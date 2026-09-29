Khơi thông để kinh tế tư nhân lớn mạnh

Đồng Nai đang có kinh tế tư nhân phát triển. Mật độ DN đang hoạt động đạt gần 8 DN/ngàn dân, cao gần gấp đôi so với bình quân của cả nước. Tỷ lệ DN có lợi nhuận cũng cao hơn mức bình quân chung cả nước. Đây là lợi thế quan trọng khi thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhưng phía sau những con số tích cực nêu trên vẫn còn vấn đề cần quan tâm. Đó là chỉ có gần 1/3 DN Đồng Nai có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh; DN có bộ phận nghiên cứu và phát triển chỉ chiếm hơn 2%, thấp hơn bình quân chung của cả nước. Điều này cho thấy, DN nhiều nhưng năng lực mở rộng, đổi mới và tạo giá trị gia tăng vẫn chưa tương xứng.

Vì thế, thành phố cần chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ DN sang tạo điều kiện để DN lớn mạnh. Trước hết là môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng phải được giải quyết nhanh. Với DN tư nhân, những vướng mắc được tháo gỡ đúng thời hạn sẽ đem lại hiệu quả rất cao. Đồng thời, Đồng Nai cần biến dòng vốn đầu tư lớn thành cơ hội cho DN trong nước. Thành phố đã thu hút hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư với trên 45 tỷ USD. Riêng năm 2026, Đồng Nai dự kiến sẽ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 3 tỷ USD. Nếu DN trong nước chỉ cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đơn giản, còn linh kiện, nguyên liệu và dịch vụ kỹ thuật giá trị cao phải mua từ nơi khác, sức lan tỏa của đầu tư sẽ hạn chế.

Do đó, thành phố xây dựng cơ chế kết nối DN nước ngoài với DN tư nhân trong nước. Trong đó, xác định rõ những ngành, sản phẩm mà DN Đồng Nai có khả năng tham gia để hỗ trợ nâng chuẩn về công nghệ, chất lượng và quản trị. Thu hút một dự án lớn chỉ là bước đầu, tạo được hệ sinh thái DN cộng sinh cùng lớn lên mới đem lại hiệu quả lâu dài.

Vì vậy, chính sách hỗ trợ của thành phố cần gắn với kết quả cụ thể là DN nào đổi mới công nghệ, tăng năng suất, có thêm đơn hàng, trở thành nhà cung ứng cho DN lớn hoặc mở được thị trường mới thì cần được ưu tiên hỗ trợ. Kế hoạch số 54/KH-UBND của Đồng Nai về hỗ trợ DN nhỏ và vừa, DN tư nhân, hộ và cá nhân kinh doanh giai đoạn 2026-2028 sẽ có ý nghĩa hơn nếu được đo bằng những kết quả cụ thể.

Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Trong cuộc đua này, không thể chỉ dựa vào các dự án lớn hay nguồn vốn bên ngoài. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng bền vững phải có DN trong nước đủ mạnh để tích lũy vốn, làm chủ công nghệ, mở rộng thị trường và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu mới tạo ra tăng trưởng cao cho Đồng Nai.