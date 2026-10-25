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Khơi thông các dự án cao tốc, tạo đà để Lâm Đồng bứt phá

Với tổng chiều dài gần 140 km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được xác định là trục kết nối chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả khu vực Tây Nguyên nói chung.

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Nguyễn Thanh Sa - Lê Văn Thành

Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng

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Khơi thông các dự án cao tốc, tạo đà để Lâm Đồng bứt phá

BĐT-NDS

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khoi-thong-cac-du-an-cao-toc-tao-da-de-lam-dong-but-pha-471298.html