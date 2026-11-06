Khối thi đua số 6 Bộ Quốc phòng triển khai tốt phong trào thi đua quyết thắng

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trung tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện Lục quân, Khối trưởng thi đua năm 2026 chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị, có đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); lãnh đạo, chỉ huy, đại diện cơ quan chính trị của 9 học viện, nhà trường trong khối thi đua.

Năm 2026, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Khối thi đua số 6 đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, năm 2026, các đơn vị trong khối thi đua tập trung thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nền nếp chính quy.

Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như “5 nhất trong diễn tập” của Học viện Lục quân, “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất” của Học viện Quốc phòng và “Giờ giảng hay, bài giảng tốt” của Học viện Chính trị. Nhiều đề tài, sáng kiến của các đơn vị đạt giải tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Năm 2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 5 học viện, nhà trường được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Hàng trăm lượt tập thể và hàng nghìn lượt cá nhân được thủ trưởng các cấp khen thưởng.

Trung tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện Lục quân, Khối trưởng thi đua năm 2026 phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Danh Khải đánh giá, năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của các học viện, nhà trường trong khối luôn được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thành viên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chặt chẽ, kịp thời; tổ chức các hoạt động thi đua toàn diện, hướng mạnh vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thời gian tới, Chính ủy Học viện Lục quân đề nghị các đơn vị trong khối tiếp tục bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị để đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tập trung khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Qua đó, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, mẫu mực, thông minh, hiện đại.

Trung tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện Lục quân, Khối trưởng thi đua năm 2026 chúc mừng đơn vị Khối trưởng và Khối phó năm 2027. (Ảnh: BẢO VĂN)

Hội nghị thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Học viện Lục quân, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 8 học viện, nhà trường trong khối thi đua và tiến hành bàn giao nhiệm vụ khối trưởng, khối phó năm 2027. Theo đó, năm 2027, Học viện Hậu cần đảm nhận vai trò đơn vị Khối trưởng và Học viện Kỹ thuật Quân sự là đơn vị Khối phó.