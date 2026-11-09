Khối thi đua số 7 Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Thi đua thiết thực, sáng tạo, hiệu quả

Khối thi đua số 7 gồm Ban CHQS 8 phường: Tây Hồ, Phú Thượng, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Tây Tựu, Thượng Cát và Xuân Phương.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của khối được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu. Nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình từng địa phương, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Ban CHQS các phường đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với chất lượng cao hơn năm 2025. Các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ với nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức tổ chức; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội diễn ra trên địa bàn.

Ban CHQS phường Tây Hồ bàn giao đơn vị khối trưởng cho Ban CHQS phường Xuân Phương.

Trong năm, các đơn vị có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, hướng thi đua vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Từ thi đua và qua thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được lan tỏa, nhân rộng, tạo động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân biểu dương những kết quả Khối thi đua số 7 đạt được trong năm 2026; yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của trên, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung.

Đồng chí Phó chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt diễn tập tác chiến “Vòm phòng không bền vững” và làm tốt công tác tuyển quân năm 2027; duy trì nền nếp hoạt động dân quân thường trực, dự bị động viên, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ứng phó các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Đơn vị khối trưởng tổ chức phong trào thi đua thiết thực, sát nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên.