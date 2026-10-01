Khối thi đua Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về triển khai Luật Bảo hiểm tiền gửi

Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIV Phạm Bảo Lâm; Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc DIV Đặng Duy Cường; các Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Điều hành; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng lãnh đạo các phòng, ban và cán bộ, người lao động thuộc hai Khối thi đua.

Chủ tịch Hội đồng quản trị DIV Phạm Bảo Lâm phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIV Phạm Bảo Lâm cho biết, chương trình Giao lưu nghiệp vụ, thể thao năm 2026 được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động của các Cụm, Khối thi đua thuộc DIV, nhằm tạo khí thế thi đua, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao sự phối hợp giữa các đơn vị và gắn kết cán bộ, người lao động.

Đánh giá cao chủ đề hội nghị, ông Phạm Bảo Lâm nhận định, đây là dịp để cán bộ, người lao động tại Trụ sở chính tiếp tục nắm vững những nội dung cốt lõi của Luật BHTG năm 2025, đồng thời nhìn nhận các quy định của Luật trong mối liên hệ với lĩnh vực công tác và nhiệm vụ thực tế của từng đơn vị, từ đó cùng thi đua, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Ông nhấn mạnh, sau khi Luật có hiệu lực, việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ để thống nhất với khuôn khổ pháp lý mới cần được chú trọng, qua đó chuyển hóa các quy định của Luật thành những quy trình, tác vụ cụ thể trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ người gửi tiền.

Trên cơ sở đó, ông Phạm Bảo Lâm đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số; xây dựng, ban hành các văn bản quản trị, điều hành; chuẩn bị tốt nguồn lực tài chính, nhân sự, công nghệ; tăng cường truyền thông, đào tạo về chính sách BHTG mới và tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển BHTG định hướng đến năm 2030. Đồng thời, hoạt động thi đua cần bám sát nhiệm vụ của DIV và từng phòng, ban; phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả, gắn với công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phó Tổng Giám đốc DIV Dương Quốc Long phát động phong trào thi đua

Phát động phong trào thi đua, Phó Tổng Giám đốc DIV Dương Quốc Long nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần đó, Hội nghị chuyên đề tập trung làm rõ việc triển khai Luật BHTG năm 2025 từ góc độ công việc và nghiệp vụ của các phòng, ban thuộc hai Khối thi đua. Đại diện Khối thi đua số 1 và Khối thi đua số 2 lần lượt giới thiệu những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối, gắn với các yêu cầu đặt ra từ Luật và những tác động dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó, các vấn đề cần rà soát, điều chỉnh và chuẩn bị trong quá trình tổ chức thực hiện được tiếp cận từ nhiều góc độ, từ công tác tham mưu, quản trị, hỗ trợ đến các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ.

Hội nghị chuyên đề tập trung làm rõ việc triển khai Luật BHTG năm 2025

Hội nghị chuyên đề tập trung làm rõ việc triển khai Luật BHTG năm 2025

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, các phần trình bày được đầu tư cả về nội dung và hình thức, ứng dụng công nghệ trong xây dựng các video trực quan, kết hợp âm nhạc, thuyết trình, hoạt cảnh minh họa và hỏi đáp tương tác với đại biểu. Cách thức thể hiện đa dạng góp phần chuyển tải các nội dung pháp lý, nghiệp vụ một cách sinh động, dễ tiếp cận, đồng thời tạo không gian để cán bộ, người lao động trao đổi, chia sẻ và liên hệ các quy định của Luật với công việc thực tế.

Sau phần trình bày của hai Khối, các khách mời và đại biểu tiếp tục thảo luận về những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai Luật BHTG năm 2025 và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ban Lãnh đạo DIV đã trao đổi, làm rõ một số nội dung về hoàn thiện văn bản quản trị điều hành, chuẩn bị nguồn lực, các nghiệp vụ BHTG và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu thảo luận về những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai Luật BHTG năm 2025 và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Các đại biểu thảo luận về những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai Luật BHTG năm 2025 và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Đánh giá về cách thức thể hiện tại Hội nghị, các thành viên Ban Lãnh đạo DIV ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo của hai Khối trong việc lựa chọn cách tiếp cận, chuyển hóa các nội dung pháp lý, nghiệp vụ thành những hình thức trực quan, sinh động, dễ tiếp cận. Lãnh đạo DIV đồng thời khuyến khích cán bộ, người lao động, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số để hỗ trợ công việc chuyên môn và công tác truyền thông chính sách BHTG.

Tổng Giám đốc DIV Đặng Duy Cường phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Giám đốc DIV Đặng Duy Cường bày tỏ ấn tượng và ghi nhận, đánh giá cao sự sáng tạo, tâm huyết, công phu cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong quá trình chuẩn bị các phần trình bày. Ông nhấn mạnh, bên cạnh năng lực chuyên môn, sự nhiệt tình và tinh thần chủ động cũng góp phần quan trọng vào chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị cán bộ tiếp tục học hỏi, đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng công việc và đóng góp vào sự phát triển chung của DIV.

Theo ông Đặng Duy Cường, hoạt động thi đua là dịp để cán bộ, người lao động giao lưu, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Hai Khối thi đua cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tăng cường kết nối, duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm công việc, từ hậu cần đến nghiệp vụ, qua đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Khối thi đua số 1 và Khối thi đua số 2 đã ký Giao ước thi đua năm 2026

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Khối thi đua số 1 và Khối thi đua số 2 đã ký Giao ước thi đua năm 2026, thống nhất hưởng ứng phong trào với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Số hóa an toàn - Tinh gọn hiệu quả - Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026”.