Khơi thông chuỗi cung ứng sản phẩm OCOP vào du lịch

Các sản phẩm đặc trưng địa phương trong gian hàng sản phẩm "Tinh hoa Đà Nẵng" trưng bày tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn thành phố. Ảnh: Q.T

Tiềm năng lớn

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc kết nối sản phẩm OCOP với du lịch thời gian qua đã mang lại những hiệu quả bước đầu. Một số chủ thể đã đưa sản phẩm vào khách sạn, khu nghỉ dưỡng, không gian ẩm thực, điểm trải nghiệm và tham quan, mua sắm.

Điển hình, KOI Resort & Residence Da Nang đã bố trí không gian trưng bày OCOP; điểm trưng bày “Tinh hoa Đà Nẵng” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng tạo thêm kênh quảng bá sản phẩm tới du khách. Dù vậy, các mô hình hiện vẫn chủ yếu mang tính đơn lẻ, chưa hình thành mạng lưới cung ứng ổn định giữa chủ thể OCOP với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch và đơn vị phân phối.

Một số sản phẩm chưa thực sự phù hợp với thị hiếu của du khách về mẫu mã, kích thước, bao bì, giá cả, câu chuyện sản phẩm cũng như khả năng mua lại sau chuyến đi. Quy mô sản xuất của nhiều chủ thể còn nhỏ, năng lực đáp ứng đơn hàng lớn còn hạn chế; độ nhận diện thương hiệu OCOP gắn với Đà Nẵng chưa cao, trong khi không gian trải nghiệm và mua sắm chuyên biệt còn ít.

Một trong những rào cản lớn nhất khiến sản phẩm địa phương khó “lọt mắt xanh” của các resort chính là tiêu chuẩn hàng hóa. Ông Vũ Thành Bắc, đại diện Khu nghỉ dưỡng Hoiana chia sẻ, hiện đơn vị mới chỉ sử dụng 3 sản phẩm OCOP Đà Nẵng. Đây là con số quá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế và tiềm năng của thành phố, nơi có tới 75% sản phẩm OCOP thuộc nhóm thực phẩm và công nghệ thực phẩm.

Theo ông Bắc, để bước chân vào chuỗi khách sạn hạng sang, sản phẩm phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn khắt khe: đầy đủ chứng nhận chất lượng quốc tế như VietGAP, ISO, HACCP; nguồn cung đạt quy mô sản xuất công nghiệp với số lượng lớn, ổn định, không phụ thuộc mùa vụ; bao bì phải đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững, xu hướng tiêu dùng xanh đang được ưu tiên hàng đầu.

Sự hài lòng của du khách khi trải nghiệm đặc sản địa phương là thước đo thực chất nhất cho thành công của việc kết nối OCOP với du lịch. Ảnh: KIM THỦY

Đồng quan điểm, ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ điểm đến xứ Quảng chỉ ra rằng, phần lớn các chủ thể OCOP hiện nay có quy mô nhỏ lẻ, năng lực tài chính và quản trị còn hạn chế, dẫn đến khó khăn khi thực hiện các hợp đồng cung ứng lớn hoặc đáp ứng yêu cầu về hóa đơn, logistics. Bên cạnh đó, việc thiếu bao bì song ngữ (Việt - Anh) và thông tin truy xuất nguồn gốc chưa minh bạch cũng là điểm trừ khiến sản phẩm giảm sức hút trong mắt khách nước ngoài.

Để giải bài toán này, đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề xuất mô hình “Nhà phân phối du lịch”. Cụ thể, một đơn vị đầu mối trung gian đủ năng lực sẽ đứng ra gom hàng từ các hộ sản xuất nhỏ, thực hiện kiểm định chất lượng, chịu trách nhiệm pháp lý, hóa đơn và vận hành hệ thống logistics chuyên nghiệp để cung ứng cho các resort. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm tháo gỡ nút thắt về quy mô sản xuất nhỏ lẻ của các chủ thể OCOP hiện nay.

Cần sự hỗ trợ đồng bộ

Theo ngành nông nghiệp, Đà Nẵng hiện có 477 sản phẩm OCOP của 339 chủ thể, thuộc nhiều nhóm ngành hàng. Đây là nguồn cung và lực lượng sản xuất đủ lớn để các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sàn thương mại điện tử và đơn vị xuất khẩu nghiên cứu hợp tác.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thành phố luôn dành nguồn lực lớn để tiếp sức cho các làng nghề và chủ thể OCOP. Với kinh phí hằng năm lên đến hàng trăm tỷ đồng, Đà Nẵng đang tập trung hỗ trợ nghệ nhân và các hợp tác xã đầu tư nhà xưởng, chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu là nâng tầm đặc sản địa phương từ hàng tiêu dùng đơn thuần thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường du lịch.

Sản phẩm thủ công từ mo cau của Hợp tác xã Cau Xanh Đất Quảng (xã Thạnh Bình) đã bước đầu vào các resort cao cấp. Ảnh: KIM THỦY

Ở góc độ thương mại, ngành công thương đang nỗ lực phát huy vai trò “cầu nối” để đưa các sản phẩm đặc trưng địa phương vươn xa. Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, việc thúc đẩy kết nối tiêu thụ cho sản phẩm OCOP là nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Thông qua chương trình “Made in Da Nang”, thành phố đã hình thành 28 điểm quảng bá và quầy trưng bày chuyên biệt tại các khu du lịch và sân bay. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ định hướng các chủ thể phát triển dòng sản phẩm nhỏ gọn, thiết kế bao bì thân thiện với môi trường để phù hợp với nhu cầu mua làm quà của khách du lịch. Đồng thời, ngành sẽ khảo sát sâu hơn để mở rộng kênh kết nối trực tiếp vào chuỗi cung ứng dịch vụ tại các điểm dừng chân của du khách”, bà Trâm thông tin.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ chính quyền chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ nằm ở nỗ lực thay đổi tự thân của các chủ thể sản xuất. Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, đưa sản phẩm OCOP vào du lịch đòi hỏi các chủ thể phải chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy.

Đó là thay đổi từ việc bán sản phẩm mình có sang sản phẩm du khách cần. Khách du lịch ngày nay không chỉ mua một món quà lưu niệm, mà còn tìm kiếm câu chuyện văn hóa và trải nghiệm cảm xúc. Do đó, việc xây dựng thương hiệu chung “Made in Da Nang” và tổ chức Chợ phiên OCOP định kỳ sẽ là giải pháp hiệu quả để kiến tạo những điểm dừng chân trải nghiệm mới. Tại đây, du khách có thể trực tiếp xem nghệ nhân trình diễn, lắng nghe nguồn gốc sản phẩm và an tâm mua sắm nhờ sự kiểm định từ cơ quan chức năng.