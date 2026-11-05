Khối thi đua thanh tra các bộ, ngành tổ chức giao lưu thể thao năm 2026

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc giao lưu thể thao.

Phát biểu khai mạc giao lưu thể thao, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Đây là hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhằm tăng cường giao lưu học hỏi, tạo sự đoàn kết gắn bó, chia sẻ giữa các cơ quan thanh tra trong Khối thi đua các bộ, ngành.

Lãnh đạo, chỉ huy Thanh tra Bộ Quốc phòng trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia giao lưu thể thao.

Tham gia giao lưu thể thao có gần 50 vận động viên đến từ 8 đơn vị gồm: Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Cơ yếu, Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Thanh tra Hàng hải Việt Nam, Thanh tra Hàng không Việt Nam.

Các vận động viên tham gia giao lưu hai môn bóng bàn và pickleball với các nội dung đôi nam, đôi nam nữ.

Các vận động viên tham gia thi đấu đôi nam - nữ môn bóng bàn.

Các vận động viên tham gia thi đấu đôi nam - nữ môn pickleball.

Tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy Thanh tra Bộ Quốc phòng trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia giao lưu thể thao. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nam nữ bóng bàn và pickleball.