Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đi kiểm tra GPMB tại các Khu công nghiệp.

Đưa quỹ đất công nghiệp vào khai thác

Tại KCN Nam Thăng Bình – Phân khu B, quy mô 346ha, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mới hoàn thành 90,7ha, đạt 26,2%. Nhà đầu tư đã được cho thuê 64,9ha qua hai đợt để triển khai xây dựng hạ tầng. Dự án khởi công giai đoạn 1 vào tháng 12-2025 và tiếp tục khởi công giai đoạn 2 vào tháng 8-2026. Đến nay, các hạng mục ngầm của phân kỳ 1 cơ bản hoàn thành; nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 đang thi công, đạt khoảng 40% khối lượng. Tổng vốn đầu tư thực hiện mới đạt 288/4.043 tỷ đồng, tương đương 7,1%. Trong quý IV-2026 và năm 2027, dự án dự kiến tiếp tục triển khai các hạng mục hạ tầng, nhà xưởng và hệ thống xử lý nước thải, với kế hoạch vốn khoảng 1.069 tỷ đồng. Đến cuối năm 2027, giá trị đầu tư lũy kế dự kiến đạt khoảng 1.357 tỷ đồng, tương đương 33,56% tổng vốn đăng ký.

Với quy mô đầu tư lớn, Nam Thăng Bình được kỳ vọng bổ sung quỹ đất sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện đón các nhà đầu tư thứ cấp. Riêng năm 2027, dự án dự kiến thu hút đầu tư trên diện tích hơn 11ha. Tuy nhiên, tiến độ GPMB hiện nay cho thấy khả năng đưa toàn bộ quỹ đất vào khai thác vẫn còn là bài toán dài hạn. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2027, diện tích GPMB lũy kế mới đạt khoảng 128ha, tương đương 36% toàn dự án; mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt bằng đặt ra vào năm 2030.

Một dự án khác có triển vọng bổ sung nguồn lực sản xuất là KCN Tam Thăng mở rộng 2, quy mô 110,7ha. Đến nay, công tác GPMB đã hoàn thành 59,38ha, đạt 53,6%; nhà đầu tư được cho thuê 30ha đất giai đoạn 1 và khởi công xây dựng hạ tầng từ tháng 8-2026. Dự kiến năm 2027, dự án tiếp tục đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, đồng thời phấn đấu thu hút 2 dự án thứ cấp với diện tích khoảng 5ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực đáng chú ý trong việc mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp, tạo thêm nhu cầu về lao động, dịch vụ cung ứng và các hoạt động kinh tế vệ tinh. Dẫu vậy, hiện vẫn còn 21 hộ với 26 thửa đất, tổng diện tích hơn 3,47ha chưa đủ điều kiện bồi thường về đất. Những hộ dân này từng khai hoang, sản xuất trong thời gian dài, sau đó ngừng canh tác và quay trở lại sử dụng đất trong những năm gần đây. Việc giải quyết quyền lợi của người dân cần được xem xét thấu đáo, đúng quy định, đồng thời bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Tại KCN Tam Thăng mở rộng, quy mô 242,27ha, một tín hiệu tích cực là đã thu hút được 2 dự án FDI của Tập đoàn HS Hyosung, gồm Nhà máy sản xuất vải mành và Nhà máy sợi BCF/thảm, với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD. Đây là minh chứng cho sức hút của quỹ đất công nghiệp tại khu vực, đồng thời mở ra cơ hội hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên liệu và sản phẩm công nghiệp có quy mô lớn. Hiện chủ đầu tư đang triển khai lựa chọn nhà thầu thi công đợt 1 với tổng giá trị xây dựng khoảng 70,5 tỷ đồng, gồm san nền 14,7ha, xây dựng 1,4km đường giao thông cùng các hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cấp nước và thu gom nước thải. Theo kế hoạch, trong năm 2027 sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục này và đầu tư hồ điều hòa rộng 8,3ha; toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào quý III-2028.

