Khơi thông cửa thu, cửa xả cống thoát nước ra kênh nhà Lê

Video: Xí nghiệp Duy tu và Xử lý nước thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa nạo vét, khơi thông sông nhà Lê.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài và nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực đô thị, phường Hạc Thành đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước trên địa bàn.

Sáng 20/9, Xí nghiệp Duy tu và Xử lý nước thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa huy động 3 xe ô tô tự đổ, 3 máy múc, 3 xe hút bùn, 2 xe ép và 23 công nhân tiến hành nạo vét kênh mương, cửa xả ra sông nhà Lê trên địa bàn 3 phường: Hạc Thành, Đông Quang và Đông Tiến.

Công nhân Xí nghiệp Duy tu và Xử lý nước thải, nạo vét, thu gom bùn, rác thải tại đầu cống Trần Bảo ra sông nhà Lê.

Công tác nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh, kênh mương, cửa xả và các tuyến thoát nước được thực hiện đồng bộ, đặc biệt tại những điểm thường xuyên xảy ra ngập cục bộ.

Ngoài lượng cây cối và rác, công nhân còn thu gom nhiều loại rác sinh hoạt như túi nilon, chai nhựa và các vật cản dưới lòng cống. Những loại chất thải này làm thu hẹp dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

Máy múc nạo vét xung quanh khu vực miệng cống trên kênh nhà Lê.

Thực tế cho thấy, tại một số khu vực, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư, kết nối đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước. Vì vậy, cùng với việc duy tu, nạo vét thường xuyên, cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và kết nối liên thông hệ thống thoát nước.

Video: Ông Vũ Ngọc Kiên, Giám đốc Xí nghiệp Duy tu và Xử lý nước thải, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa