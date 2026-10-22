Khối thi đua số 8 (Bộ Quốc phòng) tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Dự hội nghị có đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); lãnh đạo, chỉ huy 9 đơn vị thành viên Khối thi đua số 8, gồm các binh đoàn 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Năm 2026, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, Phong trào TĐQT của các đơn vị trong Khối được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sản xuất, kinh doanh và thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Nổi bật, các đơn vị chủ động đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Dự kiến tổng doanh thu năm 2026 toàn Khối đạt hơn 460.455 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 121.176 tỷ đồng, đóng góp ngân sách Nhà nước khoảng 61.354 tỷ đồng. Các đơn vị đăng ký hơn 170 sáng chế, được cấp 13 bằng độc quyền sáng chế; triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng.

Binh đoàn 15 bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 8 năm 2027 cho Binh đoàn 16 và nhiệm vụ Khối phó cho Binh đoàn 18.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 8.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, các đơn vị tích cực triển khai công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội và an sinh xã hội, với tổng kinh phí khoảng 1.298 tỷ đồng; huy động hơn 125.000 ngày công giúp dân, hỗ trợ xây dựng trường học, nhà ở, công trình dân sinh, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai công khai, dân chủ, chú trọng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Trong năm, các đơn vị đã khen thưởng, biểu dương gần 1.200 lượt tập thể và hơn 9.300 lượt cá nhân.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả, chỉ rõ hạn chế và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào TĐQT, thúc đẩy khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Hội nghị tiến hành bình xét, suy tôn các đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào TĐQT năm 2026, đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Binh đoàn 15 đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 8 năm 2027 cho Binh đoàn 16 và khối phó cho Binh đoàn 18.