Khối thi đua số 9 Bộ Quốc phòng gắn thi đua với hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) tham dự hội nghị. Đại tá Đỗ Văn Cửu, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, thay mặt Ban tổng giám đốc đơn vị đảm nhiệm vai trò Khối trưởng Khối thi đua số 9, chủ trì hội nghị.

Đại tá Đỗ Văn Cửu, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô chủ trì hội nghị. Ảnh: DƯƠNG ANH

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của đảng ủy, chỉ huy các đơn vị thành viên, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai tích cực, toàn diện, đồng bộ. Các hoạt động thi đua đạt hiệu quả thiết thực, góp phần để các tổng công ty, công ty hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 của Khối tập trung tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, quyết tâm đột phá, đổi mới sáng tạo. Các đơn vị thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm, hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thông qua các nội dung đã thống nhất trong hội nghị.

Khối tổ chức các đợt thi đua tăng tốc, bứt phá, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh Phong trào “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”.

Bám sát đặc điểm nhiệm vụ, các đơn vị cụ thể hóa nội dung thi đua vào từng lĩnh vực hoạt động. Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô tập trung thi công công trình ngầm, công trình thủy, công trình quân sự, quốc phòng và rà phá bom mìn. Đơn vị tham gia xây dựng một số tuyến đường tuần tra biên giới, căn cứ, chốt chiến đấu trên các địa bàn trọng yếu và các công trình trọng điểm quốc gia.

Đại tá Đặng Văn Thịnh, Phó tổng Giám đốc Tổng công ty 319 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DƯƠNG ANH

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị tập trung tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị đầu tư, quản lý các dự án xây dựng khu nhà ở, khu đô thị mới phục vụ chính sách nhà ở cho cán bộ Quân đội; thực hiện tư vấn khảo sát thiết kế, thi công xây lắp, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Tại Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân (VAXUCO), phong trào thi đua hướng vào hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đơn vị chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, người lao động; duy trì nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống người lao động.

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị đón nhận Cờ luân lưu Khối trưởng Khối thi đua số 9 Bộ Quốc phòng năm 2027. Ảnh: DƯƠNG ANH

Tổng công ty Thái Sơn tập trung thi công các công trình quân sự, quốc phòng, dự án hạ tầng; rà phá bom, mìn, vật nổ; kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, đào tạo nghề, hợp tác đầu tư. Tổng công ty 319 chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường việc làm, chú trọng lựa chọn các dự án hiệu quả, sử dụng vốn nhà nước. Tổng công ty 36 tăng cường quản lý, hoàn công, quyết toán; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản, vật tư, bảo đảm sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Công ty Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất (TECAPRO) tập trung đầu tư, nghiên cứu, chế thử, sản xuất, đưa vào trang bị chính thức nhiều sản phẩm điện tử, viễn thông phục vụ hiện đại hóa Quân đội; triển khai các dự án chuyển đổi số của Chính phủ và tại các cơ quan, đơn vị trong, ngoài Quân đội. Công ty chú trọng các dự án số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ sinh thái số cho các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: DƯƠNG ANH

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh, các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế, quy định, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cả 7/7 đơn vị trong Khối đều an toàn tuyệt đối về chính trị.

Phong trào “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt” tiếp tục được đẩy mạnh. Các đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch dân vận, thực hiện công tác kết nghĩa; tham gia củng cố cơ sở chính trị địa phương, hỗ trợ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều nguồn lực tài chính, kinh phí, vật tư được huy động giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt, sạt lở đất, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân.

Toàn Khối hỗ trợ xây dựng 32 căn nhà thuộc các chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Trong đó, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô hỗ trợ 2 nhà; VAXUCO hỗ trợ 5 nhà; Tổng công ty Thái Sơn hỗ trợ 20 nhà; Tổng công ty 319 hỗ trợ 3 nhà; TECAPRO hỗ trợ 2 nhà.

Các hoạt động chính sách xã hội được quan tâm triển khai. Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô dành hơn 3 tỷ đồng; Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị hơn 600 triệu đồng; VAXUCO hơn 500 triệu đồng; Tổng công ty Thái Sơn gần 16 tỷ đồng; Tổng công ty 319 1,726 tỷ đồng; TECAPRO 3 tỷ đồng. Các đơn vị chăm lo chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025, Khối có 1 tập thể được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua (Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị); 5 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Trong 9 tháng đầu năm 2026; toàn Khối khen thưởng và đề nghị khen thưởng 160 tập thể, 1.002 cá nhân, với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Công tác thi đua tiếp tục hướng vào đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, gắn với những đột phá trong xây dựng đơn vị. Các thành viên trong Khối cũng hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành Trung ương và địa phương phát động, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thời gian tới, Khối tiếp tục gắn thi đua với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2027; nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các đơn vị. Trọng tâm là đột phá nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, cải cách hành chính quân sự; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.