Khối thi đua Trung, Lữ đoàn, Vùng 2 Hải quân tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng, các đơn vị trong Khối thi đua Trung, Lữ đoàn đã chủ động, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra bước chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực hoạt động, nhất là tập trung vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Phạm Ngọc Quý, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tá Trần Thanh Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 171 phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật là: Các đơn vị trong khối thi đua đã quán triệt nghiêm các chỉ đạo của trên về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT, tổ chức xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu, thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa lớn, gắn phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; Đẩy mạnh quán triệt, triển khai Quy định số 19 chỉ đạo về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và “6 rõ”...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Ngọc Quý, Chủ nhiệm Chính trị Vùng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị khối thi đua Trung, Lữ đoàn đã đạt được trong năm 2026. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Vùng nhấn mạnh, năm 2027, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT tiếp tục được triển khai theo hướng bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chỉ đạo từ cấp trên. Toàn Khối cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn liên quan, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của thi đua trong xây dựng và phát triển đơn vị. Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của từng đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết.

Phong trào TĐQT phải được gắn kết chặt chẽ với các hoạt động như học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới và các phong trào thi đua khác của các cấp, các ngành. Mục tiêu thi đua hướng đến xây dựng Quân chủng, Vùng và các đơn vị vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có trình độ toàn diện, sức mạnh tổng hợp cao, khả năng SSCĐ ngày càng tốt hơn; đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Bên cạnh đó, tổ chức hiệu quả các đợt thi đua cao điểm, đột kích do các cấp phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong các đơn vị trong Khối.

Cũng tại hội nghị Đại tá Phạm Ngọc Quý đã trao cờ luân lưu Khối trưởng khối thi đua Trung, Lữ đoàn năm 2027 cho Lữ đoàn 125.