Khơi thông cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. Đây là mục tiêu đặt ra yêu cầu phải phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, khai thác hiệu quả những dư địa phát triển mới, trong đó xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò quan trọng.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/khoi-thong-co-hoi-xuat-khau-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-480438.media