Thục Luyện với tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng triển khai trên địa bàn các xã Thanh Sơn, Võ Miếu và Minh Hòa cũng đang chạy đua với thời gian. Dự kiến khi hoàn thành, công trình sẽ tạo nguồn nước tưới ổn định cho 1.685ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 30.000 người dân và đáp ứng nhu cầu sản xuất cho 46ha Cụm công nghiệp Thục Luyện. Công trình không chỉ giải bài toán “khát” nước vào mùa khô mà còn góp phần điều tiết, cắt giảm lũ hiệu quả cho vùng hạ du.

Một góc công trình Hồ chứa nước Thục Luyện.

Đến hết tháng 10/2026, lũy kế vốn bố trí cho dự án đạt 237,724 tỷ đồng, giải ngân đạt 201,820 tỷ đồng (đạt 84,89%); riêng kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân 35,9/70 tỷ đồng. Dù nguồn vốn được bố trí kịp thời, công trường vẫn gặp lực cản từ công tác giải phóng mặt bằng do một bộ phận người dân còn băn khoăn về đơn giá bồi thường, đề nghị chỉnh tuyến, cùng những vướng mắc trong phân chia di sản, xác minh nguồn gốc đất.

Trao đổi về nội dung này, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa Lê Trọng Quảng cho biết: Địa phương có tới 15,82km tuyến ống dẫn của dự án đi qua, hiện vẫn còn một số đoạn chưa thể bàn giao do vướng thủ tục quy chủ và điều chỉnh hướng tuyến. Thực hiện chỉ đạo từ tỉnh, xã đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tháo gỡ từng trường hợp cụ thể, quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng hẹn để công trình sớm phát huy tác dụng.

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền cơ sở, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã Thanh Sơn, Võ Miếu, Minh Hòa phân công lãnh đạo bám sát địa bàn, đôn đốc nhà thầu tăng ca, tăng kíp, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành dự án Hồ chứa nước Thục Luyện vào cuối năm 2027.

Khẳng định ý nghĩa chiến lược của các công trình này, đồng chí Hoàng Đình Tráng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: “Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy lợi, phòng, chống thiên tai không đơn thuần là bài toán giải ngân vốn đầu tư công, mà là nhiệm vụ sống còn nhằm bảo vệ thành quả sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân”.

Với sự vào cuộc quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, những điểm nghẽn đang dần được khơi thông, đưa các công trình sớm về đích an toàn, chất lượng, tạo lá chắn vững chắc trước thiên tai và động lực cho kinh tế - xã hội khu vực phát triển bền vững.