Tuy nhiên, để các dự án của Hyosung sớm được triển khai thuận lợi, chủ đầu tư hạ tầng kiến nghị thành phố đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 32,58ha giai đoạn I, xác định giá đất cụ thể đối với 9,12ha giai đoạn II. Đồng thời, cần sớm hoàn tất thủ tục xác nhận khoản tiền thuê đất được miễn khoảng 58 tỷ đồng và xử lý khoản tiền doanh nghiệp đã nộp thừa. Đây là những thủ tục có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ bàn giao đất, hoàn tất nghĩa vụ tài chính và triển khai hoạt động đầu tư.

Tăng tốc thi công các khu công nghiệp mới được đầu tư tại TP Đà Nẵng.

Từ hạ tầng đồng bộ đến sức bật kinh tế

Nhìn từ các dự án trên, hiệu quả của một KCN không chỉ được đo bằng diện tích đất đã giải phóng mặt bằng hay tổng vốn đăng ký đầu tư, mà quan trọng hơn là khả năng đưa hạ tầng vào khai thác, lấp đầy diện tích cho thuê và hình thành hoạt động sản xuất thực tế. Một dự án có quy mô lớn nhưng mặt bằng chưa thông suốt, hạ tầng thiếu đồng bộ hoặc thủ tục đất đai kéo dài sẽ khó tạo ra giá trị kinh tế tương xứng với nguồn lực đã đầu tư.

Bởi khi đi vào hoạt động, các KCN không chỉ tạo nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động, phát triển nhà ở công nhân, thương mại, vận tải, logistics, cung ứng nguyên vật liệu và các dịch vụ hỗ trợ. Sự hiện diện của những doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn như Hyosung cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Trong khi đó, tại CCN Đồi 30, những tồn tại về GPMB, giao đất, cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính, điều chỉnh quy mô và ranh giới dự án đang ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tập trung và thu hút doanh nghiệp thứ cấp. Đáng chú ý, kiến nghị của Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng cần được xem xét, xử lý. Đây là những vấn đề không thể giải quyết riêng lẻ bởi liên quan đến nhiều cơ quan quản lý và lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Sở Công Thương đã kiến nghị UBND thành phố tổ chức cuộc họp chuyên đề, do lãnh đạo thành phố chủ trì, với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan nhằm rà soát, thống nhất phương án xử lý từng nội dung. Cách tiếp cận này cần thiết để tránh tình trạng vướng mắc kéo dài qua nhiều cấp, nhiều khâu, khiến cơ hội đầu tư và khai thác bị bỏ lỡ.

Thực tế cho thấy, yêu cầu cấp bách hiện nay không chỉ là đẩy nhanh tiến độ xây dựng mà phải tổ chức triển khai đồng bộ từ GPMB, hoàn thiện thủ tục pháp lý đến đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông kết nối, cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải. Cùng với đó, cần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý của từng cơ quan, đơn vị; chủ động đối thoại với người dân để giải quyết thỏa đáng các kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thành phố cần gắn phát triển các KCN với quy hoạch không gian công nghiệp, hệ thống giao thông, cảng biển, logistics và nguồn nhân lực. Việc thu hút đầu tư cũng cần có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả đất đai và thân thiện với môi trường. Đây là yếu tố quyết định để các KCN không chỉ được lấp đầy về diện tích mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Khơi thông điểm nghẽn tại các CCN, KCN vì thế không đơn thuần là tháo gỡ khó khăn cho từng nhà đầu tư. Quan trọng hơn, đó là quá trình giải phóng nguồn lực đất đai, hạ tầng và vốn đầu tư đang bị ách tắc, đưa các dự án từ giai đoạn xây dựng sang khai thác, sản xuất và tạo ra giá trị. Khi những khu công nghiệp thực sự trở thành các trung tâm sản xuất, thu hút được dòng vốn mới và hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp, công nghiệp sẽ có thêm động lực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP Đà Nẵng.