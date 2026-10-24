Khơi thông 'điểm nghẽn', thúc đẩy tăng trưởng

Chủ động thích ứng, tăng tốc sản xuất

Trong 9 tháng năm 2026, có hơn 1.100 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 12.000 tỉ đồng. Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 10.600 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký gần 210.000 tỉ đồng. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, khu vực doanh nghiệp còn đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động và đóng góp ngân sách địa phương.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào còn cao, thị trường nhiều áp lực và yêu cầu cạnh tranh ngày càng lớn, những tháng cuối năm trở thành giai đoạn quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch của nhiều doanh nghiệp. Tăng sản lượng là cần thiết, nhưng nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát chi phí và tận dụng tốt các nguồn lực cũng là những yếu tố không thể thiếu.

Tại Nhà máy ván ép Thăng Long, với công suất chế biến khoảng 60.000m³/năm và 200 lao động chính thức, duy trì hoạt động sản xuất ổn định là mục tiêu được doanh nghiệp ưu tiên. Tuy nhiên, giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển hàng hóa tăng, tạo thêm áp lực lên giá thành sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

Duy trì chế biến gỗ xuất khẩu tại Nhà máy ván ép Thăng Long - Ảnh: B.C

Trước khó khăn này, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào phương thức vận chuyển đường bộ, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với đơn vị vận tải đường sắt để tìm phương án vận chuyển ổn định, tiết giảm chi phí.

Ông Nguyễn An Bích, Giám đốc chi nhánh Nhà máy ván ép Thăng Long, Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới cho biết, doanh nghiệp đã làm việc với đơn vị vận tải đường sắt để vừa đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa vừa tối ưu hóa giá thành vận chuyển. Cùng với đó, Ban Giám đốc và Tổng Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất trong những tháng cuối năm.

Tại Công ty TNHH MTV Dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam, Khu công nghiệp Nam Đông Hà, nhịp độ sản xuất cũng đang được đẩy lên để đáp ứng các đơn hàng. Doanh nghiệp tổ chức tăng ca, nâng năng suất, song tình trạng thiếu lao động vẫn là một trong những khó khăn cần giải quyết.

Với mục tiêu doanh thu 250 tỉ đồng trong năm 2026, việc bổ sung nhân lực, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hoàn thành kế hoạch của đơn vị.

Công nhân Công ty TNHH MTV Dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam tăng ca, nâng cao năng suất để kịp hoàn thành các đơn hàng - Ảnh: B.C

Ông Yu Yong, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH MTV Dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam cho biết, trước mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, doanh nghiệp xác định đây vừa là mục tiêu phát triển, vừa là cơ hội để nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đơn vị sẽ tập trung ổn định sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng doanh số.

Từ việc tiết giảm chi phí vận chuyển đến tăng ca, nâng năng suất và mở rộng thị trường, các doanh nghiệp đang tìm cách phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Đây không chỉ là nỗ lực hoàn thành kế hoạch của từng đơn vị mà còn góp phần duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế địa phương.

Tháo gỡ "điểm nghẽn", đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 8,42%. Đây là kết quả tạo nền tảng cho chặng đường cuối năm. Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải một số khó khăn, còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh như thủ tục đầu tư, kinh doanh; khả năng tiếp cận đất đai, nguồn vốn; sự đồng bộ trong quy hoạch; vướng mắc giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, giá đất ở mức cao trong bối cảnh thị trường bất động sản giảm nhiệt, giá vật liệu tăng và tình trạng khan hiếm lao động cũng tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp…

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước khơi thông các "điểm nghẽn". Trong đó, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án triển khai thuận lợi.

Đáng chú ý, từ ngày 1/10/2026, tỉnh triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” đối với hơn 70 thủ tục hành chính trên toàn tỉnh. Đây là giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý thủ tục, giảm thời gian chờ đợi và chi phí cho doanh nghiệp.

Một góc Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới - Ảnh: B.C

Chính quyền kiến tạo môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực; doanh nghiệp chủ động phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Sự đồng hành phải đi đôi với trách nhiệm và quyết tâm từ cả hai phía, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Ông Võ Thái Hiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, trong quý IV/2026, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần nỗ lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Muốn vậy, những vướng mắc trong thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng và các điểm nghẽn trong sản xuất cần sớm được giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu tăng trưởng 10,6% đặt ra yêu cầu cao đối với những tháng cuối năm. Khi nỗ lực từ phía doanh nghiệp được tiếp sức bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ chính quyền, các nguồn lực sẽ có điều kiện phát huy hiệu quả tốt hơn. Đây là cơ sở quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị tăng tốc trong chặng đường cuối năm, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng và sự phát triển bền vững của tỉnh.