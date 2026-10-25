Khơi thông các dự án cao tốc, tạo đà để Lâm Đồng bứt phá
Với tổng chiều dài gần 140 km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được xác định là trục kết nối chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả khu vực Tây Nguyên nói chung.
Tác giả: Nguyễn Thanh Sa - Lê Văn Thành
Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khoi-thong-cac-du-an-cao-toc-tao-da-de-lam-dong-but-pha-471298.html