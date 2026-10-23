Khối thi đua số 6 tặng quà người dân khó khăn xã Hưng Hội

Khối thi đua số 6 gồm các tổ chức hội cấp tỉnh: Hội Đông y (Khối trưởng), Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Người cao tuổi, Hội Người mù, Hội Luật gia, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Khuyến học, Hội Cựu tù chính trị yêu nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Chữ thập đỏ.

Ông Trần Duy Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y tỉnh (bìa trái), trao quà cho người cao tuổi xã Hưng Hội.

Tại đây, đoàn trao 30 phần quà cho người cao tuổi; 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; đồng thời trao 11 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, mỗi phần gồm 20 kg gạo và các nhu yếu phẩm.

Bà Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, trao quà cho người cao tuổi.

Đối với người cao tuổi, đoàn ân cần thăm hỏi, trao tặng mền và tiền mặt, góp phần chăm lo đời sống, động viên các cụ sống vui, sống khoẻ.

Bà Phan Thị Sang, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh (bên phải) và bà Phạm Yên Ly, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức hội thuộc Khối thi đua số 6, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, chăm lo học sinh nghèo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương./.