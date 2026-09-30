Khơi thông điểm nghẽn để phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo và chủ trì có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương.

Tham dự Hội thảo còn có gần 400 đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; các sở, ban, ngành địa phương; viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; chuyên gia, nhà khoa học; doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; tổ chức quốc tế, đối tác phát triển và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Hội thảo nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thời gian qua; làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhận diện đúng các điểm nghẽn và đề xuất được những chủ trương, cơ chế, chính sách có tính đột phá, khả thi, góp phần đưa công nghiệp hỗ trợ thực sự trở thành một trong những nền tảng quan trọng của nền công nghiệp quốc gia hiện đại, tự chủ và có sức cạnh tranh cao.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động tham gia chuỗi cung ứng trong nước, khu vực. Phú Thọ đang nỗ lực trở thành một mắt xích đáng tin cậy trên bản đồ công nghiệp hỗ trợ phía Bắc. Với vị trí cửa ngõ trung du – miền núi kết nối Đồng bằng sông Hồng với các tỉnh Tây Bắc; hệ thống đường cao tốc, quốc lộ, đường sắt và đường thủy từng bước đồng bộ; quỹ đất khu, cụm công nghiệp còn dư địa, tỉnh có nền tảng ban đầu để tham gia mạnh mẽ vào phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhất là cơ khí chế tạo, linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ ô tô - xe điện và các ngành công nghệ cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh 7 nhóm vấn đề về công nghiệp hỗ trợ

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh 7 nhóm vấn đề: Cần đánh giá đúng vị trí và thực trạng của công nghiệp hỗ trợ hiện nay; cần làm rõ những điểm nghẽn có tính cấu trúc đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; cần xác định cách thức phát triển thị trường cho công nghiệp hỗ trợ trong điều kiện mới; cần làm rõ quan hệ giữa khu vực FDI và phát triển năng lực công nghiệp nội sinh; cần thảo luận việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp mới; cần đổi mới hệ thống chính sách hỗ trợ theo hướng tập trung, có điều kiện và gắn với kết quả; cần coi khoa học - công nghệ, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật dùng chung là ba điều kiện nền tảng.

Các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Tiếp đó, các đại biểu được nghe 9 tham luận và các phát biểu thảo luận, nội dung tập trung vào các vấn đề: Đề xuất chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn mới; Thực trạng và định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong công nghiệp hỗ trợ; Từ chính sách đến kết quả thực thi: nhìn lại quá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam và yêu cầu tăng cường theo dõi, đánh giá; Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam; Thể chế, chính sách và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thúc đẩy doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn mới - từ thực tiễn Phú Thọ và một số đề xuất chính sách; Phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: thực tiễn từ doanh nghiệp và những kiến nghị chủ trương, chính sách; Phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: thực tiễn từ PetroVietnam và những kiến nghị chủ trương, chính sách.