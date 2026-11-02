Khơi thông điểm nghẽn tồn kho, Vinatex nhân đôi dòng tiền kinh doanh

Dòng tiền kinh doanh dồi dào tạo nguồn lực để Vinatex kéo giảm gần nghìn tỷ đồng nợ vay

Dòng tiền kinh doanh bứt phá, bộ đệm tiền mặt dồi dào

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, mã: VGT) hé lộ những chuyển biến tích cực trong công tác quản trị dòng vốn và vận hành sản xuất. Điểm sáng lớn nhất trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 2.132 tỷ đồng, tăng khoảng 1.167 tỷ đồng so với mức gần 966 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Mức tăng trưởng tương đương 121% này cho thấy khả năng tạo tiền từ hoạt động cốt lõi của Vinatex đang phục hồi vô cùng mạnh mẽ.

Động lực chính hỗ trợ dòng tiền đến từ chiến lược quản trị vốn lưu động hiệu quả, đặc biệt là việc giải phóng hàng tồn kho. Trên bảng cân đối kế toán, hàng tồn kho ròng đã giảm mạnh từ mức gần 3.477 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 2.811 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng giảm khoảng 666 tỷ đồng. Sự sụt giảm này đã đóng góp trực tiếp dòng tiền dương hơn 671 tỷ đồng, chứng minh lượng vốn ứ đọng trong kho đã được khơi thông thành công. Dù các khoản phải thu ngắn hạn có sự gia tăng nhẹ (từ 2.763 tỷ đồng lên 2.936 tỷ đồng), nhưng bức tranh chung về dòng tiền hoạt động vẫn vô cùng rực rỡ.

Sự dồi dào của dòng tiền kinh doanh đã tạo điều kiện để Vinatex cấu trúc lại danh mục tài sản tài chính. Mặc dù lượng tiền và tương đương tiền giảm gần một nửa (chỉ còn gần 479 tỷ đồng), nhưng khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn lại tăng vọt từ 3.236 tỷ đồng lên hơn 4.534 tỷ đồng. Tính chung, tổng quy mô tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của tập đoàn đạt khoảng 5.014 tỷ đồng, tăng hơn 816 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm tới 23,7% tổng tài sản hợp nhất (21.111 tỷ đồng).

Khối tài sản thanh khoản cao này chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, mang lại nguồn doanh thu tài chính ổn định. Trong đó, Vinatex đang gửi hơn 1.083 tỷ đồng tại VIB, hơn 830 tỷ đồng tại BIDV, 322 tỷ đồng tại SHB và khoảng 250 tỷ đồng tại ACB.

Gánh nặng nợ vay hạ nhiệt và điểm sáng lợi nhuận

Cùng với việc gia tăng tích lũy tiền gửi, dòng tiền dồi dào còn cho phép Vinatex đẩy mạnh việc thanh toán các nghĩa vụ tài chính, qua đó giảm thiểu rủi ro lãi suất. Báo cáo cho thấy dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận mức âm hơn 1.120 tỷ đồng, phản ánh việc doanh nghiệp ưu tiên dùng tiền để trả nợ gốc vay nhiều hơn là đi vay mới.

Nhờ động thái này, tính đến ngày 30/9/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính của Vinatex đã giảm hơn 920 tỷ đồng so với đầu năm, lùi về mức khoảng 5.856 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu nợ tiếp tục được duy trì ở mức an toàn với dư nợ ngắn hạn chiếm khoảng 4.084 tỷ đồng và dư nợ dài hạn ở mức 1.772 tỷ đồng. Việc thu hẹp đáng kể quy mô nợ vay không chỉ giúp tập đoàn tối ưu hóa chi phí tài chính trong các quý tới mà còn củng cố vững chắc cơ cấu nguồn vốn.

Về các khoản đầu tư rủi ro trong quá khứ, Vinatex thể hiện sự thận trọng tối đa. Tập đoàn đã trích lập dự phòng tổn thất gần 104 tỷ đồng cho các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp dài hạn. Đặc biệt, toàn bộ giá trị đầu tư vào trái phiếu của Tân Thành Long An, Bông Sen, Nam Land, Hưng Thịnh Land và Nova Thảo Điền đều đã được trích lập dự phòng 100%, giúp bảng cân đối kế toán trở nên sạch sẽ và minh bạch hơn.

Những nền tảng tài chính vững chắc trên được cộng hưởng từ sự phục hồi ấn tượng của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vinatex ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt khoảng 14.797 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp bứt tốc tăng hơn 21% lên 2.157 tỷ đồng, giúp lợi nhuận sau thuế vọt lên mức 1.363 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 44,5%. Ban lãnh đạo tập đoàn lý giải, thành quả này đến từ sự cải thiện biên lợi nhuận của ngành sợi nhờ chênh lệch tích cực giữa giá bán và chi phí nguyên liệu đầu vào, kết hợp cùng sức đóng góp bền bỉ của ngành may mặc.

Có thể thấy, bước sang quý cuối cùng của năm 2026, Vinatex đang sở hữu một nội lực tài chính mạnh mẽ, nợ vay giảm dần và thanh khoản dồi dào, sẵn sàng đón nhận những cơ hội bứt phá mới của ngành dệt may toàn cầu.